Norge går i minus overfor EU

I Dagsavisen den 12. august forteller NHO-direktør Ole-Erik Almlid at Fastlands-Norges eksport til EU/EØS-landene i fjor var rekordhøye 675 milliarder kroner. Summen er hentet fra en rapport som Menon Economics har utarbeidet for NHO.

Det NHO unnlater å fortelle, er at importen til Norge fra EU er enda større. Om vi ser nærmere på eksporten av varer, var den fra Fastlands-Norge til EU i fjor 412,6 milliarder kroner, ifølge tall fra SSB. Importen fra EU var samtidig 567,9 milliarder.

Altså et underskudd i handelsbalansen på 155,3 milliarder kroner. Norge har gjennom årene med EØS-avtalen fått et økende underskudd overfor EU, de siste ti årene mellom 120 og 160 milliarder kroner hvert år.

Også når det gjelder tjenester importerer Norge mer fra EU enn det vi eksporterer. Ifølge NHOs fortelling tjener Norge enormt på EØS-avtalen, men i handelsbalansen er det EU som går i pluss.

Økningen i eksportbeløp henger dessuten sammen med økte priser og svekket kronekurs, som gir høyere inntekter i kroner. Dette er en gevinst for eksportnæringene av at Norge er utenfor EU og euroen.

NHO begrunner ikke hvorfor EØS-avtalen skulle være årsaken til økt eksport. Uten EØS-avtalen har Norge uansett tollfrihet for industrivarer til EU (og vice versa) på basis av handelsavtalen fra 1973, og tollen for fersk eller kjølt laks vil også være uendret. Eksporten av olje og gass vil opplagt heller ikke bli berørt.

Rapporten som NHO presenterer, sier lite nytt om norsk handel med EU. Det er velkjent og naturlig at mye av norsk eksport går til EU/EØS, selv om andelen er lavere enn for bare noen år siden. Storbritannia er utenfor EU en av Norges største handelspartnere.

Menons rapport gir på ingen måte grunnlag for NHO-direktør Almlids krav om å «legge debatten om vi skal ha en EØS-avtale eller ikke bort en gang for alle». Det er ikke holdepunkter for at for eksempel Sveits sine avtaler med EU er mer hemmende for handelen enn EØS-avtalen. En tidligere rapport fra Menon Economics har tvert imot vist at Norge og Sveits i perioden 2008–2018 hadde en nokså lik prosentøkning i volum varer som ble eksportert til EU.

NHO bør legge vekk skylappene. Vi er tjent med en åpen debatt om Norges forhold til EU.

