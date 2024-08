Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jeg vil gjerne gratulere lærerne ved Oslo katedralskole med Fritt Ords Honnør.

Lærerne ble tildelt prisen etter at de skrev et debattinnlegg i Aftenposten om ubehagelige ytringers plass i undervisningen, med tittelen «Vi blir anklaget for rasisme når vi underviser om rasisme».

Jeg håper at lærere aldri slutter å diskutere vanskelige temaer i klasserommet.

I Aftenposten i forrige uke reagerte Hadi Strømmen Lile, professor ved Høgskolen i Østfold, på at lærerne vant pris, og mente utmerkelsen lærte elevene å ti stille om rasisme.

I motsetning til professoren tror jeg ikke at svarte ungdommer er skjøre og lettkrenkede, ute av stand til å håndtere ubehagelige temaer.

Kadra Yusuf. (Håkon Mosvold Larsen/NTB kultur)

Jeg tror heller ikke at unge elever med en annen hudfarge ikke forstår kontekst, som om de er barn uten evne til å begripe at det finnes en fortid.

For å kunne forme fremtiden, må vi lære av fortiden.

Hvis barn kun blir eksponert for tekster som anses som akseptable etter dagens standarder, som umulig kan støte følelser, blir listen over hva som kan undervises i svært begrenset.

Det vil rigge for et historieløst samfunn.

Enda verre, det vil rigge for et historieløst samfunn der folk kun har en doktorgrad i «jeg føler at ...»

Jamal Sheik, som står bak instagram-kontoen Rasisme i Norge sendte brev til katedralskolen, der han spurte om hvorfor Tor Åge Bringsværds novelle «Matt 18.20», som han hevder er rasistisk, er brukt i undervisningen.

I korrespondansen, som Aftenposten har fått innsyn i, skriver Sheik blant annet: «Vi mener at dette bidrar til et ustabilt læringsmiljø for enkelte elever, altså de mørkhudede og de flerkulturelle elevene ved Oslo katedralskole, når deres identitet blir ydmyket og harselert med foran hele klassen.»

Som forelder med barn i Osloskolen, vil jeg gjerne ha meg frabedt at aktivister som Jamal Sheik forsøker å presse skoler og lærere til å endre pensum fordi «noen» ikke liker tekstene som leses og diskuteres i klasserommene.

Og ikke minst: professorer må gjerne stupe fra toppen av behovspyramiden ned i dumskapen, men jeg foretrekker at de ikke drar med seg mange unge i fallet.

Til slutt, hvis du har litt tid en dag, vil jeg anbefale at du lytter til forfatteren Brynjulf Jung Tjønn hos «Brenner deler dikt». Her snakker Brynjulf Jung Tjønn om hvorfor han har skrevet dikt om Arve Beheim Karlsens død. Lytt til hele er du snill.

For ordens skyld: Selv om Brenner og jeg har samme arbeidsgiver, har jeg ingenting med denne redaksjonen å gjøre. Jeg mener bare at folk bør høre Brynjulf Jung Tjønn, og at vi bør snakke om Arve og ikke minst om rasisme i alle former.

