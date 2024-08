Modige lærere

37 lærere ved Oslo katedralskole er tildelt Fritt Ords Honnørpris etter at de i mai i år publiserte en kronikk i Aftenposten. Teksten var et modig oppgjør med en uholdbar holdning til lærernes mandat. Prisen er fullt fortjent og markerer forhåpentligvis et tidsskille.

Er det rasisme å undervise om rasisme? spurte de 37 lærerne i teksten. Nei, selvsagt ikke. Men det ble de anklaget for. Det kollektive hjertesukket kom etter at lærere etter å ha undervist − gjennom bruk av et dikt der ordet «neger» brukes − ble anklaget for å bidra til rasisme og fremmedfrykt.

Frykt og selvsensur skaper dårlige lærere.

Det er selvsagt ubehagelig, og lærerne skrev at flere i kollegiet er engstelige for å bli filmet når de underviser om kontroversielle temaer. «Vi føler at vi beveger oss på tynn is», skrev de. Med teksten fant de et større fellesskap for fornuften, for støtte og forståelse. Åpenhet og mot til å ytre seg viste seg svært konstruktivt. Isen er blitt tryggere.

«Lærerne som i dag mottar Fritt Ords Honnør, opptrer som forbilder i dannelse i dobbelt forstand», heter det i begrunnelsen fra Fritt Ord: «De gjør det gjennom å lese og analysere viktige tekster, også de som gjør vondt og tar opp krevende temaer som rasisme og hat, vold, sexisme og historiske overgrep. Dernest henvender de seg til offentligheten gjennom kronikken og gir oss innblikk i undervisningens dilemmaer. De viser tydelig hva de står for».

Lærere gjør en svært viktig jobb for samfunnet. Vi trenger flere av dem, men søkingen til faget avtar. Lønn er bare en av utfordringene. Lærerjobben forutsetter trygghet og integritet i klasserommet, med fritt valg av metoder og verktøy. Innsatsen er selvsagt ikke immun, den skal kunne kritiseres og problematiseres, men frykt og selvsensur skaper dårlige lærere. Berøringsangst for vanskelige temaer gir dårlige lærere og svakere læringsutbytte for elevene.

Samtidig er elevmassen mer sammensatt enn noen gang. Det stiller nye krav. Og det har åpenbart vært utfordrende å manøvrere i de siste årenes sensitive offentlighet, der spørsmål om kulturell, religiøs eller kjønnslig identitet raskt har blitt betent og politisert. Det er avgjørende at den offentlige samtalen – i og utenfor klasserommet − er åpen og fri. Argumenter må møtes med argumenter, ikke med trusler og anklager.

Derfor er denne prisen så viktig og riktig. Den understreker verdien av ytringsfrihet, den styrker lærernes posisjon og den er et lite, men betimelig oppgjør med woke-kulturen.

