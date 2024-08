Erna Solberg bidrar til mistenkeliggjøring av unge uføre

Nylig kunne vi lese i Dagsavisen at Høyre vil nekte unge uføre å full uføretrygd, selv om de ikke kan jobbe.

Erna Solberg sier hun mener det har blitt for lett å bli ufør i dag. Slik kan vi ikke behandle syke og funksjonshemmede unge mennesker.

Jeg vil gratulere Erna Solberg og Høyre.

De har kommet med det dummeste politiske forslaget jeg har sett på lang tid.

Å ta fra syke, unge mennesker den lille økonomiske tryggheten de har vil ikke gjøre et eneste menneske friskere.

Tvert i mot.

Hva tror Høyres statsministerkandidat vil skje dersom syke, unge mennesker i en sårbar situasjon blir fratatt uføretrygden? Det er en oppskrift på fattigdom og varig utenforskap.

Dersom Solberg mener det skal lønne seg å jobbe, burde hun heller jobbe for å øke lønningene til de som tjener minst. (Beate Oma Dahle/NTB)

Nok en gang fremmer Høyre en politikk hvor de som har det beste utgangspunktet og mest ressurser skal motiveres av høyere lønn og bedre vilkår, mens de som har minst skal leve med en konstant trussel om å miste sin lille økonomiske trygghet.

Politikere som Erna Solberg sier at «det må lønne seg å jobbe».

Simen Bondevik, sentralstyremedlem i Partiet Sentrum. (Terje Pedersen/NTB)

Med det mener hun at satsene for uføretrygd er for høye, slik at unge mennesker heller blir fristet til å bli ufør.

Med sitt utspill bidrar Solberg til å normalisere mistenkeliggjøring av unge i en sårbar situasjon.

Ingen kan bestemme seg for å få uføretrygd.

Man må gjennom en lang prosess med legeerklæringer, undersøkelser og arbeidsrettede tiltak. Dersom Solberg mener det skal lønne seg å jobbe, burde hun heller jobbe for å øke lønningene til de som tjener minst.

Samtidig som Erna Solberg snakker om unge uføre som noen som forsøker å utnytte systemet, vet vi at over 100.000 mennesker med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet, selv om de både vil og kan jobbe.

Problemet ligger altså ikke hos folk som ikke får seg jobb. Det ligger i systemet som diskriminerer funksjonshemmede ut av arbeidslivet.

De samfunnskapte barrierene som holder funksjonshemmede utenfor arbeidslivet må brytes ned. Arbeidsplasser må være universelt utformet, arbeidsgivere må få informasjon om støtteordningene som finnes og fordommene mot funksjonshemmede må bekjempes.

Det vil alltid være noen mennesker som vil være for syke til å kunne jobbe, også under 30 år.

De bør møtes med forståelse og få full uføretrygd innvilget uten mistenkeliggjøring. Uføretrygden må være på et høyt nok nivå til å leve et verdig liv.

Å innføre en nedre aldersgrense på uføretrygd vil ødelegge livet til mange unge mennesker.

Les også: Det er på tide å vrake helseforetakene

Les også: 50.000 uføre taper tusenvis i året på nytt pensjonssystem

Les også: Uføre jobber som sexchattere for en hundrelapp i timen: – Mest motbydelige jeg har hørt

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen