Høyre foreslår flere tiltak for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet

Mange unge verken jobber, studerer eller går på ytelser. Antallet unge som blir ufør, har økt, og sykefraværet blant unge som er i jobb, øker.

Solberg sier til VG at Høyre ønsker at unge som ikke har handikap, skader eller tunge psykiske diagnoser som gjør at de ikke kan jobbe, ikke skal få være 100 prosent uføre og heller knyttes til arbeidsmarkedet.

Ønsker å hindre at unge faller utenfor

Hun sier også at de ønsker å gjøre det lettere for dem som er uføre, å jobbe litt, hvis de kan.

– I dag får de ganske stor avkorting av uføretrygden hvis de gjør det. Vi foreslår nå at avkortingen halveres, slik at de ikke straffes for å jobbe litt, sier Solberg til avisen.

Hun foreslår også blant annet at folk som ønsker å stå lengre i jobb, skal få lov til det, at det skal bli lettere å ansette folk både vanlig og midlertidig, samt for næringslivet å leie inn arbeidskraft.

Tiltakene innebærer også at kvalifiseringsprogrammet skal vurderes å gjøres statlig, at det skal legges til rette for økt bruk av alternative turnusordninger, og at det skal innføres jobbskattefradrag for unge arbeidstakere.

– Må gjøre noe med tiltakene

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa til NTB før helgen at vi alltid må se på om det er elementer i velferdssystemet som gjør folk låst utenfor arbeidslivet.

– Sikkerhetsnettet i Norge er bra, og det er en politisk målsetting for oss for eksempel å ha trygghet ved sykdom og når man blir ufør. Små sosiale forskjeller gjør Norge til et bedre og mer effektivt samfunn. Men hvis vi har tiltak som holder folk borte fra arbeidslivet istedenfor å få dem inn i jobb, så må vi gjøre noe med dem, sa Vedum.

