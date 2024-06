Gutta kommer dårligst ut i kunst og håndverk

I disse dager får ungdomsskoleelevene sine standpunktkarakterer etter 10 års skolegang. At karakterkortene til jenter viser høyere snitt enn gutter, har vært en kjent sak i mange år. Men at det er i det praktiske faget kunst og håndverk at guttene kommer dårligst ut, burde være et varsku til politikere og andre som er opptatt av en skole der alle får like muligheter uavhengig av hvilket juridisk kjønn de har.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kunst og håndverk er det faget i norsk skole med størst kjønnsmessig forskjell på standpunktkarakter. I 2023 hadde jenter en snittkarakter på 4,8 og gutter 4,1. Det er en forskjell på 0,7 av en hel karakter. Forskjellen ser også ut til å øke – den har økt jevnt med 40 prosent fra 2009 fram til 2023.

Hvilke aktører og strukturer bidrar til den økende forskjellen? Og hva skal til for å utligne den?

Mindre saging og mer PowerPoint?

Over tid er størrelsen på elevgruppene en kunst- og håndverkslærer har ansvar for, blitt større og større. Frustrerte lærere melder om at det er vanskelig å rekke rundt til alle i løpet av timen. Da er det kanskje gutta som klarer seg dårligst på egen hånd.

I en tid med stramme skolebudsjetter kan det være vanskeligere å lage undervisning der gutta får gode læringsopplevelser og mulighet til å utvikle ferdighetene sine. For at elevene skal kunne jobbe praktisk med hendene trengs tid, lærerkompetanse, materialer og verktøy.

Læreplanen ønsker ikke mindre saging og mer PowerPoint for elevenes skolehverdag, men det er kanskje akkurat det skolebudsjetter og prioriteringer fra skoleledelsen bidrar til.

Mannlige lærere

Vi trenger også flere menn inn i lærerutdanningene. Den skjeve kjønnsbalansen blant kunst- og håndverkslærere er noe vi må ta på alvor. Hvilket kjønn læreren har, kan spille en rolle for hva slags undervisning elevene får og hvordan elevene lærer.

Alle barn har rett på like muligheter i skolen uavhengig av kjønn. Også i faget kunst og håndverk.

Derfor trenger vi bedre kjønnsbalanse også i faget kunst og håndverk. Kjønnsforskjeller i skolen kan være med på å forsterke ubalanserte kjønnsrollemønstre i samfunnet.

Kunst og håndverk er ikke et kosefag. I faget kan barna lære noe av det viktigste de kan trenge for fremtiden. At mennesker kan bruke hender og hode til nyskaping og kreativitet, er en bærebjelke i samfunnsutviklingen.

Faget skal bidra til elevenes kunnskap og ferdigheter i møte med fremtidens utfordringer. Det kan være gjennom praktisk og bærekraftig problemløsning i materialer, kritisk tenkning, samhandling og kommunikasjon.

Alle barn har rett på like muligheter i skolen uavhengig av kjønn. Også i faget kunst og håndverk.

