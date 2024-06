Kan du hjelpe oss, Nordtun?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Russetiden er over for denne gang, og for noen har uniformert rølp vært inngangsporten til sexlivet. Debutert eller ikke: Livet som ung voksen på startblokken skal ikke være ensbetydende med sølibat og et samtykkeskjema ingen har lyst til å dra frem fra innerlommen.

Partnerjakt er ikke ment å skulle være så krevende at man til slutt foretrekker dating med et KI-hologram, sexturisme på eksotiske strender eller betaltjenester foran skjermen. Det spørs om kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) kan hjelpe her?

Nordtun foreslår å flytte russetiden for å redde eksamen. Hun foreslår også en mobilfri skole og ett års samfunnstjeneste for å redde… Hva da? Er det for å hjelpe unge til å bli mer selvstendige og til syvende og sist klare seg selv? Forslagene hennes aktualiserer på ny vårens diskusjon om mismatch og misforståelser mellom ham og henne.

At mislykket sjekking har med mangel på antenner og omgjengelighet å gjøre, bør være lite kontroversielt. Kanskje vi er mer kresne nå enn før, men grunnleggende sosiale ferdigheter har alltid vært avgjørende når man vil bli kjent med nye mennesker, spesielt når nære og intime relasjoner er målet. Det er en viktig del av det å bli voksen.

Knut Hansen er lektor. (privat)

At innstramming av mobilregler i skolen og utviding av verneplikten til obligatorisk samfunnstjeneste skal kunne hjelpe heterofile med å finne hverandre, høres sikkert gammeldags og virkelighetsfjernt ut. Men før vi lærer å gå, må vi krype.

Kim Hamre (23) sto frem i NRK 11. februar som edru og spontan «hverdagssjekker». Blikkontakt, smil og det å forstå hverandre er enklere på ordentlig enn på Tinder. Og like viktig, poengterte han: Man må trene på å ta kontakt og å være utadvendt.

For mange bidrar Tinder og andre datingapper neppe til annet enn det alkohol og andre rusmidler gjør: Utvider en porøs komfortsone.

Utadvendt eller innadvendt, hvor mange ganger har du gjort som Kim, eventuelt truffet en som ham? Har du noen gang angret på hva du sa, eller kanskje hva du ikke sa? Du vet selv hvor vanskelig det kan være å glemme mobilen og heller være tilgjengelig med hevet hode, smil og blikkontakt – på bussen, i kantinen, på turstien, i skolegården og så videre. Hvis ingen andre tar initiativet, gjør du det?

Aksel Braanen Sterri: En ny pandemi er på trappene

For mange bidrar Tinder og andre datingapper neppe til annet enn det alkohol og andre rusmidler gjør: Utvider en porøs komfortsone. Det blir lettere å le av seg selv og sine, men det skaper også vrangforestillinger om den andre, spesielt når glansbilder i sosiale medier opphøyes til veivisere mot den romantiske eller orgasmiske fjelltoppen. Tenk å komme på en date, og spranget fra digitalt samvær til sansbart er så stort at du stikker av etter bare to minutter.

Fabian Nakken Nicolaisen Fabian Nakken Nicolaisen er avgangselev og russepresident. (Privat)

Det bør ikke overraske noen som evner å kombinere livet foran skjermen med det skjermfrie, at overgangen til ung voksen-fasen fort blir ensom for den ungdommen som i hele oppveksten har øvd på virtuell relasjonsbygging – og ikke reell.

Når et virtuelt alter ego får utvikle seg gjennom time etter time med snutter, klikk og trendy symboluttrykk til langt på natt, gnager det på den ikke-virtuelle utgaven av selvet. Den som må forholde seg til sansbart nærvær av andre; den med gestikulering, mimikk, blikk og ikke minst berøring.

Det er på tide at vi utvikler et vokabular for og en holdning til partnerjakt og begjær som overflødiggjør sjekkeapper og fyll.

Hvis virtuelle stemmer betyr mer enn reelle, blir det fristende å rette på de sosiale omgivelsene i henhold til ervervede holdninger foran skjermen. Man orienterer terrenget etter kartet og ikke omvendt.

Det blir som å være sosial bare når du er beruset, for uten kunstige stimuli – satt på spissen – er du redd for at du kommer til å gå deg vill. Du holder deg like godt hjemme.

I debatten om partnerjakt og mismatch hører vi aldri om «øvingsfelt» i oppveksten, sosiale opplæringsarenaer som i utgangspunktet skal gjøre gutter og jenter tryggere på hverandre. Er det ikke det Nordtun sine forslag egentlig handler om – mer terreng og mindre kart? Med hennes ord; mindre digital frihet og mer praktisk ansvar.

Les også: Den ukjente mannesykdommen (+)

Bursdagsfeiringer, dugnadsarbeid ved større og mindre idretts- og kulturarrangement, speiderbevegelsen, 4H, korpsmusikk; og endelig fri lek i gaten. Den som gjaller i husveggene, den med hytte i nærmeste furu, den med unger der de eldste passer på de yngste. Er disse arenaene intakte, under press eller en saga blott? Er de kjønnsdelte?

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) Partnerjakt er ikke ment å skulle være så krevende at man til slutt foretrekker dating med et KI-hologram eller betaltjenester foran skjermen. Det spørs om kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (bildet) kan hjelpe her, skriver forfatterne av innlegget. (Gorm Kallestad/NTB)

Kunnskapsministeren har ikke noe mandat på fritiden vår. Her derimot:

Musikk, dans og drama er tale, pust, berøring, bevegelse og koordinasjon — masse øving på nærhet. Hvordan er disse estetiske fagene prioritert i grunnskolen sammenlignet med linjefag på videregående?

Kroppsøving er også et spørsmål om nærhet og etikette. Både i garderoben, gymsalen og i svømmehallen. Enkelte skoler sliter med høyt fravær. Er kjønnsdelt undervisning løsningen, eller gjelder problematikken heller kravet om å skifte og dusje? Kanskje ingen av delene: Det dreier seg om standard på fasiliteter og lærerkompetanse.

Friluftsliv er en integrert del av kroppsøvingsfaget. Å bygge leirplass i urørt natur gjør noe med nysgjerrigheten og respekten for omgivelsene, inkludert innstillingen til fellesskapet og medeleven på gruppen hennes/hans. Har skolen ressurser til å ta klasser med ut i skogen mer enn et hastig øyeblikk? Vil du at vi skal ut i det hele tatt, Nordtun, når læringsutbyttet mellom trærne vanskelig lar seg teste og måle?

Les også: Unge i Georgia har fått nok av Russland

Det er på tide at vi utvikler et vokabular for og en holdning til partnerjakt og begjær som overflødiggjør sjekkeapper og fyll. Flere frimodige rollemodeller som Kim Hamre viser vei, ja.

Men noe viktig må komme først: Sanselig samvær i oppveksten med nærkontakt gjennom lek og alvor. Både på skolen og fritiden. Uten virtuelle stemmer som slår øyeblikket i hjel med påminnelser om hvem som mangler, eller hvem du ikke er.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen