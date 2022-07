«Obligatorisk id-merking av katt er vurdert som lite treffsikkert og med usikker verdi.» Det svarer landbruksminister Sandra Borch (Sp) om id-merking av katt i Dagsavisen (8. juli). Bakgrunnen er at MDG ønsker obligatorisk id-merking av alle familiedyr.

Uttalelsen er bare et ekko av negative holdninger til hjemløse katter gjennom flere tiår hos Landbruks- og Matdepartementet (LMD) og Mattilsynet. Hvorfor ser dere ikke sammenhengen med hjemløshet og manglende merking av katter? Dyrebeskyttelsen Norge har arbeidet for obligatorisk id-merking av katt siden 1970-tallet.

I artikkelen uttaler stortingspolitiker og landbrukspolitisk talsperson i Høyre, Lene Westgaard-Halle at det bør være opp til dyreeierne. Hva med alle de eierløse? Hvem skal merke dem?

Tone I. Lundsaunet er tidligere styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge i Nord-Trøndelag. (Privat)

Akkurat nå er det minst 6.351 personer som etterlyser dyrene sine og 3.143 dyr som er funnet der det etterlyses en eier. De aller fleste er katter. Tallene er fra dyrebar.no, én av mange slike nettsider for etterlysning av familiedyr.

Dette er konsekvensen av at merking er frivillig.

[ Det var eit klassisk pute-TV-augeblikk ]

LMD ga Mattilsynet i oppdrag å utrede behov for krav om merking og registrering av hunder for tre år siden, den 04.07.2019. Dette var to uker etter at MDG kom med et representantforslag i Stortinget om obligatorisk id-merking av hund og katt.

Hvorfor ble katten valgt bort i denne utredningen? Argumentasjonen for merking på hund er «at både hunder og hundeeiere kan identifiseres». Ja, det var liksom det som var poenget med kattene også da.

I Oppland Arbeiderblad (23. april) ble seksjonsleder for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud, intervjuet om obligatorisk id-merking av katt: «Obligatorisk id-merking ville ikke løst problemet for katter som allerede er hjemløse, det vil heller ikke hindre at katter formerer seg», uttaler Knævelsrud i artikkelen.

Mattilsynet mener med andre ord at siden vi har tusenvis av hjemløse katter som går ute og lider i dag, så skal man ikke prøve å forhindre hjemløshet i fremtiden. Id-merking vil begrense formering, fordi eieransvaret avklares og fordi alle kattunger må id-merkes. Kostnadsmessig er det rimeligere å kastrere katten.

Mattilsynet konkluderte etter sin utredning med at id-merking av katter «ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt». Etaten mener altså at det ikke er lønnsomt å innføre et lovverk som ikke vil koste dem en eneste krone?

Det er eierne som må påkoste id-merking.

Videre het det at «nytten ikke er større enn ulempene» ved å innføre obligatorisk id-merking. For hvem da? Hvilke ulemper?

Knævelsrud påpeker at «katten har lav status i Norge og at dette er trist». Hvorfor ser dere ikke at det er deres egne holdninger som videreføres? Hun sier videre at «Mattilsynet prioriterer ingen dyrearter over andre, men ut fra dyrenes lidelser og antallet dyr som lider».

[ Stor mangel på fosterhjem for forlatte dyr: – Helt for jævlig ]

Dette medfører ikke riktighet! Vi har kjennskap til mange kjente kattekolonier og kattesamlere, uten at Mattilsynet tar noen form for grep. Mattilsynets kronargument er Landbruks- og matdepartementet sitt skriv til Lier kommune i 2016 angående ansvarsfordeling ved samlinger med katter.

Her er et utdrag: «… Det er ingen refusjonsordning for utgifter forbundet med avliving av friske, forvillede katter, og dette er ikke en oppgave Mattilsynet er satt til å løse. Tiltakene må derfor bekostes av den eller de som tar initiativ til å iverksette dem.»

Dette er altså veiledningen fra LMD til Mattilsynet om hvordan man skal behandle katter i dette landet.

Dyrebeskyttelsen Norge sine 26 lokalavdelinger brukte hele 25,5 millioner kroner på veterinærkostnader i 2021. Totalt fikk 6.502 dyr hjelp av lokalavdelingene, og 4.100 fikk nye hjem.

[ Kattekolonien oppløst – katteeier anmeldt ]

LMD og Mattilsynet må ta inn over seg de faktiske forhold med mengden av hjemløse katter og se sammenhengen med obligatorisk id-merking. Det er på tide at vi får et eget dyrevelferdstilsyn. De hjemløse kattene har ingen dyrevelferd eller rettssikkerhet slik som det er i dag.

Jeg ville gjerne ønsket alle frivillige en god sommer, men jeg gjør ikke det. Det blir aldri det. Det blir bare verre for hvert eneste år.

Vi må få på plass id-merking. For dyrenes skyld.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen