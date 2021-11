Korona-ansvar dyttes på barna

Samtidig som tiltakene som rammet voksne ble opphevet i september, ble det innført massetesting av barn i Oslo. Det opphørte i noen uker, men startet på nytt igjen nå i november. Barna skal altså motvirke spredning av den totale smitten i Oslo, for å unngå belastning på sykehjem og helsevesenet.

Ingen voksne, verken uvaksinerte eller vaksinerte, pålegges tiltak for å slå ned smittespredningen.

Selv ikke et så lite inngripende tiltak som påbud om bruk av munnbind på kollektivtransportmidlene, der folk sitter og står tett i tett. Automatisk døråpning i kollektivtransporten har blitt avskaffet og kommunen lytter ikke til de som spør om beslutningen kan gjøres om. Befolkningen blir i en tid med økt smittespredning oppfordret til å bruke buss, trikk og t-bane. Samtidig gjøres det ikke noe for å minimere risikoen for at folk blir smittet og sprer viruset når vi kjører kollektiv.

Da byrådsleder gikk ut i media og proklamerte at pandemien var over og at voksne burde dra ut på byen og feire, og ha tilgjengelig hodepinetabletter dagen etter, ble det innført testing av barn på barne- og ungdomsskolen to ganger i uka.

Foreldre og barn opplevde ikke dette som spesielt frivillig.

[ Kim Friele i portrett i Dagsavisen: – Jeg liker ikke ordet toleranse. Aksept er det som teller (+) ]

Heidi Gautun, forsker ved OsloMet. (Oslomet)

Hvordan føles det for et barn å bli spurt av læreren om de har testet seg? Man får ikke, på samme måte som de voksne, lov til å senke skuldrene og føle lettelse over at pandemien er over. I stedet blir ansvaret for å holde smitten under kontroll lagt på deres skuldre.

Med opphevelsen av tiltak for voksne, og samtidig innføring av regelmessig testing av barn, helt ned til fem år, signaliserte Byrådet til barn at det var de som var en fare for samfunnet.

Mange barn har klart seg godt gjennom pandemien, men vi vet at det er barn og unge som har blitt engstelige, og testingen som ble innført da de voksne sa pandemien var over bidro ikke akkurat til at disse kunne føle seg trygge igjen. Barn som var store nok til å få med seg hvordan myndighetene uttalte seg i media erfarte at voksne ikke snakket sant.

Det var ikke over, for dem.

[ Vi har barna i en privat barnehage. Det går som regel fint. Helt til forrige fredag ]

Oslo kommune innførte i forrige uke at barn fra 5. klasse og ut ungdomsskolen skal testes to ganger i uka. Jeg har et barnebarn boende hos meg noen uker og gjennomfører denne testingen. Det er ubehagelig for ham å få en pinne stukket opp i og bli rotet rundt i nesa, og så lure på i et kvarter om han har koronna.

Voksne er ikke med på denne dugnaden.

Vi kunne med må små tiltak, som påbud om munnbind på kollektivtrafikken, vært med på å begrense at barn i Oslo nok en gang må gjennom en runde med stor smittespredning på skolen, at de må holde seg hjemme, og til at det er mye fravær blant lærere.

Barna opplever også at fritidsaktiviteter, som feks håndballtrening, nå må avlyses. Vi voksne skylder barna våre å gjøre det vi kan for å slå tilbake smittebølgen, slik at de kan få leve mest mulig normalt.

[ Jeg skal invitere til ubehaget som oppstår når en hvit mann som pusher femti sier ifra ]

At det skal være mer belastende for uvaksinerte voksne å måtte teste seg for å feks delta på arrangementer enn at uvaksinerte barn regelmessig må utsettes for det psykiske og fysiske ubehaget med å teste seg to ganger i uka er vanskelig å forstå.

Også fordi det ikke er barna som vil overbelaste helsevesenet om de blir smittet av korona.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen