Absurd og urettferdig

I årets beach-håndball-EM skapte det norske landslaget overskrifter da de valgte å protestere mot «trusekravet» håndballjentene må forholde seg til. For mens beach-håndball herrene for lov til å spille i både singlet og shorts, blir jentene tvunget til å spille i sports-bh og en liten truse som knapt dekker halve bakdelen deres.

Det er ikke uvanlig at kvinneidretten er under angrep.

Er det ikke kritikk mot «dårlige» ferdigheter og lave seertall, er det kritikk mot «kjedelig spill». Kvinnelige idrettsutøvere må kjempe hardt hver eneste dag for å bli tatt seriøst. Det gjør dette «trusekravet» enda mer provoserende.

Da de norske beach-håndball-jentene spurte det Europeiske håndballforbundet om de kunne spille kampene sine i shorts, ble de møtt med trusler om bøter og diskvalifikasjon. De argumenterte med at de følte seg ukomfortable med trusene, og ønsket å ha muligheten til å dekke seg til. At EHF sier nei til dette er direkte flaut.

Det er åpenbart at seertall er viktigere enn sport for det Europeiske håndballforbundet.

For en trenger ikke engang lese mellom linjene for å forstå hvorfor EHF ikke ønsker å innvilge de norske jentene sitt ønske. Det er klart at kvinner i bikinitruse skaper høyere seertall enn kvinner i shorts.

Dette kommer tydelig fram i de dårlige begrunnelsene til EHF rundt hvorfor jentene må spille i truse, mens guttene kan spille i shorts. EHF viser her at de setter verdien av penger høyere enn verdien av kvinners rettigheter og likestilling. Enda en gang blir kvinnelige idrettsutøvere diskriminert, og forventningen om at de skal ha et visst utseende blir satt høyere enn forventningen til idretten.

Har vi virkelig ikke kommet lenger i kvinnekampen?

Dette er en sak det nesten er umulig å være uenig i. Kommentarfeltene på flere internasjonale medier er fulle av både sinne og forvirring. For denne saken er så absurd og så urettferdig at de aller fleste velger å uttrykke sin støtte til de som kjemper mot dette «trusekravet», og ikke EHF. Det finnes rett og slett ikke godt nok grunnlag for at disse reglene ikke kan bli endret.

Flere og flere internasjonale aktører slenger seg på for å vise sin støtte. Det er gledelig å se at de norske beach-håndball jentene opplever støtte verden over. Det er ikke ofte at kommentarfeltene på Facebook bugner over av støtte i saker som handler om diskriminering. For det er akkurat det dette er. Diskriminering. Det er tydelig at også det Europeiske håndballforbundet er klar over dette.

De har nemlig ikke ønsket å kommentere saken etter at de norske jentene gikk til media. De sa forøvrig at de forholder seg til reglene til det internasjonale håndballforbundet. Hadde det Europeiske håndballforbundet ønsket å forandre disse reglene, hadde de fått det til. Det er jeg sikker på.

Selv sitter jeg igjen med ett spørsmål til det europeiske håndballforbundet; er dere ikke flaue? Det er som om dere ikke forstår at vi kommer til å kjempe for kvinners rettigheter helt til det ikke er mer å kjempe for.

For det er ikke sånn at beach-håndball herrene er nødt til å spille kamper i trusa. Å kreve at sporten din ikke skal bli seksualisert, er ikke for mye å be om. Å kreve at publikum skal se på kastearmen din istedenfor rumpa di, er ikke for mye å be om. Avslutningsvis håper jeg at det europeiske håndballforbundet våkner opp, og slenger seg på oss som lever i 2021. en tid der kvinner og menn skal være likestilte, også i idretten.

Teksten ble først publisert på www.jeune.no og er gjengitt med tillatelse.