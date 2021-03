Følg opp den gode retorikken

De aller fleste politikere i Norge er enige om at rasismen i samfunnet vårt er et stort problem. Politikerne på Stortinget snakker ofte om at det er viktig å bekjempe rasisme, hat og diskriminering. Men rasismen i Norge bekjempes ikke av at det nevnes i partilederes landsmøtetaler.

Det er på høy tid at politikerne på Stortinget følger opp den gode retorikken med antirasistisk politikk i praksis.

Rasisme er et stort problem også her i Norge.

Min lillebror er adoptert fra Brasil og mørk i huden. Jeg ser med egne øyne hvordan han blir ekstra overvåket hver gang vi går inn i en butikk sammen, spesielt i dyre klesbutikker.

Vi vet at folk med utenlandsk etternavn og norske ektefeller må bruke det norske etternavnet for å bli innkalt til jobbintervju. Vi vet at foreldre med minoritetsbakgrunn opplever at barna deres får dårligere undervisning enn etnisk norske barn i klassen.

Det er mange politiske tiltak som kan settes inn for å bekjempe rasismen i samfunnet vårt.

Vi i Unge Sentrum ønsker at det opprettes en kvitteringsordning for hver gang du blir stoppet av politiet. Politiet kan nemlig i dag stoppe mindreårige barn med minoritetsbakgrunn gjentatte ganger uten at foreldre får vite det.

Å innføre en slik kvitteringsordning for når du blir stoppet av politiet hvor det står hvem du har blitt stoppet av, hvorfor du ble stoppet også videre.

Det vil være et viktig tiltak mot etnisk profilering fra norsk politi.

Samtidig som politiet har sine utfordringer med tanke på etnisk profilering gjøres det også mye viktig arbeid mot rasisme og hatkriminalitet fra politiets side.

Vi i Unge Sentrum mener at politiet må få økte midler og mer penger til å bekjempe hatkriminalitet og nettmobbing, som er noe som spesielt rammer personer med minoritetsbakgrunn.

Antirasisme og antidiskrimineringsarbeid må inn i lærerutdanningen.

Lærere har mange viktige arbeidsoppgaver og er også helt sentrale i kampen mot rasisme. De må få verktøyene og kompetansen de trenger for å lykkes med kampen mot rasisme i klasserommet. Det legger et viktig grunnlag for at alle barn får en god oppvekst uavhengig av hvilken hudfarge de har eller hva de heter til etternavn.

Organisert nazisme er faktisk ikke forbudt ved lov i Norge i dag, det må vi gjøre noe med.

Vi skal ikke legge til rette for at nazister skal få organisere i Norge, og derfor trenger vi et organisasjonsforbud mot nazistiske grupperinger. Gjennomføringen av rasediskrimineringsparagrafen i norsk lov bør også styrkes. Dette er tiltak som er sårt tiltrengt i kampen mot rasisme og som det er kritikkverdig at politikerne på Stortinget ikke har kjempet gjennom for lenge siden.

Det er dessverre et faktum i Norge i dag at etternavnet ditt er avgjørende for om du blir innkalt til jobbintervju eller ikke.

Vi vet at folk med utenlandsk etternavn og norske ektefeller må bruke det norske etternavnet for å bli innkalt til jobbintervju. Sånn burde det ikke være. For å få en slutt på denne diskrimineringen trenger vi en holdningsendring i samfunnet, men fram til da vil et godt første steg være å pålegge offentlige arbeidsgivere anonymiserte søknadsprosesser frem til første intervju.

Kampen mot rasisme vinnes ikke uten aktiv bruk av offentlige midler.

Vi i Unge Sentrum vil at det opprettes et nasjonalt antirasistisk fond som organisasjoner og andre som arbeider mot rasisme kan søke på, at finansieringen av Antirasistisk Senter styrkes med 5 millioner kroner årlig, at staten pålegger og finansierer fylkesvise og kommunale handlingsplaner mot rasisme og at det gjennomføres en statlig holdningskampanje mot rasisme.

Det er liten tvil om at tiltakene som kan iverksettes i kampen mot rasisme er mange.

Nå trenger vi politikere på Stortinget som faktisk er villige til å prioritere det. Dersom partiet Sentrum kommer inn på Stortinget i høst vil kampen mot rasisme være en kjernesak fra dag én.