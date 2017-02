Derfor vinner Lørenskog «seriefinalen»

Rogalandsavis

På oppfordring fra RA har tre hockeyeksperter vurdert Lørenskog og Oilers foran lørdagens kamp. Terninger har blitt trillet for keeperparet, backene, løperne og trenerne. Lagenes styrker og svakheter har blitt vurdert, og alle tre ekspertene holder en knapp på dagens hjemmelag, Lørenskog.

Bjørn Erevik, TV2:

Lørenskogs Jeff Jakaitis har kanskje vært den som har hjulpet laget til flest poeng, mens Oilers har et bedre keeperpar. Siden Ruben Smith har vært litt skadet, og det bare er en av keeperne som kan stå om gangen, heller jeg mot Jakaitis som den beste keeperen.

På backsiden har Oilers litt større bredde, men totalt sett er det ganske jevnt. Oilers er kanskje hakket foran, men er preget av litt skader. Derfor anser jeg lagenes backer som jevnbyrdige i dagens kamp. Også på løpersiden er det ganske jevnt, da begge lag har flere spillere som kan gjøre det lille ekstra. Det som gjør utslaget for meg er formen, og Lørenskogs løpere er i bedre form enn Oilers sine.

Mange trodde Oilers ville få en liten knekk uten Petter Thoresen, og med en ny spillestil, men Pål Gulbrandsen har løst det på en bra måte. Dagens kamp blir en ilddåp for han i å spille avgjørende kamper som hovedtrener, men han har god erfaring med seg som assistent. Basert på ressursene har kanskje Kenneth Larsen levert litt bedre, men uansett resultat har begge gjort en formidabel jobb.

Jeg holder Lørenskog som en knapp favoritt til å vinne.

Ole Eskild Dahlstrøm, TV2:

Med Henrik Holm og Ruben Smith har Oilers hatt det beste keeperparet i mange år. Men du trenger to gode keepere til å avlaste hverandre, og med skaden til Smith velger jeg å sette Jakaitis foran Holm.

Lørenskog har bedre offensive backer, mens Oilers har bedre defensive backer. Jeg vil ikke si at den ene backrekken er bedre enn den andre, men Oilers er flinkere til å bruke backene sine til å skape offensivt trykk på motstanderens mål. På papiret er det også veldig jevnt på løpersiden, men Lørenskogs forwarder strutter av selvtillit da alt de gjør går veien. Samtidig har du fått inn en Kjetil Martinsen og en Eric Nystrom hos Oilers som kan gi dem ekstra energi, men foran dagens kamp setter jeg hjemmelagets løpere over Oilers på grunn av flyten de har.

Pål har gjort en kjempejobb i Oilers, og har stått oppreist i den perioden de har trøblet i. Kenneth Larsen har også imponert etter at han tok over A-laget, og blir bare flinkere og flinkere. Det blir en make- eller break-kamp for begge, men de har uansett gjort en god jobb.

Jeg tipper at det blir uavgjort til fulltid og at Lørenskog vinner kampen på sudden death eller straffeslag.

Glenn Åsland, RA-ekspert:

Begge lagene har gode keepere, men jeg heller mot Holm fordi han har større erfaring med å stå i så avgjørende kamper som det her er enn det Jakaitis har i norsk ishockey.

Forsvarsrekken til Lørenskog er bedre enn Oilers sin. De spiller med mindre marginer, og er mer tydelige i oppspillet enn Oilers, som holder for lenge på pucken og spiller for mye på tvers. Offensivt synes jeg Oilers har en større bredde, og at de har flere spillere som kan avgjøre tette kamper som vi får i kveld.

Oilers har større erfaring og kompetanse på trenersiden enn det Lørenskog har. Kenneth Larsen er en fin fyr, som gjør en veldig god jobb, men Pål Gulbrandsen har vært med på det her mange ganger før. Jeg har tippet 3-1 seier til Lørenskog tidligere, og holder på det tipset.

Disse nøkkelduellene vil avgjøre kampen

De tre hockeyekspertene RA har snakket med har valgt seg ut tre forskjellige nøkkeldueller som de tror avgjør kampen. TV2s hockeyekspert Bjørn Erevik tror det kollektive spillet blir avgjørende mellom det han kaller to jevngode lag.

– Disse kampene blir ofte avgjort av spillere som har muligheten til å gjøre det lille ekstra, og begge lagene har matchvinnertyper som kan avgjøre kampen på egenhånd, sier Erevik.

Han trekker frem Mats Trygg, keeper Jeff Jakaitis og Stefan Espeland som nøkkelspillere for hjemmelaget, mens han setter et ekstra utropstegn bak Eric Nystrom hos Oilers.

– Basert på formen i det siste vil jeg gi Lørenskog et knapt favorittstempel 53/47, sier han.

Må bryte Lørenskogs raske angrepsspill

Kollega i TV2, Ole Eskild Dahlstrøm, mener Oilers for alt i verden må hindre Lørenskog å spille seg gjennom midtsonen.

– Oilers takler veldig godt å bli presset i egen sone, da de har gode bevegelser og gode ferdigheter med puck. Samtidig er Lørenskog veldig gode hvis de får lov til å frakte pucken gjennom midtsonen, så Oilers må bryte opp i Lørenskogs raske angrepsspill, og tvinge dem til å dumpe pucken og prøve å vinne den tilbake. Det blir veldig spennende å se om Oilers velger å gå ut for å kjøre over Lørenskog eller tette midtsonen og spille mer avventende, sier Dahlstrøm.

RAs hockeyekspert Glenn Åsland tror keeperduellen blir viktigst.

– Det laget som har det beste defensive spillet for dagen, inkludert den beste keeperen, vinner kampen, sier han.

Dahlstrøm tror vinneren tar ligaen

Alle tre tipper seier til Lørenskog, men de er ikke helt enige i hva det betyr for serien.

– Jeg tror ikke serien blir avgjort i dag, selv om det er større sannsynlighet for det hvis Oilers vinner. Da kan de gå på feilskjær mot slutten, da jeg ikke tror Lørenskog vinner alle sine kamper, sier Erevik.

Det er ikke kollega Dahlstrøm enig i.

– Jeg tror at vinneren av dagens kamp også vinner serien. Dette er to lag som ikke taper mange kamper, og som kommer til å sørge for å få de poengene de trenger hvis de har muligheten til å vinne ligaen. Derfor blir dagens kamp helt avgjørende for utfallet, spår Ole Eskild Dahlstrøm.

