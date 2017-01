Lørenskog vant i DNB Arena

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Oilers hadde et lite håp om å få sin nyervervelse spilleklar til toppduellen i Get-ligaen, men UDI har ikke klart å kjøre gjennom saken raskt nok. Dermed må de klare seg uten Nystrom - som trener Pål Gulbrandsen forventet.

LES OGSÅ: Nystrom ikke med i regnestykket

Oilers bør uansett ha nok med slagkraft til å kunne tukte serietoeren i denne svært avgjørende seriekampen.

Med ni runder igjen ligger Lørenskog nå kun fire poeng bak Oilers. På det meste har Oilers ledet med 15 poeng.

Dersom Lørenskog vinner lørdagens storkamp i DNB Arena er forskjellen kun på ett poeng og lagene skal møtes igjen neste uke på Lørenskog.

LES OGSÅ: Nå har Nystrom lyst på en tittel

Kampen er også viktig for Oilers i forhold til innbyrdes oppgjør. Vinner de så er Oilers foran med 3-1. Skulle serien ende i poenglikhet til slutt er det Oilers som vil vinne.

Ni runder av grunnserien gjenstår før denne kampen.

Til kveldens kamp mangler Oilers Anders Tangen Henriksen, Eirik Salsten, Ruben Smith og Markus Søberg - forruten Eric Nystrom.

For øvrig MS-utlånte Even Myreng Kjellesvik allerede tilbake i Stavanger og spiller denne helgen kamper for Oilers U20. Han valgte selv å avbryte lånet etter at klubben ikke ville gi ham spilletid på A-laget som var ventet.

Oilers stiller følgende lag:

1. rekke: Solberg, Larsen Mostue - Lorentzen, Soares, Kristiansen.

2. rekke: Sveum, Humphries - Kissel, Van Guilder, Falk-Larssen

3. rekke: Bøen Rokseth, Kunes - CDA, Forsberg, Hoff

4. rekke: Macaulay - Røste Fossen, Medhus, Talge.

Henrik Holm starter i mål.