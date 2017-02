Martinsen lettet over scoring i debuten

Rogalandsavis

På siste dag av overgangsvinduet åpnet Oilers lommeboken for å hente Kjetil Martinsen, som ble klar for serielederne på rekordtid. To dager etter han signerte var han klar for kamp, som én av to debutanter i og med at Eric Nystrom også gjorde comeback i Oilers-drakten.

– Det var utrolig gøy å spille min første kamp for Oilers. Det har gått veldig fort de siste dagene, men for meg var det ikke vanskelig å forberede meg til kampen mot Kongsvinger. Uansett motstand vil du vise hva du er god for i den første kampen, og derfor var jeg skikkelig på fra start, sier Martinsen.

Stor overgang

Den tidligere M/S-toppscoreren ble også belønnet med scoring i debuten, noe som betød mye for ham selv.

– Det er alltid kjekt å score mål og bidra for laget ditt. For meg personlig er det selvsagt en lettelse å få et mål og starte poengproduksjonen umiddelbart, da det gjør overgangen enklere. Spillerne har tatt godt imot meg, og jeg merker at Oilers er et mye større lag og et mye mer voksent lag på alle måter enn det M/S er, hevder Martinsen.

På få dager har han gått fra å være stjerne i M/S til å spille i fjerderekken for Oilers, men akkurat den overgangen er han ikke bekymret for.

– Det er ikke så stor forskjell på Oilers og M/S spillemessig som det en skulle tro. Oilers har selvsagt mye høyere kvalitet på alle spillerne og laget er mye bedre, men begge lag går mye på skøyter, dumper pucken og går etter. Jeg kommer inn nå midt i sesongen og starter der jeg starter, så får vi se hvordan det blir etter hvert, forteller 24-åringen.

Får skryt av sjefen

Skryt får han i hvert fall av sjefen, som er veldig godt fornøyd med begge nykommerne etter Kongsvinger-kampen.

– Med de skadene vi hadde var det nødvendig å få inn de to i laget, og begge klarte seg veldig godt i dag, synes jeg. Eric (Nystrom) kommer inn med masse energi og skaper mange målsjanser, selv om han nok helst selv skulle ønsket han tok poeng. Kjetil gjør en god kamp og får med seg et bra mål i debuten, men både han og Eric bidrar med mer enn bare poengproduksjon. De er gode å ha i gruppen og gode hockeyspillere, sierr Oilers-trener Pål Gulbrandsen.

Etter mange forsinkelser med flyet ble det en veldig hektisk dag for Oilers som kom til hallen ikke lenge før pucken ble droppet.

– I den første perioden synes jeg vi trykker bra på uten å få uttelling, så det er godt den kommer i midtperioden der med tre mål. I den tredje perioden blir det litt stang ut igjen, men det er veldig deilig å ta med seg tre viktige poeng, sier Gulbrandsen.

Medhus med igjen mot Lørenskog

Oilers blir nå værende på hotellet på Helsfyr til etter lørdagens kamp mot Lørenskog, og skal trene i Lørenskog fredag. Der blir også Henrik Medhus med.

– Henrik har vært syk, og derfor var han ikke med mot Kongsvinger. Han kommer inn igjen på trening i morgen, og jeg regner med at han blir klar til kamp lørdag, sier Gulbrandsen.

Da er det nemlig storoppgjør mot Lørenskog, som holder trykket oppe mot serielederne. De slo nemlig Lillehammer 4–2 hjemme, og er fortsatt bare poenget bak.

– Det blir en god utfordring for oss det, og så må vi bare fortsette med det vi er best til. Å male på med fire sterke rekker og holde pucken foran oss. Vi må nok opp et par hakk fra kampen her mot Kongsvinger, og opp med intensiteten, forklarer Gulbrandsen.

Martinsen gleder seg til den kampen også, da han ikke har vært i nærheten av å vinne ligaen før.

– Det blir en tøff kamp. Lørenskog har vært gode i en lang periode nå, og har aldri vært så nærme seriegullet som de er nå. Derfor kommer de nok til å gå ut i hundre på egen hjemmebane for å ødelegge for oss, og det må vi bare matche. Det blir en hard kamp, sier Martinsen.

