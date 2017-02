Oilers med kontrollert 4–1-seier i Kongshallen

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Se kampreferat nederst i saken!

Før kampen:

Etter at Lørenskog vant i DNB Arena forrige lørdag, er det bare ett poeng som skiller lagene før torsdagens serierunde. Med åtte kamper igjen å spille har Oilers mistet hele forspranget sitt, som på det meste var 15 poeng, og dermed ligger det an til en høydramatisk sluttspurt i kampen om seriemesterskapet.

Et litt formsvakt og skadeskutt Oilers-mannskap møter i kveld Kongsvinger på bortebane. Hjemmelaget står med én fattig seier og fem poeng, som gjør at forskjellen mellom topp og bunn ikke kunne ha vært større. Selv med Markus Søberg (brukket håndledd), Ruben Smith (muskelskade), Peter Lorentzen (fotskade), Petter Røste Fossen (hamstring) og Anders Tangen Henriksen (lyskestrekk) ute for gjestene i dag, bør det likevel være grei skuring for Oilers.

Oilers-trener Pål Gulbrandsen stiller derfor med flere juniorer enn vanlig, men han kan også sette inn to som definitivt ikke er juniorer på laget. Eric Nystrom er klar for å gjøre comeback i Oilers-drakten etter at arbeidstillatelsen hans gikk igjennom, mens Kjetil Martinsen er klar for sin første Oilers-kamp etter overgangen fra Manglerud Star på siste dag av overgangsvinduet. Han får plass i fjerderekken, mens Nystrom går inn i andrerekken.

Oilers' rekker:

Keeper: Henrik Holm (Smith)

1. rekke: Henrik Solberg, Mats Larsen Mostue, Dan Kissel, Mark van Guilder, Tommy Kristiansen

2. rekke: Dennis Sveum, Scott Macaulay, Eric Nystrom, Josh Soares, Eirik Salsten

3. rekke: Daniel Bøen Rokseth, Tim Kunes, Christian Dahl-Andersen, Kristian Forsberg, Magnus Hoff.

4. rekke: Spencer Humphries, Simen Talge, Svein Petter Falk-Larssen, Kjetil Martinsen