«Hockeysnakkis»: Nystrom har tatt på seg arbeidshanskene

Torsdag kveld får Eric Nystrom sin første kamp for Oilers etter returen til Stavanger. NHL-legenden har ikke spilt en kamp siden september, så han gleder seg virkelig til å komme i gang.

– Jeg har savnet å være en del av et lag, å gå på trening hver dag og alt det som følger med garderobekulturen. Det er godt å være i gang igjen, og veldig kjekt å se igjen gamle venner jeg ikke har sett på lenge, sier Nystrom.

Elsker å spille hockey

Siden DNB Arena er opptatt med «Disney On Ice», trener Oilers for tiden i Siddishallen. Lenge etter at de andre spillerne hadde forlatt isen, og flere var på vei hjem, sto fortsatt Nystrom igjen for å terpe på timing og detaljer.

– Alle andre på laget har spilt kamper gjennom hele sesongen, mens jeg ikke har spilt på veldig lenge. Derfor gjelder det for meg å finne igjen timingen i spillet, og komme meg opp på nivået til de andre, sier han.

Det er langt fra bare i Oilers at Nystrom har trent mye.

– Gjennom hele hockeykarrieren har jeg alltid stått igjen for å øve på de små tingene og for å forbedre spillet mitt. I tillegg er det bare så gøy å spille hockey at jeg vil gjøre det så mye som mulig, forteller amerikaneren.

Vil ha Lørenskog-revansje

Torsdagens kamp mot Kongsvinger skal bare være en formalitet før det som blir den virkelig store testen for Oilers denne uken. En potensiell seriefinale borte mot Lørenskog.

– Jeg synes vi gjorde en god prestasjon mot Lørenskog sist, og det kommer til å bli nok en jevn kamp nå. Vi skylder dem én etter at de slo oss hjemme, forteller Nystrom.

Det er ikke bare Nystrom som får sin Oilers-debut mot Kongsvinger, det gjør også Kjetil Martinsen. Den tidligere M/S-toppscoreren ble selv tatt på sengen av overgangen.

– Jeg har aldri vært med på noe sånt før. Oilers' interesse og tilbud kom brått på for meg, og overgangen kom egentlig som lyn fra klar himmel. Men jeg er klar for å hoppe i det og gjøre mitt beste, sier Martinsen.

