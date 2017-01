Kan kjenne pusten i nakken

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Oilers kom aldri opp på sitt toppnivå lørdag kveld. På tross av kampens viktighet virket det hele litt tungt og tregt. Kollektivet fungerte kort og godt ikke.

– Egentlig var det ikke så dårlig. Arbeidshanskene var på. Problemet var bare at vi sviktet på for mange detaljer. Spesielt forecheckingen vår ble feil. Summen av dette er grunnen til at vi tapte, sier trener Pål Gulbrandsen til RA.

LES OGSÅ: Slik var kampen

For få skudd på mål

Tommy Kristiansen kom aldri inn i situasjonen hvor det gjør vondt å være foran mål. Det har han en enkel forklaring på.

– Det er vanskelig å stå i driten foran mål når det knapt kommer skudd. Vi trakk for mye ut mot vatene. I slike toppkamper må en ha skudd og styringer. Det er slike situasjoner som er avgjørende, sier han.

LES OGSÅ: Nå har Nystrom lyst på en tittel

Ikke stresset av luken som forsvant

På tross av at det som var en luke på 15 poeng nå er ett poeng var det ingen som ville svartmale situasjonen etter nederlaget mot Lørenskog.

Gulbrandsen peker på at han lenge har skjønt at dette ville ende i et rotterace. Både Tommy Kristiansen og keeper Henrik Holm peker på at de ikke har inkassert noe seriegull for tidlig.

Nå handler alt om å få på plass de detaljene som ikke stemte lørdag. For neste uke venter Kongsvinger - og en bortekamp mot Lørenskog.

Lørdagens bestemann hos Oilers Henrik Holm er klar på at kampen borte mot Lørenskog nærmest er en seriefinale.

– Det er slik vi må angripe den. Vi har fortsatt dette i våre egne hender. Det må vi ikke gi fra oss.

LES OGSÅ: Oilers med ny omsetningsrekord

Lover hevn neste uke

Tommy Kristiansen er også klar på at Oilers skal slå tilbake.

– De ville litt mer enn oss i dag, men dette skal vi ta tak i. Neste lørdag slår vi dem. Det skal jeg nesten garantere.

– Men er det ikke bekymringsverdig at Lørenskog vil mer enn Oilers i en toppduell som dette?

– Nei. Vi blir heller ikke rundspilt. Dette var snakk om små marginer, mener Kristiansen.

Trener Pål Gulbrandsen er også klar på at han ikke er kritisk til holdningene.

– Ingen liker å tape kamper, men dette var summen av noen små ting som ble stort.

Han benekter at han er stresset og kjenner på presset. Nå får han også påfyll av spillere. Lørdag manglet både Erik Salsten (influensa), Eric Nystrom (ikke spilleklar), Anders Tangen Henriksen (lyskeskade), Ruben Smith (vond hofte) og Markus Søberg (håndleddsbrudd).

Det merkes selvsagt.

– Jeg vil ikke skylde på det, men alle lag merker jo når det mangler landslagsspillere. Nå får vi folk tilbake, slår Gulbrandsen fast.

Kampfakta:

Ishockey, Get-ligaen

Oilers-Lørenskog 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)

DNB Arena, 4250 tilskuere

Mål: 1. periode: ingen.

2. periode: 0-1 (28.22) Michael Dokken (Ponomarenko, Johansen)

3. periode: ingen.

Utvisninger: Oilers 4x2 min. Lørenskog 3x2 min.

Skudd: 15-33