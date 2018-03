Torbjørn er i ferd med å bli den første i historien som besøker alle verdens land uten å fly

Verden

– Jeg overnattet de tre siste nettene i Damaskus. Det var surrealistisk, sier danske Torbjørn Pedersen til Dagsavisen.

Nå er han tilbake i Beirut i Libanon, hvor han brukte over ti uker på å få visum til krigsherjede Syria. Dermed er han et stort skritt videre på veien mot å gjøre noe ingen andre har gjort i verdenshistorien: å besøke samtlige land i verden på én sammenhengende reise uten å fly en eneste gang underveis. Prosjektet har fått navnet Once Upon a Saga.

–​ I gatene virket alt så surrealistisk vanlig

10. oktober 2013 la Pedersen ut på en reise han ennå ikke har kommet hjem fra. Så langt har han besøkt 144 land og har 59 land igjen på lista. –​ Syria er et utrolig land. Damaskus har en historie som strekker seg 10.000-12.000 år tilbake i tid og så mange av de store historiske skikkelsene – Aleksander den Store, Jesus, Muhammed, reiste alle gjennom det landet. Det er så rikt på arkitektur og kultur, og folk er så vennlige der, men dessverre opplever landet vanskelige tider nå. Jeg fikk reise til Damaskus, men jeg fikk bare oppholde meg i et lite område, i sentrum av byen. Kanskje et område som omfattet 15-20 gater. I gatene virket alt så surrealistisk vanlig, forteller han. – Merket du ikke noe til krigen? –​ Du kunne tidvis høre noe som kunne bli tatt for å være torden, sier han og understreker at det var vanskelig for ham å si hvorvidt det faktisk var lyder fra krigshandlinger eller om det virkelig var torden. Kjøreturen til Damaskus, hvor han fikk sitte på med en privatbilist, gikk også uten å se større spor av krigen. Men en av nettene ristet det ekstra i rommet der han overnattet. Sannsynligvis en eksplosjon fra en bombe, bombekaster eller lignende. Nå fordøyer han inntrykkene fra landet, inntrykk som snart vil bli presentert i hans ukentlige fredagsblogg. Les også: Assad kaller humanitær krise for «latterlig løgn»

Har fullført fire kontinenter

Syria er ikke det første konfliktfylte landet Torbjørn har besøkt. Underveis på turen har han allerede besøkt land som Somalia, Kongo, Sør-Sudan, Venezuela og Libya. Han har besøkt samtlige land på fire kontinenter – Europa, Nord- og Sør-Amerika og Afrika, og er nå i gang med Midtøsten og Asia. Underveis har han reist på måter som de færreste av oss noensinne får gjøre. Mellom Europa og Amerika, mellom øyene i Karibia og øyene utenfor Afrika og i Middelhavet, har han flere ganger måttet sitte på med containerskip for å komme seg til neste destinasjon. Det er ikke så enkelt å komme ombord som det kanskje høres ut som.

– Det er nesten umulig. Jeg har flere kontakter nå enn da jeg startet, så jeg har fått et omdømme som gjør at de føler det litt mindre risikabelt, men hvis du kommer rett fra gata og prøver å komme deg om bord, er det umulig. De har ikke bruk for den risikoen det er å ha noen om bord som kan bli syke underveis eller klage på forholdene, sier Pedersen.

Ellers har reisen foregått med buss, tog, privatbil, ferje, seilbåt – og lista fortsetter. Libanon, hvor Pedersen er nå, er det landet Pedersen har oppholdt seg lengst i av samtlige land på reisen – over 80 døgn på grunn av ventetiden for å få visum til Syria. Veien videre nå går etter planen med containerskip fra Libanon til Egypt, hvor han allerede har vært, og videre til Jordan, som er neste land på lista, og deretter videre til Saudi-Arabia.

Om bord på containerskipene får Pedersen et lite pusterom på en ellers svært hektisk reise.

– Det gode med å være på et slikt skip, er at jeg er i bevegelse. Hvis jeg ikke har internett der, får jeg virkelig ferie, sier han.

Mye arbeid

Ferie er ellers ikke et stikkord som passer spesielt bra til Pedersens reise.

– I en rolig uke jobber jeg kanskje 60 timer, sier han

Visumsøknader, planlegging, e-poster, kommunikasjon, sosiale medier, intervjuer, presentasjoner og mer til, krever mye. Ifølge den opprinnelige planen skulle Pedersen vært hjemme allerede, men slik det ser ut nå, gjenstår det rundt to år av den allerede over fire år lange reisen, hvor han ikke har hatt muligheten til å reise hjem en eneste gang underveis.

– Mange sier «du må ha det gøy». Det blir litt som når noen sier «du må ha det gøy» til noen som er på vei til jobb, sier han.

– Hva er det beste og verste med en slik reise som dette?

– Det verste er at alle de tingene som var så interessante og spennende i begynnelsen av reisen blir rutine. Jeg har krysset hundrevis av grenser, med visumsøknader og det som hører til. Man blir veldig sliten, jeg savner hjemmet og språket. Det er vanskelig å holde oppe motivasjonen, svarer han.

– Det gode er at jeg har lært utrolig mye så langt. Jeg har utviklet meg som menneske, har blitt mye flinkere til å møte folk, jeg har blitt dyktigere i engelsk, til å skrive og til å lese situasjoner.

– Du må være staere enn noe menneske du noen gang har møtt

En av de viktigste lærdommene han har tatt med seg, er at mennesker fra helt forskjellige deler av verden, er like på så mange måter.

– Folk er bare folk. Det er så mange likheter. Overalt hvor jeg reiser snakker folk om Trump, om Game of Thrones, og de driver med Candy Crush. Folk forelsker seg, gifter seg, de vil ha fint vær, og de ønsker trygghet og sikkerhet, en inntekt og noen de kan stole på, sier han.

Eventyreren ramser opp tre egenskaper som han mener er essensielle dersom man skal kunne fullføre en slik reise til alle verdens land:

– En: Du trenger sosial intelligens. Du må få venner, interagere og få folk til å ha lyst til å hjelpe deg.

– To: Du må være en problemløser, en virkelig god problemløser. En gang trengte jeg presidentens signatur, da jeg skulle krysse grena mellom Liberia og Elfenbenskysten. De ville først ikke la meg krysse på grunn av ebola, og lot meg først krysse over broen mellom de to landene etter at jeg hadde fått dokumentene signert av ebolakommisjonen, flere departementer og presidenten selv.

– Tre: Du må være staere enn noe menneske du noen gang har møtt i hele ditt liv. Og i tillegg til disse tre må du også være motivert for det, sier den danske globetrotteren.

– Hva pleier du å skrive som yrke i visumsøknadene?

– Det kommer an på hvilke land jeg besøker. Enten skriver jeg at jeg at jeg driver med logistikk eller shipping, som er det jeg har drevet med, eller så skriver jeg bare «reisende».

Siste land på reisen blir etter planen idylliske Maldivene i Det indiske hav.

– Kommer du til å fly hjem til Danmark derfra, eller skal du komme deg hjem uten å fly?

– Det vet jeg ikke svaret på ennå. På en dag som i dag, sier jeg at jeg selvfølgelig må finne et skip og reise tilbake uten å fly, men det kan også hende jeg flyr hjem. Jeg vil uansett ha besøkt alle land i verden uten å fly underveis. Men jeg håper jeg vil være tro mot prosjektet og ikke fly hjem.

