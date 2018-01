Rogalandsavis

1. For soltilbedere: De forente arabiske emirater

Kanariøyene er fortsatt billigere og bedre kjent – men Dubai og De forente arabiske emirater er i siget for tiden. Her er du i alle fall garantert sol! Både direktefly- og pakkereisetilbudet har økt kraftig til nesten alle emiratene, og det samme har tilbudet til barnefamilier – det siste året er det åpnet en rekke nye fornøyelsesparker og attraksjoner, spesielt i Dubai og Abu Dhabi. Dubai har også fått flere nye strandområder, som La Mer på Jumeirah Beach. Her er stemningen mer avslappet, rustikk og lavbygd, med mer enn 130 cafeer, butikker, beach club-er, vannland og lekeområder for barn. Dermed er det ikke bare luksusshopping og bling som gjelder. Du finner også mange flere kulturelle attraksjoner. Mange turister velger å bo i roligere områder, som Ras-al-Khaimah, og ta dagsturer inn til storbylivet.

2. For norgesferien: Bodø-regionen

Jada, det blåser alltid. Og byen er fortsatt ganske stygg. Men havnefronten er i ferd med å få en skikkelig makeover, stilige hoteller og restauranter popper opp som paddehatter – og mange av de kjedelige husfasadene er blitt lerreter for heftig gatekunst. Bodø er i ferd med å ta en «Tromsø», og bli et sted turistene som reiser til og ikke bare gjennom. Ikke så rart – med et gedigent frilufts-fjelldorado i bakgården og øyhoppingnirvana rett utenfor kysten, er det bare å velge og vrake i natureventyr. Bli med på rib-tur i Saltstraumen, la tankene fly på Norsk Luftfartsmuseum, jakt på nordlyset, besøk idylliske Kjerringøy og det gamle handelsstedet – og nyt en lys og uforglemmelig sommernatt på Mjelle.

3. For kultur- og matturisten: Beirut

I mars åpner SAS en ny sommerrute fra København til Beirut – «Midtøstens Paris». Her kan du ikke bare nyte et fantastisk kultur- og natteliv og fråtse i unike historiske ruiner, men også smake noe av verdens beste mat. Basen i det libanesiske kjøkkenet er vidunderlige meze, libanesernes svar på tapas. Her kan du også smake inspirasjon fra andre førsteklasses matland som Tyrkia og Frankrike. Det er imidlertid fortsatt politiske spenninger i landet, og man må holde seg oppdatert på reiserådene. Men i høst opphevet det britiske utenriksdepartementet sine reiseråd til en rekke av områdene rundt Beirut også, som nå regnes som greie å reise til – og som byr på storslåtte historiske severdigheter og fine strender. Men grenseområdene bør fortsatt unngås.

4. For familier: Albania

Det er ikke så mange rimelige, hvite flekker igjen rundt Middelhavet – men Albania er noe av det nærmeste du kommer én av dem. Her har fortsatt ikke masseturismen tatt helt kvelertak på de fine strendene, selv om den øker stadig. Inne i landet venter spennende landsbyer og flotte fjell på nysgjerrige bil- og fotturister. Du kan også ta en kjapp ferjetur over til Korfu, om du skulle savne Hellas. Apollo startet i år opp med direkteruter til det lille feriestedet Dürres, og får da totalt fire destinasjoner i landet.

5. For storbyferien: Rotterdam

Føler du liksom at du har sett «alle» storbyene i Europa nå? Tull og tøys! Det er nemlig utrolig mange spennende storbyer i rivende utvikling, som du bør sette kursen mot i 2018, istedenfor å reise tilbake til de samme gamle, som London, Paris og Amsterdam. Sett heller kursen mot Rotterdam – en times togtur rett sør for Schiphol. Spesielt om du er bitte lite grann over snittet interessert i arkitektur. Det den nederlandske industribyen mangler i koselig kanalsjarm tar den igjen med nye, tøffe bygninger, som den hesteskoformede markedshallen og de berømte gule kubehusene, et yrende kreativt miljø, en fantastisk restaurantscene med mat fra alle verdenshjørner og en håndfull riktig gode museer. Og så er det helt køfritt! Gjør som de lokale, sleng deg på en sykkel og utforsk de ulike bydelene.

6. For kulturturisten: Usbekistan

Mange av de såkalte «Stan»-landene er på full fart inn på de litt mer vågale turistenes radar. Usbekistan mottar brorparten av turistene – og har de aller mest spennende kulturhistoriske severdighetene å by på. Gamle silkeveibyer som Samarkand, Bukhara og Khiva er, med sin unike arkitektur og spennende historie, definitive høydepunkter. Landet var tross alt i en lang periode hjertet av Asia! Men du slipper fortsatt å krangle om plassen i ørkenlandet, som er meget trygt og rimelig å reise rundt i. Og fortsatt kan du kjøpe med deg flotte silkeprodukter. Etter at den autoritære presidenten Islam Karimov døde i fjor, har det nye regimet dessuten lagt seg på en litt mykere linje. Den nye jern(bane)-silkeveien vil også etter hvert gi landet langt bedre forbindelser med omverdenen.

7. For vin & safari: Sør-Afrika

I 2018 ville Nelson Mandela har fylt 100 år – og det vil selvsagt synes i hele landet, med utstillinger, konserter og arrangementer. Dessuten gjør den lave randkursen Sør-Afrika til et fortsatt nokså rimelig reisemål for norske lommebøker. Og her har du jo virkelig alt! Spennende byer, fine strender, et livlig kulturliv, fantastiske turområder, uendelige safarimuligheter – og så vasser du i vingårder og herlig mat basert på det beste fra afrikanske, asiatiske og europeiske kjøkken. Dykke med hvithai? Nese til nese med pingviner? Check på det også. Landet ønsker også å satse ekstra mye på oss her nord i tiden framover. Derfor ryktes det at en direkteforbindelse til Skandinavia kan være på trappene om ikke så altfor lenge – i så fall fra København.

8. For gutte- og jenteturer: Polen

Polen er et av de desidert rimeligste reisemålene for en kjapp storbyferie. På grunn av de mange polakkene som nå bor i Norge, er det et vell av rimelige flyruter til en rekke ulike byer. Dersom du unngår turistmagneten Krakow, får du også superbra hoteller til en rimelig penge. Warszawa er blitt et populært shoppingreisemål, der restaurant- og utelivsscenen også har kommet seg kraftig de siste årene. Derfor passer den like godt for guttegjengen på tur, som for venninnene. Men det er også mange andre byer i Polen som er vel verdt et besøk, som nydelige Gdansk, og historiske byer som Lublin og Tarnów – der du også slipper unna turistmassene.

9. For deg som elsket Amerika: Canada

Norwegians billigbillettbonanza sørger for at nordmenns reiselyst til USA neppe forsvinner med det første – selv om dollaren fortsatt er knalldyr. Og Trump fortsatt er president. Men Trump-effekten er merkbar i det internasjonale markedet – mange byer og stater i USA rapporterer nå om nedgang i antall besøkende på grunn av misnøye med den twitterhappy presidenten. Men fra USA er det ikke lange veien til nabolandet i nord, som er en ganske ukjent destinasjon for nordmenn. Besøk kosmopolitiske byer som Toronto, Montreal og Vancouver, og dra på eventyr i den enorme villmarken.

10. For miljøbevisste: Oslo

Hovedstaden vår står på alle topplister for tiden – så egentlig er det ingen grunn til å reise på noen annen storbytur i det hele tatt. Byen vår har nok ting å oppdage, og til å overraske de fleste med, i et helt år! Dra på storbyferie i egen by, og utforsk alle de nye, spennende stedene du sikkert ikke har vært på ennå. Hopp på T-banen og ta en titt på det nye utsiktstårnet på Stovner, gå hele Havnepromenaden og se byen forandre seg dag for dag i Bjørvika. Få med deg den nyeste utstillingen på Astrup-Fearnley-museet, sett utfor ziplinen i Holmenkollbakken, eller unn deg et glass på en verdens aller beste barer – Himkok.

