Grønn ferietransport – helt gratis!

Det er like enkelt som genialt: Du kan ankomme «alpeperlen» Werfenweng med tog til Bischofshofen – eller med bil, som du kan sette fra deg på parkeringsplassen ved inngangen til den idylliske høylandsdalen. Så leverer du bilnøklene på turistkontoret eller hotellet, og for 10 euro får du deg et såkalt SAMO (soft mobility)-kort, som rett og slett gir deg en «grønn» mobilitetsgaranti under oppholdet ditt! Slik at du kan komme deg rundt på turistmålet i moderne, miljøvennlige farkoster, som både er utrolig morsomme – og som sørger for at luften her er blant de reneste i turistverden.

Inkludert i SAMO-kortet er nemlig tilgang på en bilpark bestående av mer enn 100 elektriske farkoster. For eksempel kan du velge en SMIL-E, en snerten BMWi3, som kan ta en familie på fire med på dagturer på opptil 200 kilometer i området. Helt gratis! Drevet av ren solenergi. Det finnes også småbiler for to personer, til bruk i lokalområdet. Elektriske shuttle-vans, som du forhåndsbestiller, frakter deg mellom togstasjonen og hotellet. Uten å ta en krone for det! Vil du ikke kjøre selv, går det også en gratis ELOIS-buss i lokaltrafikk rundt i byen, og om kvelden finnes det en gratis nattaxi-tjeneste.

I tillegg får du tilgang til en rekke såkalte fun vehicles, som er elektriske farkoster som du kan ha det moro med i nærområdet. Her finnes det alt fra kule elsykler og el-mopeder til snålere varianter som en bigá, som ser ut som en slags lastemoped. Evolusjon Car er en slags golfbil som du kan frakte hele familien rundt i. Eller hva med å teste en elektrisk, trehjuls stå-moped, eller en knallrød, forvokst Gokart, med plass til en voksen og et barn? Et annet gratisalternativ er Segway, ståhjulingen som er blitt så populært rundt omkring de siste årene – og som du vanligvis betaler en ganske så dyr penge for å leke deg med. Selvsagt er det også vanlige sykler – og terrengsykler – tilgjengelig, for hele familien.

Og om ikke dette var nok, får du som kortholder på toppen også tilgang til en rekke gratis aktiviteter under oppholdet, som lama-trekking (!), gratis sledetur med hest, og gratis kjelkeleie – så du kan teste Werfenwengs seks kilometer lange kjelkebakke. Du kan også låne langrennsutstyr. Om sommeren kan kortholdere også være med på en rekke typer gratis guidede turer og -kulturelle aktiviteter. Området er ellers en perle for vandrere og skifolk.

Werfenweng har lenge vært en av de ledende destinasjonene for bærekraftig turisme i Europa, og har jobbet for en grønn utvikling både for turister og egen befolkning helt siden 1997. Og turistene digger det! Noe som synes på turiststatistikkene, som markerer kraftige hopp når bygda har tatt sine grønne sprang. I 1997 kom et bare 160.000 turister til området, mens de i dag har 290.000 besøkende i året. Tidligere kom bare seks prosent av de besøkende med tog – nå kommer 25 prosent. Dessuten er stedet blitt en magnet på urbane turister som ikke har bil hjemme. Ifølge Werfenwengs ordfører, som nylig var på besøk i Norge, har konseptet også gjort innbyggerne mye mer stolte over hjemstedet sitt – og massiv internasjonal PR. Noen som tør prøve noe lignende her hjemme?

