Dette ble boligprisvinneren i 2023

Torsdag 4. januar kan Eiendom Norge offentliggjøre statistikken for boligprisene i desember 2023, samt prisstatistikken for hele fjoråret.

Boligprisene i Norge sank med 0,9 prosent i desember, men korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent.

I hele 2023 steg boligprisene i Norge med 0,5 prosent.

Sterkest i landet

Boligprisene i Stavanger sank med 2,5 prosent i desember, mens korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Medianboligen koster nå 3.772.543 kroner i oljebyen, mot 4.218.068 kroner for resten av landet ved utgangen av desember.

Stavanger har imidlertid hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+0,0 prosent), og Trondheim (+0,0 prosent), men svakere enn i Bergen (+0,5 prosent).

Den sterkeste utviklingen i 2023 har Stavanger og omegn og Kristiansand, med en oppgang på henholdsvis 5,4 og 5,3 prosent. Det er sterkere enn i Oslo (+1,8 prosent), Bergen (+0,7 prosent) og Trondheim (-1,3 prosent).

− Kunstig høye priser

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank mener at prisnedgangen er omtrent som ventet.

− Det er lett å glemme at boligprisene i fjor egentlig gikk ned mye mer enn vi tenker over. Hvis vi justerer for inflasjonen, som er på seks prosent, er realprisfallet betydelig. Samtidig er det mest påfallende med boligmarkedet at prisene ikke har falt mer enn de har, da vi har hatt 14 rentehopp i løpet av kort tid, sier Knudsen til RA

− Akkurat nå tror jeg faktisk prisene er en dårlig indikator på hvordan det står til i boligmarkedet, sier Knudsen videre.

Dette begrunner han med at flere enn normalt prøver å selge bolig.

− Usolgte boliger, det såkalt «boligfjellet», har økt mye i løpet av kort tid. Det kan føre til at selgerne etter hvert tar boligen av markedet, fordi de ikke får den prisen de ønsker. Da skjules disse i markedet og gjør at prisene egentlig holder seg kunstig høye. Dette er et poeng vi skal være på vakt for, sier sjeføkonomen.

− Et annet viktig poeng er at gjennomsnittstallene også kan skjule viktige regionale forskjeller. Derfor kan enkelte områder, som utkant-Oslo og deler av Nord-Norge i realiteten oppleve relativt store fall. Andre områder, som Stavanger og Kristiansand, derimot, opplever økning.

− Flere har mål om å gjøre kupp

Sveinung Hetland, banksjef i Nordea Rogaland, forteller at deres økonomer spår at prisene kommer til å falle noe videre i månedene som kommer.

− Trolig vil boligprisene utvikle seg bedre i andre halvår 2024, i takt med høyere lønnsvekst og utsikter om noe lavere rente. Vi ser at kunder som er på boligjakt bruker lengre tid på å kjøpe, da de er mer selektive og forsiktige i budrundene. Det er kjøpers marked, og flere har nå som mål om å gjøre et kupp, sier Hetland til RA.

− Kundene er vesentlig mer bevisste egen økonomi og hvor langt de vil strekke strikken. Mange ønsker mer rådgiving i forbindelse med boligbytte. Vi ser også en kraftig økning i kunder som ønsker å selge dagens bolig før de kjøper ny, fortsetter han.

I markedet for fjellhytter er det fortsatt interesse for objekter i høyere prisklasser. Det går tregere i det lavere prisede segmentet, og Nordea opplever at noen kunder nå ser muligheter for gode kjøp av fritidsbolig.

fra Sveinung Hetland, banksjef i Nordea Rogaland. (Nordea)

Settes prisrekorder

Trond Lura, daglig leder i DNB Eiendom Stavanger, synes personlig at det knytter seg mest spenning til hvordan nybyggmarkedet vil utvikle seg framover.

− Innen nybygg har det vært mer eller mindre bråstopp, som har gitt store ringvirkninger til bruktboligmarkedet. Konsekvensen av denne salgssvikten vil komme til syne for alvor i 2025 og 2026. Da vil det ferdigstilles historisk få nye boliger på landsbasis. De økende prisene innenfor nybygg, vil også medføre ytterligere prisøkning på bruktmarkedet, sier Lura til RA.

− Med denne kunnskapen i bunn, vil jeg spå gode tider for boligprisene i vårt område. Stavanger vil nok vise seg som prisvinner i 2024, igjen, sier Lura videre.

Paradokset nå er at det er få som legger ut boligene sine for salg, til tross for at de har planer om boligbytte.

− Vi har sjelden sett såpass god aktivitet på de boligene som legges ut på markedet, og det slås prisrekorder i flere områder grunnet lavt tilbud, sier Lura.

Trond Lura, daglig leder i DNB Eiendom Stavanger. (DNB Eiendom)

Venter dempet vekst

Knudsen i SR-Bank tror at boligprisene vil øke med ett prosent nasjonalt neste år. I Stavanger og Sandnes er det imidlertid få boliger for salg, noe som gjør at han tror på fem prosent prisøkning her i regionen.

− Hovedårsaken til den dempede veksten er den oppjusterte rentebanen og at antallet usolgte boliger i markedet har økt kraftig. Det mest påfallende med boligmarkedet akkurat nå, er nemlig at vi har gått fra å ha svært få til å ha svært mange usolgte boliger i markedet, begrunner han.

Rett før jul la Eiendom Norge fram sin prognose for boligprisene i 2024.

− Vi venter en god vekst på fire prosent gjennom 2024. Dette innebærer at vi også i år vil oppleve den såkalte januareffekten i boligmarkedet, med en sterk oppgang i boligprisene i årets første måned. Vi tror det skal mye til for å rokke ved dette mønsteret, sier administrerende direktør Henning Lauridsen.

