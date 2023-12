Frivillighet på julaften: − Utrolig givende

− Jeg meldte meg som frivillig på julaften for første gang i fjor, fordi jeg ville gjøre en forskjell for andre på en vanskelig dag, sier Paul-Magnar Wollstadmo.

Rogalands Avis møter ham og to andre av de frivillige til Kirkens Bymisjons julaftenfeiring på Clarion hotell i Stavanger i år.

Wollstadmo har tidligere vært frivillig for Røde Kors på Bryne, men i fjor var altså første gangen han var med på julaften i Stavanger. Da kjørte han både rundt på dagtid for å hente og levere julegaver, samt serverte mat på hotellet om ettermiddagen.

− Det var helt fantastisk og utrolig givende, men jeg har aldri vært så sliten etter en julaften. Det gjorde spesielt inntrykk å se gleden i øynene til barna da de fikk gaver med sitt navn på. Jeg satt igjen med en ubeskrivelig varm følelse etter feiringen var over, sier han.

Paul-Magnar Wollstadmo, Amalie Kivijärvi og Elise Oliversen er noen av de frivillige for Kirkens Bymisjon denne julen (Eilin Lindvoll)

Les også: Jobb-fylla koster næringslivet milliarder årlig

Vært frivillig i årevis: − Godt å se et kjent ansikt

Elise Oliversen, derimot, har vært fast frivillig for Bymisjonen i en årrekke. Hun har vært med helt siden de første julaftenfeiringene ble arrangert i kafeen Josephines for 80 deltakere, fram til festen ble flyttet til Clarion og nå huser hundrevis. I fjor var det 550 deltakere under Bymisjonens julaftenfeiring.

− Mange har fulgt oss gjennom alle årene, fra julaften på Josephines til Clarion. Jeg tror det er godt for gjengangerne at de møter faste frivillige som meg og ser kjente ansikt. Det har nok også blitt flere barn og familier på julaftenfeiringene etter at vi flyttet oss til hotellet, sier Oliversen til RA.

Hun meldte seg første gang som frivillig sammen med ektemannen sin, og har fortsatt etter at hun ble enke.

− Jeg har nok hatt de fleste oppgavene det er på julaften, både som servitør, underholder og i oppvasken. Nå er jeg mest i vertskap-rollen, som går ut på å sitte ved bordene og passe på at alle har det bra, og ellers hjelpe til der det trengs, sier Oliversen.

− Ungene synes det er kjekt å få gaver og gå rundt juletreet. De er så fint pyntet i dresser og tyllskjørt, løper mellom bordene og ler. Det skaper ekte stemning som jeg tror alle gjestene setter pris på. Mange av de som feirer julaften med oss har aldri opplevd julefeiringer med storfamilie og barn, fortsetter hun.

Les også: Juleshopping på kreditt er smart − hvis du passer på én ting

Første jul uten barna: − Rett tidspunkt

Julen i år er første gang Amalie Kivijärvi er alene uten barna. Derfor har hun også meldt seg som frivillig hos Bymisjonen.

− Jeg tenkte at siden jeg er alene denne julen, var det rett tidspunkt å være frivillig. Jeg har imidlertid gjort noe frivilligarbeid på dagtid tidligere. Vi er flere venninner som har meldt oss som frivillige på julaften sammen. Noen av oss har første «singel-jul» uten barn, mens andre har ikke familie her i landet. Etterpå er planen å dra hjem til meg og være sammen resten av julekvelden, sier Kivijärvi til RA.

På arrangementet til Bymisjonen på julaften er det en salig blanding av ensomme, enslige, barnefamilier, flyktninger og rusavhengige.

− Et år var det faktisk en hel flybesetning fra KLM hos oss på julaften. De kom innom oss helt tilfeldig, men fikk mat og koste seg veldig, sier Oliversen.

Les også: Varmestuens Venner reddet av lokal milliardær − igjen

− Voldsom økning

Karen Wolden, markeds- kommunikasjonsansvarlig for region vest i Kirkens Bymisjon, forteller at de koordinerer seg med andre frivillige organisasjoner som har julaften-arrangementer i Stavanger, slik at alle skal få plass ett eller annet sted.

− Vi har hatt en voldsom økning av gjester de siste årene, spesielt etter krigene i Syria og Ukraina. Nå sender vi også invitasjoner til flyktningmottakene, sier Wolden til RA.

Bymisjonen er usikre på hvor mange som kommer til dem på julaften i år, men de regner med at det i alle fall ikke er færre enn i fjor.

− I tillegg til tradisjonell julemat, juletregang og gaver, blir det underholdning, både fra lokale artister og frivillige, sier Wolden.

− Jeg leste, for eksempel, juleevangeliet i fjor, skyter Wollstadmo inn.

Julaftenfeiringen til Bymisjonen har vokst mye siden den spede begynnelsen i kafeen Josephines.

− Der satt vi ganske tett, og så måtte vi være utendørs for å kunne gå rundt juletreet. Det var veldig intimt og stemningsfullt. Men selv om vi er flere og i større lokaler nå, har vi beholdt nærheten. Jeg håper at mange vil dele julaften med oss i år også, sier Oliversen.

Paul-Magnar Wollstadmo, Amalie Kivijärvi og Elise Oliversen er noen av de frivillige for Kirkens Bymisjon denne julen (Eilin Lindvoll)

Les også: Brukte julegaver er mer «stuerent» − dette er de beste tipsene

− Forsto behovet i fjor

Det er ikke kun Kirkens Bymisjon som har et frivillighetsbasert gratistilbud i Stavanger julaften i år. Follies barne- og ungdomsteater, som holder til på Metropolis, et steinkast fra Clarion i sentrum, arrangerte julaftenfeiring for første gang i fjor.

− Da var det kjempestor respons med rundt hundre stykk som møtte opp. Vi forsto dermed hvor stort behov det er for slike gratistilbud. I år holder vi en ny fest på julaften, men nå i nye lokaler i Arne Rettedals gate 12. Der har vi større plass og kapasitet til å ta imot 150 personer, sier Mathias Hansen til RA.

Hittil er det rundt 70 påmeldte, men av erfaringene fra i fjor forventer Hansen at det fort vil fylle seg opp i løpet av desember.

− Arrangementet er for både barn, ungdom, enslige voksne og familier. Til nå i år har vi mest familier, og noen voksne, sier han.

Hva skjer hos Follies barne- og ungdomsteater på julaften?

− Vi åpner dørene klokken 15.00, og er ferdig med opplegget klokken 19.00, men med mulighet for å sitte lenger og drøse for alle som ønsker det. Det blir julemiddag med ribbe, pinnekjøtt og kalkun, samt dessert med riskrem og diverse julekaker. Etter mat får vi besøk av julenissen som deler ut julegaver til alle barna. For de yngre lager vi til lekerom med tegnesaker, julefilm, spill og annet, svarer Hansen.

I tillegg rigger de til en scene, hvor det før og etter mat vil være et knippe lokale artister som opptrer. Artistene er Reb, Tore Pang og Torbjørn Eriksen.

Mathias Hansen fra Follies barne- og ungdomsteater forbereder julaftenfeiring på Metropolis i Stavanger om få uker (Eilin Lindvoll)

Les også: Aleneforsørger: − Heldigvis halv skatt i desember, slik at jeg får kjøpt noen julegaver