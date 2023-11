Julehandel på kreditt? Ikke gå i denne fellen!

Virkes juleprognose for i år anslår at norske forbrukere vil handle for rundt 25 milliarder kroner på nett i november og desember. Det er en økning på rundt fire prosent fra i fjor, og mer enn dobbelt så mye som det ble netthandlet for i 2019.

Dersom du skal handle julegaver, eller annet, på nett, er det en god idé å bruke kredittkort. Da får du nemlig en slags forsikring som du ikke får om du bruker vanlig bankkort.

Sett at noen klarer å hacke, for eksempel, nettbutikken eller en strømmetjeneste du abonnerer på. I dette tilfellet kan bankkontoinfoen din havne i gale hender. Bruker du kredittkort, derimot, er det ikke dine penger svindlerne slår kloa i.

Det er jo slik at kredittkortkjøp betales med en regning i etterkant. Dermed er du bedre sikret mot svindel ved netthandel, samt om du vil klage på et nettkjøp. Du har altså flere rettigheter og en enklere vei til løsning i netthandel-tvister.

− Handler du på nett eller skal betale for en reise, kan det være lurt å betale med kredittkort. Flere kredittkort er, for eksempel, knyttet opp mot reiseforsikring. I tillegg kan du unngå tap hvis du ikke får det du bestiller eller feil vare. Kredittkort gir deg også ekstra vern mot svindel, oppsummerer forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand overfor Rogalands Avis.

− Disse fordelene må imidlertid veies opp mot vurderingen om du er strukturert nok til å betale tilbake før de høye rentene begynner å løpe, advarer Tvetenstrand.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand gir råd til årets julehandel og advarer mot kredittkortfeller (Lise Eide Risanger / Storebrand)

Rentekostnader på flere tusen kroner

Det er nemlig denne kredittkortregningen som skaper en del utfordringer for mange − det vil si om de ikke betaler hele kreditten ved første forfall.

Fellen med å bruke kredittkort, er at mange handler for penger de egentlig ikke har på konto. Og om du blir nødt til å dele opp tilbakebetalingen av kreditten, blir nettkjøpet fort mye dyrere på grunn av høye kredittrenter.

− Betaler du med kredittkort er det ikke bare dyre renter som kan komme, du må også betale tilbake beløpet du har lånt. Hvis økonomien allerede er trang, vil dette bli ekstra krevende. Det er kanskje nå kredittkortet bør ligge ubrukt? Om du ikke betaler regningen ved forfall, kan det bli veldig dyre julegaver under treet, sier Tvetenstrand.

− De fleste kredittkort har en effektiv årlig rente på mellom 20 og 30 prosent. De har riktignok en rentefri periode på 30 til 40 dager, men det kan også være færre avhengig av når kortet brukes og fakturadato. Betaler du hele regningen innen forfall, får du ingen rentekostnader, utdyper hun.

Tvetenstrand har satt opp et regneeksempel som viser hvor mye dyrere kredittkjøpet kan bli om du ikke betaler alt med én gang:

Utgangspunktet er at du har kjøpt for 20.000 kroner med et kredittkort der effektiv rente på 22 prosent.

Deler du opp kredittregningen over 6, 12 eller 24 måneder vil det koste deg henholdsvis 1027, 1967 eller 4037 kroner i rentekostnader etter skatt.

Disse kostnadene legges da på toppen av totalsummen, så om du har handlet for 20.000 kroner og deler opp regningen over to år, vil totalregningen bli på 24.037 kroner.

Renter, enkelt forklart Renter, enkelt forklart

− Bør få varsellampene til å lyse

Nå nærmer det seg black week og friday, julebord og julehandel.

− Dette er høytid for bruk av kredittkort og handlekontoer. Tallene går opp, men de fleste betaler tilbake alt med én gang de får regningen, sier Tvetenstrand.

− Nå er det spesielle økonomiske tider, og de fleste opplever strammere økonomi. Det gjør at det ikke er like lett å betale tilbake alt med én gang. Kjenner du deg igjen i dette, bør varsellampene lyse. Vinteren vi har foran oss kan bli dyr, og sparing til bufferkonto bør ha hovedprioritet. Bruk av kredittkort og handlekontoer kan gjøre at økonomien velter, advarer forbrukerøkonomen.

En god huskeregel kan være at om du vurderer å kjøpe en vare på avbetaling eller med kredittkort, er det kanskje et signal om at du bør tenke deg om, ifølge henne. Har du egentlig råd? Må du ha dette nå?

− Flere småkjøp på avbetaling kan føre til at du kommer enda mer bakpå med økonomien, og da er det er lett å komme inn i en ond spiral. Ha en tydelig plan for å betale tilbake, så du ikke ender med å betale på varene lenger enn planlagt. Da kan det bli veldig dyre kjøp, sier Tvetenstrand.

− Bruker du kredittkort og ikke har råd til å betale regningen når den kommer, må du så fort som mulig få oversikt over hva totalprisen blir over tid. Når du ser svart på hvitt hvor mye dyrere det er å handle på avbetaling, finner du nok fort ut om du synes det faktisk er verdt det. Da kan det være du tenker det er bedre å spare i stede, og kjøpe varen når du har råd, fortsetter hun.

Det kan være lurt å netthandle med kredittkort, såfremt du betaler hele regningen når den kommer (Bazoom Group/Unsplash)

− De fleste betaler alt på én gang

Ådne Digernes, konstituert banksjef i DNB Stavanger, forteller at banken har veldig lavt mislighold av kredittkortgjeld.

− De fleste er flinke til å betale hele regningen ved forfall, mens enkelte velger å betale ned over en tidsperiode, sier Digernes til RA.

Ifølge ham er mai ofte måneden med høyest omsetning på kredittkortene deres, siden mange fornyer garderoben eller kjøper inn nye ting til hus og hjem på denne tiden. Det er også en del som bestiller og betaler sommerferien i mai.

− Juli er som regel også en måned med relativt høy omsetning, siden mange har med kredittkortet på ferie, sier Digernes videre.

− I motsetning til det mange tror, er det høyere omsetning i november enn desember. Det er fordi mange handler gaver på nett i god tid, for å ha alt i hus før jul. Netthandel utgjør generelt en vesentlig del av totalomsetningen på kredittkort, fortsetter banksjefen.

Ådne Digernes er konstituert banksjef i DNB Stavanger (Eilin Lindvoll)

