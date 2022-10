Ertvaag kjøpte 50 galla-billetter av Varmestuen: - Jeg er helt satt ut

Mandag skrev RA at Varmestuens Venner sliter økonomisk og inviterer til gallaaften i håp om å få inn nok penger til å fortsatt hjelpe byens vanskeligstilte.

I DNB Arena 26. oktober er det duket for et veldedighetsarrangement med trerettersmiddag og underholdning fra blant annet Britt-Synnøve Johansen, Espen Hana, June Kommune og Pål Mangor Kvammen. Gallafesten skjer i samarbeid med ishockeyklubben Stavanger Oilers.

Men det så bekmørkt ut for veldedighetsarrangementet. Ikke en eneste billett var solgt, og lederne var i ferd med å legge inn årene.

En mail fra en pensjonert Stavanger-kvinne på Storhaug, skulle imidlertid få det til å lysne igjen.

En mail blir til 50 solgte billetter

Da Edel satt hjemme i Godalen og leste RA, ble hun rystet av den manglende oppbakkingen av Varmestuens Venner.

At det i Stavanger, hvor mange bruker både tre og fire tusen kroner på mat og drikke i helgene, ikke var solgt en eneste billett, er stusslig av byen, mener hun. Hun ønsket å hjelpe. Hadde hun hatt råd, ville hun kjøpt alle billetten selv, men det lot seg rett og slett ikke gjøre. Da måtte hun gå kreativt til verks for å løse Varmestuens Venners problem.

Etter å ha vært inne på skattelistene, fant hun det hun synes var den rette personen og spør: Ole Ertvaag. Han er hovedeier i selskapet HitecVision, og er Norges 25 rikeste person i 2022.

– Jeg vet at han betaler skatten sin med glede, og ikke stormer ut i landet som visse andre, så jeg håpet at han ville kjøpe 50 billetter, sier Edel til RA, som ikke ønsker å ha fullt navn og bilde i avisen.

Videre forfattet hun en mail til HitecVision med en forespørsel om de kunne kjøpe 50 billetter for å redde Varmestuens Venner. Disse kunne gis til medarbeidere, foreslo hun.

Mot all forventning, kom svaret etter en kort stund. Og enda mer til, var svaret: Ja.

HitecVision vil kjøpe 50 billetter til gallafesten og gi dem tilbake til Varmestuens Venner slik at stiftelsen står fritt til å invitere hvem de ønsker.

– Jeg burgrein da jeg leste svaret. Jeg synes det er helt fantastisk av Ertvaag. Jeg tenkte at de kunne selge billettene billigere etterpå sånn at folk flest har råd, men han ønsket at de skulle gi vekk alle billettene til Varmestuens Venner og at de selv får velge hvem som skal få komme.

Edel understreker at hun har stor respekt for Ertvaag, og mener at han med dette illustrerer at også de rike er medmennesker.

Ole Ertvaag bekrefter overfor RA at HitecVision har kjøpt 50 billetter til gallafesten.

– Det som var viktig for oss var å støtte dem sånn at det blir et arrangement. Vi har gitt billettene tilbake til varmestuen sånn at de kan invitere gjester som de synes skal få lov til å være med på festen. Vi håper at vi oppfordrer andre bedrifter til å gjøre det samme eller noe lignende, sier Ole Ertvaag til RA.

Han hadde registrert nyhetssaken, og det var lite tvil da forespørselen fra Edel tikket inn i innboksen.

– Vi synes det var flott av henne å ta initiativet. Jeg hadde så vidt hørt om det på nyhetene om morgenen, uten å gjøre noe mer med det, men da hun skrev tenkte vi at det var en god idé, sier han.

– Vi har felt noen tårer

– Jeg er helt satt ut. Det er bekreftet at HitecVision, på oppfordring fra Edel, kjøper 50 billetter til gallafesten. Vi var nesten i ferd med å innse at det ikke ville bli noe av, men nå arrangerer vi, nå kommer vi i gang.

Varmestuens Venner trodde de måtte avlyse veldedighetsgallaen, men ting ser annerledes ut etter at HitecVision kjøpte femti billetter på oppfordring fra Edel. Fra venstre: Daglig leder Geir Høiland, Varmestuens Venner-bruker Gunnar "Nippe" Hostvedt og styreleder Rolf Pettersen. (Arne Birkemo)

Det sa han til Rolf Pettersen, styreleder i stiftelsen, like etter det ble kjent at Ertvaag har kjøpt billetter for 125.000 kroner.

– Det er veldig sterkt. Både jeg og daglig leder har felt noen tårer. Vi brenner for dette, sier han.

Onsdag er Edel på besøk hos Varmestuens Venner. Daglig leder Geir Høiland er enormt takknemlig for hva hun satte i gang.

– Vi slo på stortrommen, så holdt vi på å legge oss nakne på filleryen, men så kom Edel og bredde over oss, sier Geir Høiland, daglig leder i Stiftelsen Varmestuens Venner.

Edel ler.

Edel spiser tomatsuppe sammen med Geir Høiland på Varmestuens Venner i Paradis Edel spiser tomatsuppe sammen med Geir Høiland på Varmestuens Venner i Paradis. Høiland er veldig takknemlig for Edels initiativ. (Mari Wigdel)

Det er plass til 200 mennesker i lokalene i DNB Arena.

– Vi har solgt enda flere billetter. Jo flere som melder seg på, dess mer penger går direkte til brukerne våre. Vi har noen grunnutgifter som skal betales for, men resten av pengene går til dem, sier Rolf Pettersen.

Det er første gang stiftelsen skal holde et veldedighetsarrangement.

– Det er jo egentlig ganske amerikansk, men vi var nødt til å se muligheter til å øke inntekter i en tid hvor vi er i ferd med å bli kvalt, sier Pettersen.

Kommer dere til å invitere Edel?

– Selvfølgelig. Hun er æresgjest. Hun er et varmt menneske, sier Pettersen.