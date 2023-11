Populært med brukte julegaver: − Gjennomtenkt og personlig

− Det er større fokus på å kjøpe brukte julegaver nå enn før, både blant unge og eldre. De som kommer innom oss og ser etter årets julegaver, går gjerne for strikkevotter, ullgensere, smykker og merkeklær, sier Cathrine Bjerga hos Fretex i Stavanger.

Rogalands Avis har tatt turen innom bruktbutikken i Østervåg i sentrum, som selger alt fra klær og sko til servise, pynt og småmøbler.

− Hva folk kjøper brukt for å gi i julegave, kommer an på hvor drevne de er med gjenbruk. De som er nybegynnere går ofte for noe trygt, som smykker, mens de mer erfarne tør å gå for klær og sko, sier Bjerga videre.

− Mange velger gaver som de synes minner om den de kjøper til. Sånn sett kan en brukt julegave bli mer gjennomtenkt og personlig.

Butikkansatte hos Fretex i Stavanger sier at flere er innom for å kjøpe julegaver. Fra venstre: Martha Vatne, Cathrine Bjerga og Hanne Eriksen (Eilin Lindvoll)

− Ser etter servise og pyntegjenstander

Inne på kjøpesenteret Arkaden i Stavanger finner vi gjenbruksbutikken Bruk Brukt. De selger leker, servise, pynt, bøker, samt små og større møbler.

Butikkansatte Kirsten Hansen forteller at noen kommer innom og ser etter julegaver, men at det vanskelig å si om det er flere i år enn i fjor.

− De ser for det meste på servise og pyntegjenstander, og leker. Jeg har inntrykk av at flere ungdommer kjøper brukte julegaver. De eldre ser mest etter bøker, for de er gjerne på jakt etter en spesiell utgaver av boken fra sin barndom- eller ungdomstid, sier Hansen til RA.

Servise og pynt er populære bruktkjøp til jul (Eilin Lindvoll)

Jul på budsjett

Finns årlige juleundersøkelse viser at hele 750.000 norske forbrukere planlegger å kjøpe brukte gaver i år. Ni av ti over femten år sier at det ikke spiller noen rolle om de får en gave som er brukt fra før. Mens én av fem er utelukkende positive til å få brukte gaver.

Ifølge en annen undersøkelse, som Respons har utført for Sparebank 1, svarer rundt halvparten av oss at vi kommer til å gjøre ett eller annet for å bruke mindre penger til jul.

Det de fleste planlegger å gjøre er å kjøpe billigere gaver (25 %), bruke mindre eller ingen penger på klær og sko (19 %), handle billigere mat og drikke (18 %), kjøpe færre julegaver (16 %) og bruke mindre eller ingen penger på adventskalender (15 %).

Én av tre oppgir at det er litt eller svært aktuelt å gi brukte gaver til jul, noe som er en klar økning fra i fjor. Unge og voksne under 45 år er langt mer positive til å gi brukte gaver enn de som er eldre.

Samtidig svarer 48 prosent av oss at det ikke er aktuelt å gi brukt i julegave, hvilket er en liten nedgang fra i fjor da over litt halvparten svarte det samme.

Servise og pynt er populære bruktkjøp til jul (Eilin Lindvoll)

Nøkterne kunder

Elisabeth Gilje Pedersen, direktør for personmarked i Sparebank 1 SR-Bank, forteller at banken merker stadig vekk at kundene er langt mer bevisst på egen økonomi enn de var før rentehoppene.

− Nå spør kundene heller hvor mye de bør låne heller enn hvor mye de kan låne. Den samme nøkternheten håper jeg preger årets juleforbruk, sier Pedersen til RA.

− Et godt råd er, naturligvis, å ikke bruke mer penger enn du har råd til, samt være varsom med å handle på kreditt hvis du er usikker på om du kan betale. Husk å sette av penger til regningene du vet kommer etter jul og nyttår, fortsetter hun.

Elisabeth Gilje Pedersen, direktør for personmarkedet i Sparebank 1 SR-Bank (Ruth Lycke)

− Trenger ikke å koste penger

Renteutgiftene er på vei opp, og det er det mange som glemmer, ifølge Pedersen.

− Kutt ned på forbruket til du ser at du har balanse mellom inntekter og utgifter. Lag et budsjett for neste år, sier hun.

− Det er en god idé å tenke alternativt. Ikke alle gaver må koste penger. Barnevakt, oppvask, snømåking, gressklipping, maling, flytting og andre tjenester kan være like bra som kjøpegaver. Og det er lov å kjøpe brukt.

Avslutningsvis minner Pedersen om å ta vare på byttelapp og kvittering. Treffer ikke gaven helt, går byttingen mye lettere med ubrutt emballasje og original kvittering eller byttelapp.

Leker er populære bruktkjøp til jul (Eilin Lindvoll)

