Slik blir strømprisene i høst og vinter

− De som er bekymret for prisforskjellene mellom de ulike regionene i Norge, kan jeg berolige med at det vil gi seg. Grunnen til at prisene er høye på Sør-Vestlandet nå, er fordi nesten alle vannmagasinene ligger her, og vi må lagre kraft til å komme oss gjennom vinteren, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse under et morgenarrangement hos Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

− Vi vil nok ikke se strømpriser på samme nivå som i fjor, men prisene i vårt område kommer til å være veldig svingende. Bedriftene som ikke klarer å håndtere det, bør vurdere fastpris, fortsetter Nygaard.

Nylig ble det kjent at slakt som kommer fra til anleggene til Fatland i Oslo og Ølen, heller sendes til Trøndelag for å foredles, siden strømprisene der er lavere. Vanligvis ville denne foredlingen skjedd på Hommersåk i Rogaland. Denne omdirigeringen av slakt er mulig da Fatland er medeier i en spekematfabrikk i Oppdal i Trøndelag.

Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse (Eilin Lindvoll)

Væravhengige og svingende strømpriser

Hvilken strømpris kan vanlige privatkunder i Rogaland forvente seg utover høsten?

− Strømprisene er avhengig av været framover, altså om vi får mye nedbør og fulle vannmagasiner. Alt tyder på at vi får lavere priser enn i fjor og forfjor, men det er vanskelig å si noe helt sikkert. Et anslag er at strømprisene kommer til å ligge rundt 50 til 60 øre per kilowattime ut høsten, svarer Nygaard overfor Rogalands Avis.

Samme spørsmål er stilt Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight:

− Vi ser at strømprisene er ventet å ligge rundt 60, 70 og 80 øre i vintermånedene. De kan komme opp i én krone per kilowattime de kaldeste vinterdagene. Men husk at vi fortsatt har den statlige strømstøtten, så forbrukernes strømregninger blir nok ikke så forskjellige fra fjorårets, sier Lilleholt til RA.

Analysesjef Tor Reier Lilleholt hos Volue Insight (Privat)

− Kablene øker prisene med 25 prosent

Under tirsdagens Debatten på NRK var temaet påvirkningen utenlandskablene har på strømprisene på Sør-Vestlandet, i og med at kablene kobler prisområde NO2 til Danmark, Sør-Vest-Sverige, Nederland, Luxembourg, Tyskland og Polen.

Da sa kraftanalytiker Lilleholt at vi er på full fart til å få tilbake 50 øre kilowattimen som gjennomsnittspris i hele Europa, som da vil bli et tak for nordiske strømpriser. Vi kan forvente denne snittprisen de neste 30 årene, ifølge ham.

− Det vil imidlertid være enorme svingninger. Kablene er ekstremt viktig for at kraften mellom landene skal flyte når det trengs, sa Lilleholt.

Men hvorfor er prisene på Sør-Vestlandet, i området som er tilknyttet kontinentet, så mye høyere enn ellers i landet?

− Våre beregninger viser at strømprisene er mellom 20 og 25 prosent høyere nå på grunn av de to siste utenlandskablene, noe som understøttes av beregningene til flere andre analytikere. Det vil si at prisene er hjemme er noe mer påvirket av de europeiske prisene, men når det er sagt, har vi vært påvirket av prisene på kontinentet i mange år, svarer Nygaard.

Historiske strømpriser i Norge (Lyse)

− Må gjøre noe med «flaskehalsene»

Det er likevel ikke bare utenlandskablene som påvirker prisene i Rogaland og Agder:

− Hittil i år har det ikke regnet så mye på Vestlandet, mens på Østlandet har det vært full storm med Hans. I øst har de ikke de mulighetene til å regulere kraften på samme måte som i vest der de har vannmagasinene. Derfor blir strømprisene på Østlandet mye lavere, og vi får store forskjeller mellom de to prisområdene, forklarer Lilleholt i Volue Insight.

Videre er det sånn at overføringskapasiteten mellom Øst- og Sør-Vestlandet ikke er lik begge veier. Det kan overføres flere megawatt østover enn andre veien.

− Statnett bør gjøre noe med disse «flaskehalsene» i strøm- og overføringsnettet. Den plassen det er mest og best kapasitet i Norge nå, er her i regionen, sier Nygaard i Lyse.

Strømsparing Vi går inn i den kalde årstiden, og da lurer mange på hvilken strømpris de skal forvente (Gorm Kallestad/NTB)

Nå gjenstår det å se hva som skjer med prisene når strømforbruket begynner å øke i takt med synkende temperaturer, både her hjemme og ute i Europa.

− Nordmenn har blitt mer opptatt av strøm de siste årene, og de er flinkere til å bruke mindre strøm og bruke strøm på en smartere måte, sier Nygaard.

− Kablene kan «adoptere» noe av de europeiske prisene til Norge. Blåser det mye i Europa, kan det gi lavere priser her hjemme. Det er totalt flere timer vi eksporterer kraft enn importerer gjennom kablene, sier Lilleholt.

