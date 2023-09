Slakterbedrift sender slakt til Trøndelag for å spare strøm

Både spekemat- og julesesongen nærmer seg for fullt, og Flatlands anlegg i Hommersåk i Rogaland har fullt opp å gjøre. Men de har likevel kapasitet til mer, skriver Stavanger Aftenblad.

Årsaken til at anlegget ikke drives med full kapasitet, er strømprisene på Vestlandet.

– Før brukte vi mellom 1-2 millioner kroner i året på strøm. I fjor brukte vi nesten 20 millioner. I år tror vi at vi ligger rundt 9 millioner kroner for strømmen. Det er fremdeles historisk høyt, sier daglig leder Rolf Gunnar Husveg.

Selv om strømprisene har falt i år, er de stadig på et så høyt nivå at Fatland har måttet ta grep.

Alle dyrene som kommer inn til Fatland Jæren på Hommersåk, foredles også der. Men slakt som vanligvis ville kommet fra Fatlands anlegg i Oslo og Ølen, sendes nå heller til Trøndelag enn til Hommersåk, for å spare strømpenger.

Ifølge Fatland skulle anlegget på Oppdal – som Fatland er medeier i – være til for å lage spekepølse, og kanskje noe pinnekjøtt. Anlegget på Hommersåk er bygget og spesialisert for å være Fatlands hovedkvarter for pinnekjøtt, fenalår og pinnebog, men nå er det fabrikken i Trøndelag som kjører maksimalt..

– Det skal jo ikke være sånn, sier Husveg.

