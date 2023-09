Var kokk på Noma i København − nå finner du ham på et lager i Sandnes

− Jeg var først og fremst sulten på nye utfordringer, men også ute etter noe mer forutsigbart. Som kokk måtte jeg forholde meg til ugunstige arbeidstider med jobb hver kveld og helg. Det er ikke så lett nå når jeg har etablert meg og blitt far, sier Fredrik Lundgren til Rogalands Avis.

Han har fagbrev som kokk fra før, og har en mildt sagt imponerende CV: Lundgren har jobbet på Noma i København som har hele tre Michelin-stjerner, samt for restaurantene Tango og Fish & Cow i Stavanger. I tillegg har han vært assistent under kokkemesterskapet Bocuse d’Or.

Men nå skifter han altså beite.

− Jeg skal ta fagbrev i logistikk her på lageret til Aker Solutions på Foss-Eikeland utenfor Sandnes. Jeg har gått i lære i tre år, og skal ta fagbrevet i desember.

Fredrik Lundgren har gått fra å være kokk på anerkjente restauranter, til å jobbe på Aker Solutions lager i Sandnes (Ruth Siri Espedal Lycke )

Mye likt mellom kokkelering og logistikk

Får du bruk for noe av kokke-erfaringen din i logistikk-jobben, da?

− Det var veldig kjekt, kreativt og høyt tempo i restaurantene jeg har jobbet for. Jeg valgte logistikk nå fordi det, i likhet med matlaging, er en interesse jeg har. Samme som på et kjøkken handler logistikk om å organisere og systematisere, i tillegg til teamwork, svarer Lundgren.

− I restaurantene jeg har jobbet, har det handlet mye om å ta ansvar, holde det ryddig og rent, og takle stress. Sånn er det her på lageret også. Det gjelder å bruke tiden bra.

Fredrik Lundgren (i midten) under Bocuse d´Or (privat)

Hvor ser du for deg å jobbe etter at du har tatt fagbrev?

− Jeg har faktisk allerede fått fast jobb her hos Aker. Så det er helt topp å skli rett fra lære til sikkert arbeid, svarer 27-åringen.

− En kjemperessurs for oss

Torill Arnesen Kleveland er ansvarlig for drift og personal på Aker Solutions lager på Foss-Eikeland. Hun kan fortelle at da Fredrik Lundgren kom til dem på intervju, imponerte han med innstilling og motivasjon. Bakgrunnen som kokk og erfaring med teamarbeid, var også et pluss.

− Vi har et godt samarbeid med opplæringskontoret når det gjelder å ta imot lærlinger som vil omskolere seg. Det er veldig positivt at vi har fått til dette så bra med Fredrik. Han har håndtert omskoleringen veldig bra, gjort en strålende innsats og vært en kjemperessurs for oss her på lageret, sier Kleveland til RA.

− Jeg er stolt av jobben vi får til sammen med opplæringskontoret, understreker hun.

Likevel tar Aker Solutions på Foss-Eikeland imot flest lærlinger via skoleverket. Lærlingene som vil omskolere seg, utgjør et lavere volum. Kleveland synes imidlertid at det er bra de får lærlinger som er både unge og voksne.

Torill Arnesen Kleveland ved Aker Solutions lager på Foss-Eikeland i Sandnes (Ruth Siri Espedal Lycke)

− Bare for andre å lære

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, synes historien om Fredrik Lundgren som gikk fra kjøkken- til lagerjobb, er et godt eksempel på hvordan bedrifter kan utdanne og omskolere på egen hånd.

− Aker Solutions har fått mye og velfortjent skryt for måten de utdanner og tar imot lærlinger på. Her er det bare for andre bedrifter å lære, fastslår Grindland overfor RA.

Hun framholder at selv om dette er et eksempel til etterfølgelse, må vi heller ikke glemme at én av fem står helt utenfor arbeidslivet og ikke har en jobb å gå til.

− Det er viktig at bedriftene også rekrutterer blant disse og gir dem en sjanse. Akkurat det er én av nøklene for å dekke opp for kompetansemangelen vi har og får i årene som kommer, sier Grindland.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland. (Moment studio)

Historisk høye lærling-tall

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det ble inngått 25.000 nye lærekontrakter i 2021–2022, noe som er et historisk høyt tall. Samme år tok 29.000 fag- eller svennebrev, men dette er 500 færre enn året før.

Det totale antallet lærlinger per 1. oktober 2022, er 48.400 i alle landets fylker.

Flest lærlinger har Viken med drøyt 8382 lærlinger, mens færrest har Møre og Romsdal med 2612 lærlinger. Rogaland befinner seg cirka midt på treet med 5960 lærlinger på løpende kontrakter, ifølge fylkesoversikten.

Aker Solutions har rundt 50 lærlinger totalt som jobber offshore og på lager.

Trenger kokker også

Rogalands Avis har tidligere skrevet om kokkemangel − restaurantene sliter med å få tak i nok folk, og en lokal stiftelse har tatt aktive grep for å få bukt med fagfolkmangelen.

− Jeg må jo samtidig si at det er utrolig synd at så gode kokker, som Fredrik, forlater bransjen, men det jo er fullt forståelig gitt familiesituasjonen. Selv om det er vanskelig, vet jeg at flere serveringssteder nå jobber med å legge til rette for å kombinere jobb og familieliv. Det er viktig arbeid, og jeg håper de lykkes, sier Grindland i NHO avslutningsvis.

