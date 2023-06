− Å ikke dra på dyr ferie, betyr ikke at den er dårlig

I vannkanten ved Stokkavatnet i Stavanger leter Theodor (5) og Tobias (7) etter «sprettesteiner». De bytter på å prøve å kaste dem med sprett langs vannflaten, eller kaster bare for å treffe en større stein eller dobbe i vannet.

God stemning ved Stokkavatnet. Theodor (5) og mamma Helene Birkeland gir hverandre high five. I bakgrunnen kaster storebror Tobias (7) og pappa Thomas Austbø stein (Eilin Lindvoll, Eilin Lindvoll)

− Vi pleier som regel å ta slike små utflukter i nærområdet i helgene. Noen ganger overnatter vi ute i hengekøyer, som vi gjorde forrige helg, mens andre ganger blir det dagstur som dette, sier Helene Birkeland, mamma og gründer.

Familien bor på Rennesøy, like nord for Stavanger. Birkeland driver Happy Hikers AS sammen med samboer og pappa Thomas Austbø. Via selskapets nettside selger de diverse turutstyr, forteller om sine egne turer med barna rundt omkring i Norge og kommer med forslag til lavterskelreiser som ikke krever mange penger og lange flyturer.

Helene Birkeland med eldstesønnen Tobias på ryggen da familien har lunsjpause ved Stokkavatnet en lørdag i juni (Eilin Lindvoll)

Sjøstjerner og stjernehimmel

− Hva har jeg her, spør Theodor (5) og holder fram ei lukket hånd.

− Tja, kan det være et insekt, prøver RA-journalisten.

− Nei, det er en Kaptein Sabeltann-mynt og en diamant, avslører Theodor. To håndfaste minner fra sommeren i fjor.

Da var familien sørlandsferie, blant annet innom dyreparken. Men det er en annen opplevelse enn fornøyelsesparken som også har satt seg i barneminnet:

− Vi var på glasskanotur, forteller 7-åringen Tobias. Da kunne de se både fisker og sjøstjerner mens de padlet rundt.

− Jeg så en blå brennmanet, sier lillebror Theodor.

Pappa Thomas Austbø og Tobias på glasskanotur i fjor sommer, da familien var på Sørlandet (privat)

Mamma Helene Birkeland og Theodor på glasskanotur på Sørlandet i fjor sommer (privat)

Tobias er imidlertid tydelig på at han liker aller beste å sove ute i hengekøye.

− Du ligger vel og ser på stjernene om natten, da, forsøker RA-journalisten.

− Nei, det er jo ikke stjerner om sommeren. Det er ikke mørkt nok. Jeg ligger og ser på skyene, og så leser jeg bøker. I fjor leste jeg ut alle bøkene i «Sommerles» på 1-2-3, sier Tobias.

7-åringen Tobias liker å ligge i hengekøyen og lese om sommeren (privat)

− Vil gi opplevelser som setter seg i hjertet

− Hva skal dere denne sommeren da, spør RAs journalist barna.

− Vi skal til Syden, utbryter 5-åringen.

− Nei, nå tuller du, svarer mamma Helene Birkeland.

Hun kan fortelle at årets sommerferie starter med en biltur nordover til Kvinnherad og Naustdal for å besøke familie. Da skal de overnatte litt i telt og litt i Airbnb-bolig, alt ettersom. Deretter tar familien på fire turen til Sauda, hvor besteforeldre har hytte de kan låne.

Birkeland synes det er trist at samfunnet har blitt sånn at når barna kommer tilbake til skolen etter sommerferien, føler noen ganger de som ikke har vært i Syden på et utenforskap, og foreldrene som ikke hadde råd til den store utenlandsreisen, føler de ikke strekker til.

− Å ligge i telt i hagen til mormor kan være en like stor opplevelse for et barn som hotellferie langt hjemmefra, og kanskje er det teltturen barnet ender med å huske best senere i livet, sier Birkeland.

− Det å ikke ha råd til en dyr ferie, betyr ikke at ferien må være dårlig, understreker hun.

Og 5- og 7-åringen later slett ikke til å være skuffet over at det ikke blir sydentur denne sommeren heller. I Sauda gleder de seg, blant annet, til å spille minigolf på den ganske nyåpnede banen i bygda.

− For oss handler ferie om å skape et avbrekk fra hverdagen, og det trenger ikke alltid å bety sydentur, fornøyelsesparker og andre dyre gjøremål, selv om dette også kan være fine ferier. Vi er opptatt av å gi barna opplevelser som setter seg i hjertet og hukommelsen, sier Birkeland.

Thomas Austbø og yngstesønnen Theodor koser seg med brødskiver, vannmelon og druer (Eilin Lindvoll)

− Ikke behov for utenlandstur ennå

Selv om Birkeland og familien er norgesvenner og friluftsentusiaster, betyr det ikke at de er helt mot utenlandsturer med hotell og annen luksus. Det går imidlertid an å balansere hvor og hvordan feriene legges opp, og kanskje setter alle mer pris på en sydentur om den ikke tas hvert eneste år, ifølge henne.

− Vi var i utlandet sist i 2019, og vi har selvfølgelig snakket om at vi kanskje burde ta en ny tur utenfor Norge igjen snart, men enn så lenge har vi ikke kjent på behovet, sier Birkeland.

Hun og samboeren ønsker å inspirere flere familier til å tenke nytt og enklere om feriene sine. Det gjør de, blant annet, via nettsiden sin. Målet deres er å lage en digital plattform hvor du finner alt som trengs for å skape det glade uteliv.

Billigere med norsk bilferie

I en undersøkelse Sparebank 1 har gjennomført, kommer det fram at nordmenn som skal feriere i Norge, planlegger å bruke 9680 kroner i snitt, noe som er litt mindre enn de budsjetterte med i fjor.

− Det er nok mange som bestilte ferien for en god stund siden, særlig de som skal reise utenlands. Husk på at det koster fire ganger så mye å ta hele ferien i utlandet sammenlignet med å bli i Norge, sier Roger Lund Antonesen, konserndirektør for personmarked i Sparebank 1 SR-Bank, til RA.

Roger Lund Antonesen er konserndirektør personmarked i SR-Bank (Jan Inge Haga)

Sjeføkonom Kyrre Knudsen «backer» kollegaen sin i SR-Bank. Han estimerer at nordmenn som skal feriere innenfor landegrensene i sommer, må regne med at ferien blir cirka 10 prosent dyrere enn i fjor, mens en ferie i utlandet blir mellom 30 og 40 prosent dyrere.

− Prisene i Norge har steget sju prosent det siste året, så det kan gi en pekepinn på hvor mye dyrere det blir. Hotell- og restaurantprisene har steget i samme takt. Legger vi til litt for økt press i år, havner vi på rundt ti prosent dyrere norgesferie i år, utdyper Knudsen overfor RA.

− Samtidig påvirkes jo pengebruken av hvordan vi ferierer. Flyreiser i Norge har doblet seg i pris det siste året, mens bensinprisen har falt med 20 prosent. Det beste, billigste, og kanskje gøyeste, er nok å fylle opp tanken når drivstoffet er billig, finne et fint sted, telte gratis i skogen og fiske middagen selv, sier Knudsen videre.

Dyrere utenlandsferie skyldes kronesvekkelsen på cirka 15 prosent, som gjør Norge tilsvarende billigere og utlandet dyrere. I tillegg er prisveksten på en del typiske feriedestinasjoner utenlands høyere enn her hjemme, samt at flyreiser har økt mye, ifølge sjeføkonomen.

− Den generelle prisveksten i mange europeiske land og i USA har vært omtrent den samme som i Norge, altså sju prosent, men prisveksten på hotell- og restaurant er høyere i en del av de typiske feriedestinasjonene i andre land. Dette skyldes rett og slett at de ble mer negativt påvirket under pandemien, hadde et lite løft i fjor, men i år blir første år med skikkelig gjenåpning, sier han til slutt.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank (Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank)

