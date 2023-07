Bobilene fyller parkeringsplassene

Parkeringssituasjonen for bobiler har lenge vært en diskusjon i Stavanger. Mange parkerer bobilene på vanlig langtidsparkering på grunn av lite plass. RA har observert mellom 20 og 30 bobiler langs vannet ved flere anledninger i sommer.

Da RA tok kjøreturen langs Hillevågsvatnet torsdag sto det 31 bobiler parkert på siden av veien. Her er det ingen restriksjoner for hvem som kan stå parkert eller hvor lenge. For båtfolkene som trenger å parkere er ikke dette ideelt. Styreleder i Stavanger Motorbåtforening ønsker et forbudsskilt.

– Vi liker det absolutt ikke. Det største problemet er at de opptar parkeringene som båtfolkene trenger.

Det sier styreleder i Stavanger Motorbåtforening, Helge Skåden til RA. Han har selv båt på marinaen og bor i tillegg nært nok til at han har utsikt over bobilene som parkerer der. Noen av de som parkerer der prøver også å benytte seg av strømuttakene til marinaen, forteller han.

– Når de ikke får strøm der er det noen som prøver i båtene også, det er ikke et stort problem, men det er ikke greit, sier Nåden.

Forbudsskilt

I fjor skrev Stavanger Aftenblad en artikkel om parkeringsforholdene på Eiganes gravlund. Parkeringsplassen ligger svært nærme Stavanger sentrum, i tillegg er det lov å stå der i 48 timer.

På parkeringsplassen er det nå satt opp et skilt hvor det tydelig står at lastebiler og bobiler ikke kan stå der.

– Det var en åpenbar konflikt. De som besøkte gravlunden var misfornøyde og vi ble nødt til å gjøre en regulering. Problemet blir at når du regulerer en plass, forsvinner de og flytter et annet sted, sier seksjonssjef for vei og trafikk i Stavanger, Trygve Petter Nilsen.

Det første skiltet uthevde at privatbil kunne stå parkert i 48 timer. Nå er det endret for å tydeliggjøre at bobiler og lastebiler ikke kan det. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Seksjonssjefen forteller at skiltet fungerer og at færre parkerer de. Det stemmer med at RA kun så tre bobiler på parkeringsplassen torsdag morgen. En hadde fått bot.

En lignende skilting synes Skåden at det burde være ved Hillevågsvatnet.

– Det kunne for eksempel stått at det bare var lov med privatbiler og begrenset tiden til 48 timer.

Stavanger kommune skal ha sagt nei til dette ifølge Skåden.

Langs Hillevågsvatnet står det bobiler parkert på rekke og rad. Det er ikke ulovlig, men plagsomt for noen. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Følger med

Daglig leder i Stavanger Parkeringsselskap, Christian Tønnevold, forteller at flere kommer til Stavanger med bobil fordi kronen er svak. Dette gjelder både nordmenn og andre fra Europa.

– Det er hyggelig at folk har lyst til å se det flotte landet vårt, sier han.

Men selv om bobilene som parkerer langs gaten er irriterende for noen, tror ikke Tønnevold at løsningen er et forbudsskilt. Han forteller at de følger med og er det et problem kan de sende de videre til campingplassene.

– Vi vil være en åpen by så vi ønsker så klart å tilrettelegge for camping og bobiler.

I samarbeid med Stavanger kommune har de prøvd å finne flere arealer for korttidsparkering og camping, men har ikke lyktes i det.

Sett deg inn i reglene

– For oss er det viktigste å passe på at folk ikke parkerer for nærme hverandre. Bobiler begynner å brenne mye raskere enn personbiler, så det er viktig for sikkerheten, forklarer Tønnevold.

Dette er fører sitt eget ansvar og Tønnevold anbefaler alle som skal på tur med bobil til å sette seg inn i reglene i landet.

– Drar du til et annet land er det gjerne spesielle regler for det landet. Jeg oppfordrer derfor folk til å lese seg opp på de før du reiser, avslutter han.

