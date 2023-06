Slik tar du sommerens fineste bilder

− Jeg bare elsker det treet. Det minner meg om det på fyrstikkesken, sier Line Owren og tar et bilde.

− I Svandalen har jeg funnet et tre som ligner på de Lars Hertervig har malt i «Gamle furutrær», istemmer RA-journalisten.

− Det er kjekt når vi finne slike «kjendistrær», ler Owren.

Fotograf Line Owren på Vaulen, med fyrstikk-treet i bakgrunnen (Eilin Lindvoll)

Rogalands Avis møter fotograf Owren på Vaulen badeplass i Stavanger en tidlig mandagsmorgen i slutten av juni. Det er allerede over tjue grader, og noen ivrige morgenbadere dupper i det fredfulle sjøvannet.

Sommerferien er like om hjørnet. Enten du skal feriere i Norge eller utlandet, har du nok uansett planer om å forevige opplevelsene gjennom kameralinsen. Derfor har altså RA bedt den profesjonelle fotografen om noen enkle tips til å ta fine bilder som fanger øyeblikkene.

[ Budsjettips til sommerens Bali-reise ]

Glass-triks gir unike bilder

Noe av det Owren gjør mye av selv for å ta bilder som skiller seg ut, er å bruke motlys, innramming, rare vinkler og å sette ting foran linsen.

− Jeg bruker også ofte en prisme, det vil si et lite glass, som jeg fester foran kameralinsen. Du kan oppnå samme effekt ved å holde et vanlig glass eller noen sugerør opp på ene siden av motivet. Da får du en «blurry», eller uskarp, effekt, forklarer Owren.

Fotograf Line Owren bruker ofte prisme, som hun har festet foran linsen, når hun tar bilder (Eilin Lindvoll)

Favorittreet som minner om det på fystikkesken, med prisme-effekt (Line Owren Fotografi AS)

− Om sommeren er det veldig fint å ta bilder i soloppgang og solnedgang, da er lyset mykt og fargerikt. Det kan være utfordrende å ta bilder i sterkt sollys, så det er også en god idé å skape eller oppsøke skygge, sier Owren videre.

Fotograf Line Owren anbefaler deg å oppsøke skygge når det er sterk sol, for at bildene skal bli finere (Eilin Lindvoll)

− Du kan ta veldig gode bilder med mobil

Selv om fotografen demonstrerer med speilreflekskamera morgenen RA møter henne, er hun tydelig på at du fint kan ta gode bilder med mobilkamera. Det er jo det de fleste av oss har for hånd i det daglige − og i sommerferien.

− Skal du ta bilder med mobilen, anbefaler jeg å bruke portrettmodus, samt at du leker deg med blenderen som er markert som en «f» i øverste høyre hjørne på iPhone. Det er blenderen som gjør bakgrunnen skarp eller uskarp, sier Owren.

− Du kan ta veldig gode bilder med mobil hvis du vet litt om lysretning. Et tips er å holde hånden opp for å se hvordan lyset faller på den. Vri deg rundt og forsøk å få minst mulig skygge på hånden, og da får du minst mulig skygge på den eller det du skal fotografere. Skru av rutenettet og øv på det gylne snitt, anbefaler hun.

Det gylne snitt er en komposisjonsregel basert på gammel gresk teori om at det menneskets øye først ser på noen bestemte punkter i et bilde, og at vi derfor bør plassere hovedmotivet i nettopp disse punktene. Bildet blir delt opp i ni felt ved hjelp av fire linjer. Hvis du så plasserer de viktigste delene av motivet ditt der linjene krysser hverandre, vil den som ser på bildet, oppleve komposisjonen som harmonisk, skriver Digital-foto.no.

Hvis en horisontlinje ligger i det gylne snitt, eller hvis en person står i det, vil det virke som om bildet er mer balansert enn hvis horisonten eller personen blir plassert for eksempel midt i bildet.

Eksempel på det gylne snitt: Her har fuglens hode truffet, og det er mer enn godt nok (Shutterstock)

[ Bransjen der sommerjobbene blir stadig viktigere ]

Kunsten å fange øyeblikkene

Skal du ta bilder av barn, er tålmodighet nøkkelen, ifølge Owren.

− La barn være barn. Ikke be dem smile og se i kamera. Barn behøver ofte å få tillit til deg før de kan le og smile naturlig, i motsetning til voksne som må le før de tør å være alvorlige og «ekte» på bilder, sier hun.

− For å få fine bilder av barn, er det lurt å sette seg ned på nivå med dem. Det er også fint å legge barnet ned i en blomstereng og ta bilde ovenfra, fortsetter Owren.

Når barnet først er trygg på deg som fotograf, kan de slippe seg løs (Line Owren Fotografi AS)

Bytt på å ta bilder på avstand og nærbilder (Line Owren)

Videre anbefaler fotografen å variere mellom å ta bilder på avstand og nærbilder av detaljer.

Cewe, som blant annet selger fotobøker og -kalendere, tipser om at det kan det være lurt å ta bilder når de du fotograferer ikke er forberedt på det. For eksempel kan du ta bilde når barnas fulle oppmerksomhet er rettet mot den gode isen, når pappa blåser opp badedyret eller kompisen som slapper bekymringsfritt av i solen.

Nærbilder som fanger øyeblikket (Line Owren Fotografi AS)

Hund som rister seg

Dersom du skal ta bilde av aktivitet og bevegelse, er trikset å ha kort lukker om du bruker kamera.

− Jeg sikter meg inn på 1/125 sekunder, forklarer Owren.

− Skal jeg ta bilder av dyr, setter jeg meg også ned i høyde med dem og prøver å få dem i bevegelse. En hund som rister seg etter et bad, er fint, sier hun.

Det er ikke bare folk, men også dyr som fortjener å ta seg best mulig ut på sommerens bilder (Line Owren Fotografi AS)

Se etter former i naturen

Det er noe veldig tilfredsstillende og estetisk tiltalende med velordnede objekter og mønstre, ifølge Cewe:

Med en drone kan du komme deg opp i luften, få et helt nytt perspektiv og ta noen spektakulære bilder av elver som snirkler seg gjennom landskapet, trær på rekke og rad, perfekt malte veioppmerkinger og annet som er supre motiv som viser orden og regelmessighet.

Symmetri og gjentakende elementer kan du finne mange steder, og ved å være observant og kreativ kan du få flotte sommerbilder av dette.

Du kan plukke opp blomsten og ta bilde (Eilin Lindvoll)

Slik blir bildet når du holder opp blomsten og bruker prisme (Line Owren Fotografi AS)

[ Reisetips: Velg heller et naboland ]

[ Forsikringsselskap: − Ikke si at du er norsk ]