Vebjørn løper til og fra jobb hver dag

Når arbeidsdagen er over, går Vebjørn Reiersen Lund ned i kjelleren på barnevernsinstitusjonen i nærheten av Sognsvann i Oslo. Der har de ansatte en liten, enkel garderobe: et dusjkabinett, en vask og en hylle til håndklær og skift.

Han skifter til treningstøy, tar på raske briller, retter litt på sveisen i speilet og tar på capsen bak fram, før han blander en proteinshake.

Løping gir en frihetsfølelse, mener Vebjørn Reiersen Lund. (Simen Aker Grimsrud/Fontene)

Fem minutter senere er han i gang.

I dag er Fontenes journalist (nyfrelst på løping) med på slep. Hva får en barnevernspedagog til å løpe til og fra jobb, til sammen ti kilometer, hver eneste dag og i all slags vær?

Frihetsfølelse

– Det er deilig å løpe. Det gir meg en frihetsfølelse, og jeg trenger ikke ta hensyn til noen, sier Lund.

I oppveksten spilte han fotball og basket. Han gikk idrettslinja på videregående og har tatt en bachelor i friluftsliv i tillegg til barnevernsutdanningen. Han har med andre ord alltid vært glad i trening.

Med fast jobb og lange dager, ble det plutselig ikke like mye tid til hobbyen. Sofaen fristet for mye etter slitsomme dager på jobb.

– Jeg vil gjerne ha denne kroppen i lang tid. Da bestemte jeg meg for å begynne å løpe til jobb. Jeg vil heller være ute enn å sitte på en T-bane.

Han er i gang med dagens andre løpeøkt, som (heldigvis) for det meste går i nedoverbakke. Lund løper uanstrengt forbi villaer og eplehager nord i Oslo. Kanskje tenker han på den overfylte T-banevogna han slipper å sitte i.

Lund løper uanstrengt forbi villaer og eplehager. (Simen Aker Grimsrud/Fontene)

Hjemturen er barnemat sammenlignet med blodslitet i oppoverbakkene på morgenen. Men Lund har blitt vant til dem også.

– Det er en god følelse å løpe forbi folk som står i bilkø på morgenen, sier han.

Barnevernspedagogen har løpt til og fra jobb hver eneste arbeidsdag siden november. Vintermånedene var tøffe. Det har vært dager da han har hatt mest lyst til å bli under dyna.

– Det var en morgen det hadde falt en meter snø i løpet av natta. Jeg måtte løpe med høye kneløft, forteller han.

Effektiv trening

Nordmenn løper som aldri før. Vi opplever tidenes løpebølge, ifølge NRK-kommentator og løpeekspert Jann Post.

Men hva er grunnen til at en nasjon har blitt løpegal?

Post tror resultatene til den nybakte olympiske mesteren Jacob Ingebrigtsen skal ha litt av æren. Men også det at alt går litt raskere i dagens samfunn. Den mye omtalte tidsklemma. Effektiv trening er på moten.

– Løping er verdens enkleste idrett. Du trenger et par sko, så kan du løpe rett ut av døra uansett vær, sier Post.

Han har skrevet en bok om hvordan man kan finne varig løpeglede. Post understreker at løpingen har stor effekt både på den fysiske og mentale helsa.

– Vi skiller ut stoffer som gjør oss litt gladere. Kroppen har et belønningssystem, og løping er en enkel måte å trigge det på. Jeg er opptatt av at vi voksne også må føle mestringsfølelse, sier han.

Mer overskudd

Det er lett å bli hekta på endorfin-rusen. Bare spør Vebjørn Reiersen Lund. Han har merket flere positive bieffekter ved å løpe til og fra jobb.

– Jeg er mer til stede og får mer energi til å være aktiv på jobb. Jeg spiller fotball eller hopper på trampolinen med barna.

Han orker også mer etter jobb. Samboeren er sykepleier og løper også til og fra jobb.

– Vi har mer overskudd begge to, forteller Lund.

Hver arbeidsdag løper Vebjørn fem kilometer til jobb og fem kilometer hjem fra jobb. (Simen Aker Grimsrud/Fontene)

Å løpe til jobb gjør at treningen ikke gjør et stort innhogg i hverdagen. Han kommer hjem med god samvittighet.

Lund bruker hjemturen til å tømme hodet etter intensive dager på akuttinstitusjonen for barn. Dagene kan være krevende.

– Jeg får tankene bort på noe annet, og bearbeider det som har skjedd på vakt. Så holder jeg meg frisk.

– Hvorfor sykler du ikke til jobb?

– Fordi jeg alltid har likt å løpe, det er det mest naturlige som finnes. Så synes jeg det er kjedelig å sykle.

Usynlighetstrening

Han har kommet halvveis hjem. En rød buss full av folk på vei fra jobb passerer ham. Lund setter den ene foten foran den andre.

Sykling er kjedelig, mener Vebjørn. Han foretrekker å løpe. (Simen Aker Grimsrud/Fontene)

Løpeekspert Jann Post kaller det usynlighetstrening. Den treningen som ikke synes for familien eller andre rundt deg, for du skulle uansett vært i en bil, på en buss eller et tog.

Han tror mange arbeidsgivere ville satt pris på at flere hadde gjort som Vebjørn.

– Det er en ekstremt god start på dagen. Du kommer på jobb med endorfiner og mestringsfølelse, du blir gladere, mer effektiv og ser færre problemer, sier Post.

Han mener flere kan få til å løpe til jobb, selv om de bor lenger unna.

– Hvis du bor for nært, kan du løpe en omvei. Bor du langt unna og tar toget, kan du hoppe av en stasjon før og løpe resten av veien, sier løpeeksperten.

Løper med sekk

Å løpe til jobb krever god planlegging. Ukas første løpetur er ekstra tung. Da har Vebjørn Reiersen Lund pakket en stor sekk med klær til å ha på jobb resten av uka. Skittentøyet tar han med hjem på ukas siste tur.

Å løpe til jobb krever god planlegging. (Simen Aker Grimsrud/Fontene)

– Å løpe med sekk var uvant i starten. Jeg har gått over til en litt mindre sekk, men om vinteren må jeg ha plass til mer tøy, sier han.

I dag er sekken lett. Etter en halvtime på asfalten ser han blokka si ved Carl Berner. Løpeturen hjem tok ikke stort lengre tid enn turen med T-banen.

– Men det er mye bedre for både kroppen og hodet, smiler Lund.

Tre andre som løper til jobb

Tine Victoria Torke

Teamleder i Nav Grorud

Utdanning: Barnevernspedagog

Løper til jobb: 5 dager i uka

Distanse: 11 km

Fart: 5.30

Tine Victoria Torke løper til og fra jobb for å slippe litt av tidsklemma. (Simen Aker Grimsrud/Fontene)

– Hvorfor løper du til jobb?

– Det er på grunn av tidsklemma. Jeg hadde trent uansett, men i stedet for å ta T-banen som tar like lang tid, er det bedre å løpe. Jeg løper med vogn til barnehagen og løper videre til jobb etter å ha levert.

– Hvordan påvirker løpingen jobbhverdagen din?

– Jeg fungerer aller best hvis jeg har trent om morgenen. Da har jeg mer ro i kroppen, er mer fokusert og et litt bedre menneske å være rundt. Hvis jeg trener etter jobb, kan jeg få litt for mye energi.

– Hva hører du på når du løper?

Det kan være en spilleliste på Spotify med mye popsanger eller podkasten Oppdatert.

– Hva har du i sekken?

– PC, drikkeflaske, skift og toalettsaker. Om vinteren må jeg ha med ekstra sko og en dunjakke.

Joachim Nybakke (45)

Nestleder og hovedtillitsvalgt i FO Oslo

Utdannet vernepleier

Løper til jobb: Ofte før, for sjelden denne våren

Distanse: 11 km

Fart: Rundt 5 min per km

Joachim Nybakke tenker effektivitet. (Simen Aker Grimsrud/Fontene)

– Hvorfor løper du til/fra jobb?

– Jeg løper generelt mye, og da er det effektivt å løpe til eller fra jobb. Jeg bruker 45 minutter på å komme meg til jobb kollektivt. Å løpe tar bare et kvarter ekstra. Da får jeg gjort unna treninga og får avslutta alt som har med jobb å gjøre før jeg er hjemme.

– Hvordan påvirker det jobbhverdagen din?

– Det er veldig positivt. Jeg får ut stress og får kobla av fra jobb. Det hender også jeg får gjort litt jobb mens jeg løper, som å forberede morgendagens møte.

– Hva hører du på?

Løper jeg til jobb, hører jeg på NRK Nyhetskanalen. Hjem fra jobb hører jeg på musikk, gjerne Imagine Dragons. Løper jeg på bane eller i skogen, har jeg ingenting på øret.

– Hva har du i sekken?

– Klær og pc.

Maria Machholm (41)

Seniorrådgiver i Bufdir

Utdannet barnevernspedagog

Løper til/fra jobb: To dager i uka

Distanse: 12 km (noen dager 18 km)

Fart: mellom 4.30 og 5.30 per km

Maria Machholm syns det er deilig å være ferdig trent når hun kommer hjem fra jobb. (Simen Aker Grimsrud /Fontene)

– Hvorfor løper du til jobb?

– Fordi det er tidseffektivt. Det er deilig å være ferdig trent når jeg kommer hjem, og det gir mer handlingsrom i hverdagen. Å løpe gjennom byen i sin egen boble, mens folk rundt stresser, er helt spesielt.

– Hvordan påvirker løpingen jobbhverdagen din?

– Jeg er mye mer skjerpa og klar for dagen, jeg har en helt annen energi. Jeg jobber mer effektivt den første delen av dagen. Før jobbet jeg i kommunalt barnevern og sto i krevende menneskemøter. Da brukte jeg løpingen til å avreagere etter arbeidsdagen.

– Hva hører du på når du løper?

– Noen ganger liker jeg å ta inn bylydene for å få en helhetsopplevelse, særlig om våren når det er fuglekvitter. Hvis jeg hører på musikk, går det mye i 90-tallsmusikk, pop og lett tekno. Det hender jeg hører på løpepodkaster.

– Hva har du i sekken?

– Stort sett pc-en min, sminke og undertøy. Jeg har garderobeplass på jobb, og pleier å planlegge dagen i forveien slik at jeg har et antrekk liggende der.

