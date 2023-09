Mange studenter sliter psykisk: Mindfulness ble redningen for Kasper (29)

Ifølge Folkehelserapporten fra Folkehelseinstituttet har stadig flere unge voksne psykiske plager. Blant studenter rapporterer 48 prosent av kvinnene og 30 prosent av mennene om psykiske plager. Kasper Kristoffersen (29), som i dag jobber i barnevernet, var en av dem.

Tidligere i år kom han med boken «Gi slipp» som handler om hans egen reise mot et liv med mer åpenhet, tilstedeværelse og mening. I boka forteller han om hvordan forholdet til influenseren Sophie Elise brast, om flere feilslåtte studieløp, angst og rus – og om hvordan han skiftet kurs. I august er han aktuell med nok en bok, «Pust ut», sammen med kompisen Fredrik Austad. Begge utgis av Kagge Forlag.

– «Gi slipp» er basert på en tiårsperiode i livet mitt, da jeg dro ut i verden for å finne ut hva jeg skulle bli og hvordan livet mitt skulle se ut. Å forlate det trygge livet med gode mennesker rundt seg for å skape noe eget, er noe mange unge velger å gjøre. For meg holdt det på å gå galt, sier han.

Jakten på «den perfekte utdanning»

Hjemme i Harstad driver foreldrene skobutikk, moren med personalansvar og faren med økonomi og administrasjon. En stund lurte han på om økonomi og ledelse også var hans retning.

– Jeg har lett febrilsk i mange år etter min vei. Det startet kanskje allerede på ungdomsskolen da vi snakket om hva vi skulle studere og hvilket snitt man måtte ha. Allerede der bygges presset og forventningene opp, og det var kanskje første gang jeg kjente på angstlignende følelser.

Rett etter videregående tok Kristoffersen et semester i Australia. Der ble livet helt annerledes enn hjemme i lille Harstad. Han studerte, nøt late dager og festet.

Etter Australia var han klar for å bli mer seriøs og startet på økonomistudier i Tromsø. Allerede der begynte han å eksperimentere med rus.

Som ung voksen begynte Kasper Kristoffersen å eksperimentere med rus.

På denne tiden forbandt han et lykkelig liv med status og penger, forteller han. Han fullførte ett år med økonomi, før han søkte seg videre til forretningsjusstudier i København sammen med en kompis. Vel fremme i den danske hovedstaden begynte de raskt å gjøre det de kunne for å være hippe. Men heller ikke nå ble livet slik han hadde sett for seg.

– Jeg ble raskt usikker på veien, og jeg slet med motivasjonen. Det var ikke interessant å være på skolen, jeg mistet kreativiteten og lærelysten. Derfor startet jeg å lete etter den perfekte planen.

Kasper satte seg fore å bli rik og kul.

Rus og angst

Han forsvant inn i seg selv og kommuniserte ikke med kompisen, som etter hvert valgte å hoppe av og dra hjem til Norge. Det var først da Kristoffersen dro på kompistur til Ibizia, det skulle si stopp.

– Jeg hadde bygd opp en stor idé i hodet mitt om hvem jeg var og hvordan jeg måtte se ut. Men på byen syntes jeg det var vanskelig både å snakke og danse med folk. Rus ble kanskje en flukt fra vanskelige følelser, eller et middel for å regulere dem, forteller han åpenhjertig.

På Ibizia møtte han det han trodde var «de råeste folkene i verden». Men det gikk så galt som det kunne gå: Han klarte ikke å fungere sosialt i partydop-miljøet og følte seg direkte avvist og utstøtt. Bobla sprakk, og de siste dagene på gutteturen ble Kristoffersen liggende inne på rommet med angst og skamfølelser.

Dro hjem

Tilbake i København ble en selvhjelpsbok han tilfeldigvis kjøpte på et kjøpesenter, begynnelsen på et vendepunkt: «The power of now» av Eckhart Tolle. Få dager senere forlot han studiestedet for godt og satte seg på flyet hjem til Harstad.

– Jeg var nok veldig åpen og klar for forandring. På mange måter var det noe fint med å gå så «all in» for en retning som ikke var riktig for meg, gå på en smell og få røsket opp i masse dritt.

Å finne roen i seg selv har ikke vært enkelt. Kasper Kristoffersen har fortsatt vanskelige dager, men har nå funnet gode teknikker for å håndtere de vanskelige følelsene. (Privat /NTB Tema)

Våren 2017 tilbrakte han mange uker på hytta i Kasfjord utenfor Harstad, der han så på fjellene og studerte meditasjon.

– Jeg tenker fortsatt tilbake på denne tiden når jeg hører en spesiell type fuglekvitter. Det var en sterk periode med refleksjon. Jeg ble klar for å gi slipp på det som hadde vært livet mitt de siste årene.

En kveld den sommeren dro kompisene ham med på et lite utested i Harstad. Der møtte han influenseren Sophie Elise Isachsen, som han allerede hadde kjent i flere år.

Nytt studium

Høsten kom, og Kristoffersen begynte på et årsstudium i psykologi i Tromsø.

Samtidig ble kontakten med Sophie Elise tettere, og selv om Kristoffersen i utgangspunktet hadde vært usikker på om han kunne takle en relasjon med en av Norges største influensere, ble de et par. I boka omtaler han også kjærlighetssorgen etter det mye omtalte bruddet i 2021.

For Kasper Kristoffersen er det viktig å ha en aktiv livsstil. (Privat /NTB Tema)

Meditasjon og mindfulness fortsatte å være en stor del av Kasper Kristoffersens liv – og i dag kan han ikke tenke seg en tilværelse uten. På Instagram-kontoen @togutter deler han og Fredrik Austad livsstilen sin med over 5400 følgere.

– Mindfulness har vært helt avgjørende. Det har blitt en hjørnestein i alt jeg gjør i dag. Jeg vil nok alltid filosofere og gruble over livet og menneskesinnet. Men nå har jeg en større ro og trygghet i meg selv. Jeg opplever fortsatt nervøsitet, som en helt naturlig reaksjon, men har lært kroppen og hodet at det ikke er farlig. Jeg har lært meg å håndtere det som kommer, forteller han.

To ganger har han vært på stillecamp i Sverige, der man skal leve i total stillhet i ti dager for å meditere. Det har vært befriende.

– Det er nesten som eksponeringsterapi. Bare at her er det deg selv du eksponeres for. Nøkkelen er å akseptere tankene og følelsene som kommer, for så å gi slipp på dem. I etterdønningen av en slik opplevelse kjenner man ofte en utrolig lettelse.

I dag underviser Kristoffersen klasser i meditasjon og mindfulness. (Privat /NTB Tema)

I dag har Kasper Kristoffersen en bachelorgrad i psykologi og jobber i barnevernet. Han kjenner fortsatt på angst og vanskelige følelser, men har funnet sin vei og sine verdier.

– Jeg skammer meg ikke over erfaringene med angst og rus. I stedet ser verdien av å tørre å være ærlig og dele tankene sine. Jeg håper at boken min kan inspirere andre til å komme mer i kontakt med seg selv.

Lær mer om mindfulness

Om du er nysgjerrig på mindfulness, har Kasper Kristoffersen noen tips.

– Å lese en god bok gir en liten innføring. Man kan også høre på podkaster. Så må man være åpen og teste ut mindfulness selv.

Fra et kontorfellesskap på Majorstuen i Oslo driver Kasper Kristoffersen Instagram-kontoen @togutter sammen med Fredrik Austad. (Ole Johannes Ferkingstad/NTB Tema)

Han trekker fram apper som «Headspace», «Waking up with Sam Harris», «Calm» og «Insight Timer» som nyttige verktøy.

– Det finnes også mange fine videoer på YouTube. Da kan man for eksempel teste ut mindfulness fem minutter om dagen for å se hva som skjer. Vær en forsker i ditt eget liv, og undersøk deg selv! Mindfulness er en opplevelse man må øve seg på å være i og ikke nødvendigvis trenger å forstå intellektuelt.

Psykologens råd

Psykolog Jaran Olsen har stor interesse for mindfulness. Ifølge Olsen har begrepet blitt brukt på ulike måter opp gjennom årene. Opprinnelig handlet mindfulness om å følge med på og være oppmerksom på sine egne opplevelser. I dag viser begrepet ofte til en teknikk eller metode.

– Alle mennesker har den medfødte verktøykassen som trengs til mindfulness, men folk vil reagere ulikt underveis i prosessen, sier Olsen.

– Mange tror at så fort man bruker mindfulness, blir man roligere, men for flere kan det i starten føre til mer uro, fordi man konfronteres med sine egne livsutfordringer.

– Alle mennesker har den medfødte verktøykassen som trengs til mindfulness, men folk vil reagere ulikt underveis i prosessen, sier psykolog Jaran Olsen. (Julianne Leikanger/NTB Tema)

Olsen oppfordrer mennesker som sliter med mye indre uro, til å tørre å møte tankene, minnene og følelsene som dukker opp under mindfulness.

– Mindfulness kan være fantastisk, men kan også misforstås og misbrukes, påpeker han.

