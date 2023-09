INDRE ØSTFOLD (Dagsavisen): I et åpenhjertig intervju med Dagsavisen forteller seksbarnsmoren «Silje» om kampen for å skaffe nok mat på bordet, finne egnet bosted, betale strømregningene og gi sine fire barn i grunnskole og barnehage et verdig liv.

– Dessverre. Det er mange vi hjelper som har det akkurat som denne mammaen her, sier Liza Marie Thorvaldsen i Hjelp oss å hjelpe Østfold til Dagsavisen, og fortsetter:

– Som «Silje», er det mange foreldre som tenker mye på at de ikke strekker til. Hvordan få mat på bordet. Ha råd til skolemat. Jeg er ofte i kontakt med foreldre som ikke kan sende barna i bursdager. Hundrelappen i gave må prioriteres til mat i noen dager. I tillegg er mange av familiene vi hjelper i en eviglang kamp mot offentlige etater. Vi hører ofte at lang behandlingstid i NAV gjør folk sykere.

Nedverdigende

Liza Marie Thorvaldsen er selv alenemor.

– Du møter skjebnene ansikt til ansikt, hva gjør slike historier med deg?

– Som alenemamma kjenner jeg meg godt igjen. Den konstante dårlige samvittigheten for at man ikke klarer å gi barna sine det de ønsker – og noen ganger det de trenger. Sommerferien ble en tur på stranda og dagstur til Oslo. Jeg har mat på bordet, men ikke noe ekstra. Men sånn er det litt for mange nå, sier Liza Thorvaldsen.

Det kommer raskt kommentarer på at man må kutte ut ting. Det skal jeg love deg vi har gjort. Tannlege- og legetimer er også droppet. — Småbarnsmor i familie med to inntekter, som likevel sliter økonomisk.

Den aktive lederen av Hjelp oss å hjelpe Østfold medgir at hun synes det er nedverdigende å ha lite penger. Det er ikke noe man roper høyt om, sier hun.

– Jeg mistet alt jeg hadde og måtte bygge meg opp igjen. Det tar tid. Flaut, for du tror alle vet. Ingen vil jo skille seg ut. Men det verste er den dårlige samvittigheten overfor barna. Alle barn skulle hatt rett til opplevelser, mener Liza Halvorsen og sammenfatter:

– Det er tøft å være alene om alt!

[ «Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg ]

Den «perfekte» fasaden

– I Dagsavisens sak om «Silje» våger hun ikke å stå fram med navn og bilde. På grunn av stigmatisering, fordømmelse og netthets. Hva sier dette om samfunnet vi lever i?

– Vi ønsker vel å leve det «perfekte» livet. Man skal ikke skille seg ut. Mitt ønske er at alle vi hjelper ikke skal føle skam, men være stolte av at man prøver å gjøre noe med situasjonen. Du er ikke et dårligere menneske selv om det står First Price-produkter på bordet og ikke har merkeklær i skapet, svarer Liza.

Liza Marie Thorvaldsen i Hjelp oss å hjelpe Østfold berømmer personer som ber om hjelp i en vanskelig livssituasjon.

– Det er stort å be om hjelp. Da er man tøff. Man bretter jo ut livet. Vi må vise mer omsorg og hjelpe andre som ikke har det så lett. Det behøver ikke nødvendigvis være penger – en klem og forståelse hjelper også. Her er det mange med god økonomi som burde gått en runde med seg selv. I tillegg må våre rikspolitikere våkne. Fattigdom i Norge er mye mere utbredt enn det de tror. Prat hjelper ikke, handling gjør.

[ Oppvasken i Ap: – Mitt mareritt som politiker er å gjøre feil. Og jeg gjorde feil ]

To inntekter og på minussiden

I tillegg til seksbarnsmoren «Silje» har Dagsavisen snakket med en annen kvinne som flere ganger har bedt Hjelp oss å hjelpe Østfold om bistand til kjøp av mat til familien. Familien er kan hende ikke det mange tenker på som fattige. Selv med to inntekter får de ikke endene til å møtes. De minste i familien er i barnehagealder. Som for mange andre har økte strømkostnader, rentehevinger og matpriser medført minus på kontoen hver måned i familieregnskapet.

– Før jul ble også vi tvunget til å be hjelpeorganisasjonen om bistand til klær. Jeg så ingen annen mulighet. Vi hadde stram økonomi tidligere også, men klarte oss. Boliglånet startet med 11.000 kroner i måneden, nå koster det 17.000 kroner. Vi har betalt våre boligkostnader, men da er også kontoene tomme.

– Det loves bedring fra neste år, men vi trenger hjelp nå, sier den fortvilte småbarnsmoren.

– Selv med to inntekter i familien må vi kutte alle utgifter maksimalt, forteller den unge mammaen. – Hittil har vi klart å betale boligkostnader hver måned, men da er også kontoene tomme. Illustrasjonsfoto: (Erika Fletcher)

[ Renta går opp nok en gang: – Dette tar knekken på folk ]

Dropper lege og tannlege

Med bolig på et lite sted ønsker ikke mammaen å stå åpent fram. I tillegg er frykten for nettroll stor, noe familien ikke orker i dagens situasjon. Daglig er det viktigste å skjerme barna for mangel på penger selv til hverdagslige innkjøp, forteller hun til Dagsavisen. Samtidig er hun opptatt av at barna fikk en viss følelse av å ha feriert i sommer. Leid leilighet og hotellrom sammen med andre i familien ble løsningen for å holde kostnaden nede.

– Det kommer raskt kommentarer på at man må kutte ut ting. Det skal jeg love deg vi har gjort. Jeg klipper mann og barn selv. Velværeprodukter og klær til meg selv har jeg selvfølgelig ikke kjøpt på over et år. Tannlege- og legetimer er droppet, forklarer hun og legger til:

– Klær til barna får vi fra andre barnefamilier, etter hvert som deres barn vokser til. Til barnas bursdager og jul ønsker jeg meg gavekort til helt nødvendige plagg, helst på salg.

Konstant bekymring og søvnløse netter gjorde at kvinnen før sommeren opprettet en Spleis. Med rop om hjelp.

– Det kom ikke inn én krone. Jeg våget ikke å dele Spleisen. Det var for vondt, avslutter mammaen som har en klar oppfordring til politikerne:

– Det må skje noe snart. Hvis ikke blir mange tvunget til å selge hus og hjem.

De rikeste blir rikere

Professor ved NTNU, Ottar Ness, leder også Wellfare: Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft. En internasjonal rapport om sosiale forskjeller viser at forskjellene mellom rik og fattig øker i Norge.

– Norge har gjennom mange år hatt en politisk målsetting om å utjevne sosiale forskjeller og fremme sosial mobilitet. Rapporten slår imidlertid fast at på mange områder har ikke Norge lyktes godt nok med dette, sa Ottar Ness nylig til Dagsavisen og la til:

– Også i Norge blir de rikeste rikere, samtidig som det er en tendens til at de som strever med fattigdom dyttes enda lenger ut i utenforskap. Dersom man strever med fattigdom, har lav utdanning, er kvinne, innvandrer og ikke er heteroseksuell så kan slike faktorer forsterke urettferdig ulikhet og sosial ekskludering.

[ Derfor sovner du på sofaen, men ikke i senga (+) ]

---

HJELP OSS Å HJELPE

Non-profit frivillighet for narkomane, hjemløse, enslige, familier, studenter, eldre og alle andre som trenger det i Norges land.

Hjelp oss å hjelpe ble til på grunn av en enkel Facebook-status. Det ble etterlyst varme klær til narkomane og hjemløse i Oslo. Dette spredde seg som ild i tørt gress og flere startet opp rundt om i landet. Det er nå flere avdelinger og mange kontaktpersoner rundt om i landet. Det satses på gjenbruk for å spare miljøet, samtidig som man hjelper mennesker med behov for det organisasjonen kan bidra med.

Kilde: Hjelp oss å hjelpe

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Skulle svindle henne for over 400.000 kroner, men tabbet seg ut ]

[ Ekspert: – Det er juvelen i Putins «tsar-krone» ]