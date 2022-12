Slik unngår du å kaste tusenvis av kroner rett i søpla

En familie på fire personer kaster i snitt 160 kg mat i året. Det er 10.000 kroner rett i søpla, ifølge en beregning fra Opplysningskontorene i landbruket.

I desember er det ekstra grunn til å være obs på sløseriet. 75 prosent kjøper mer mat enn de trenger i jula, og 40 prosent kaster samtidig mer mat enn ellers i året. Det kom fram i en undersøkelse utført av Respons Analyse for Hellofresh i fjor.

Siden da har matprisene økt kraftig – med hele 13,1 prosent fra oktober i fjor til oktober i fjor. Å kaste mat er blitt dyrere. Så hvordan kan vi unngå det?

Smart handling

Bedre oversikt over hva vi kjøper inn, og hva vi har i huset. Det er Helle Øder Valebrokks beste råd mot matsvinn.

– Handlelister er viktig. Det er lurt å bruke litt tid i helgen på å lage en oversikt over hva man skal spise til middag de neste dagene, og hva man trenger av pålegg til frokost og lunsj, sier Valebrokk.

Med gode rutiner kan man kutte kraftig ned på matsvinnet, mener Helle Øder Valebrokk. Mange av knepene er svært enkle. (Morten Abrahamsen/NTB Tema)

Hun jobber som mat- og reiseskribent, har skrevet flere kokebøker og er opptatt av å lage skikkelig mat når hun er hjemme. Siden hun er mye ute og reiser, må hun planlegge godt for å unngå matsvinn.

Innkjøp av pålegg tror hun mange bør holde litt igjen på.

– Ikke kjøp inn for mange pålegg av gangen, varier heller fra uke til uke. Og ikke kjøp mer pålegg før du har gått tom. Mange åpne pakker øker matsvinnet hjemme, sier hun.

Inventarliste

Har man muligheten til å handle ofte, slipper man å ha kjøleskapet breddfullt. Er det derimot mer praktisk med ett storinnkjøp i uka, anbefaler Valebrokk å ha en «inventarliste» for kjøleskapet. Da blir det lettere å beholde oversikten. Og når man vet hva man har, slipper man unødvendige innkjøp.

– Å redusere matsvinn er mye opp til oss forbrukere. Det handler om mathygiene i kjøleskapet, riktig oppbevaring, kunnskap om råvarer og merking av ting man har i kjøleskap og fryser, sier hun.

Hvis man har et system for hvor man setter maten i kjøleskapet og frysere, er det lettere å begrense matsvinnet, sier Helle Øder Valebrokk. (Morten Abrahamsen /NTB Tema)

Et annet godt råd for ikke å kjøpe for mye, er å ikke handle når man er sulten.

– Da er det mye unyttig og dyrt som blir med hjem, sier Valebrokk.

Kaster for 12,5 milliarder

I Norge kaster vi mer enn 450.000 tonn spiselig mat hvert år. Dette tilsvarer totalt nær 85 kilo per innbygger. Husholdningene står for nesten halvparten av matsvinnet, nærmere bestemt 48 prosent.

Det viste en beregning utført av Norsus på oppdrag for regjeringen i 2020. På det tidspunktet hadde husholdningenes matsvinn en verdi på 12,5 milliarder kroner i året.

---

Matkasting i alle ledd

I Norge kastes det mer enn 450.000 tonn spiselig mat hvert år. Dette tilsvarer ca. 84,7 kg per innbygger.

Husholdningene står for nesten halvparten av dette matsvinnet (48 %), etterfulgt av matindustrien (19 %), dagligvarehandelen (15 %), jordbruk (9 %), serveringsbransjen (3 %), sjømatindustrien (3 %), grossistleddet (1 %), kiosk, bensin- og servingshandel (1 %) og offentlig sektor (1 %).

Kilde: regjeringen.no

---

– Med de matvareprisene vi ser nå, blir nok summen langt høyere. I stedet for å bokstavelig talt kaste pengene rett i søpla, kunne mange brukt disse pengene på å dekke de stadig økende faste kostnadene, sier Iselin Bogstrand Sagen, som er ernæringsrådgiver for Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Også hun understreker at det er mye å spare på å spise opp alt du har i kjøleskapet, og bruke restene smart.

Beregne mengde

En vanlig utfordring, som fort fører til at man kaster mat, er å beregne riktig mengde middagsmat. Her har Valebrokk noen enkle tommelfingerregler.

– Pasta og ris er lett å måle opp riktig per person. Én desiliter tørr ris per person er en ganske nøyaktig mengde å gå etter. Skal man servere grovere ris eller villris, halverer man mengden.

– For pasta er det 80 til 100 gram tørr pasta per person. Det blir lett til at vi gjør dette på øyemål, og det er kanskje ikke så lurt, for det er kanskje akkurat her vi feiler aller mest når det kommer til matsvinn, sier hun.

Bokser som går i vaskemaskinen og er enkle å stable, gjør susen til restematen. Husk dato og innholdsbeskrivelse. (Morten Abrahamsen/NTB Tema)

Poteter er det også fort gjort å tilberede for mye av. Valebrokk anbefaler å høre hvor mye hver enkelt person i husstanden ønsker. Så kan alle ta ansvar for å spise det de har «bestilt».

Kjølelementer

Hvis vi man likevel bommer på mengde, er det ikke nødvendigvis krise. Da har man mat som kan brukes ved en senere anledning – dersom den oppbevares riktig.

---

Dette kaster husholdningene mest av:

Måltidsrester: 12,5 kg (31 %)

Frukt og grønt: 8,8 kg (22 %)

Brød og bakervarer: 7,3 kg (18 %)

Kjøtt og fisk: 3,3 kg (8,2 %)

Melk og meieriprodukter: 2,1 kg (5,2 %)

Kilde: Opplysningskontorene i landbruket

---

Rask nedkjøling av varme rester er første bud. Men mat med høy temperatur skal aldri inn i kjøleskap eller fryser. Den vil øke varmen i skapet så mye at annen mat som allerede står der, får lavere holdbarhet.

– Utstyr fryseren med noen kjøleelementer, som du tar ut og setter restematen på rett etter middagen. Når maten er avkjølt, plasserer du den i bokser eller på fat med plast over. Ikke sett gryta rett i kjøleskapet, sier Valebrokk.

Kjøl restematen raskt ned, og pakk den inn med minst mulig luft rundt før du setter den i kjøleskapet. (Morten Abrahamsen/NTB Tema)

Hun er nøye med tett innpakking av den avkjølte maten. Det er luft som er «fienden».

– Bruk uansett restene som står i kjøleskapet, så snart som mulig. Og merk alt som settes i fryseren, med dato, råder hun.

Hygiene

Hygienen i kjøleskapet er også viktig.

– Vasker du regelmessig? Rydder du innerst i hylla? Pakker du pålegg ordentlig inn etter hvert måltid? En pakke kjøttpålegg som ligger åpen i kjøleskapet, har ikke like lang holdbarhet som det står på pakken, så du må gjøre en innsats selv, fastslår Valebrokk.

Glass med navnelapp gir god kontroll på krydderbeholdningen. (Morten Abrahamsen/NTB Tema)

I tillegg er det viktig å ha et fornuftig system for selve oppbevaringen, påpeker hun. Hvis stadig nye bokser med restemat havner bak hverandre i kjøleskap og fryser, glemmer man gjerne hva man har tatt vare på.

Valebrokk anbefaler å ha et opplegg for hvor man setter de forskjellige typene retter. Slik blir det lettere å planlegge hvordan de skal brukes.

Liten fryser

«Vi legger det i fryseren» er en velkjent setning. Valebrokk mener den kan sies for ofte. Å gjøre kupp i kjøttdisken kan bli en dyr affære hvis maten faktisk aldri blir spist.

– Ikke ha for stor fryser, råder hun. - Da mister du fort oversikten over resteretter og mat handlet på salg.

Et kjøleelement som har ligget i fryseren, får kjapt ned temperaturen på restematen. (Morten Abrahamsen/NTB Tema)

En liten fryser, der bokser med datoer er oversiktlig plassert, vil ifølge Valebrokk fungere best for de fleste.

– Lag gjerne et system for hvor du samler ting som sauser, supper og gryteretter. Da bli det lett å finne det igjen. Og før en inventarliste over alt du har i fryseren, på samme måte som for kjøleskapet, råder hun.

Til slutt handler det om å spise opp maten:

– Bruk en uke annenhver måned på å spise deg ut av fryseren!

---

Restetips fra Helle Øder Valebrokk

Ris til overs? Lag stekt ris. Perfekt hvis du også har et par skiver kokt skinke som du skjærer i terninger, en neve frosne erter fra fryseren, litt hakket løk og et sammenpisket egg. En deilig lunsj eller middag!

Kokt for mange poteter? Skjær dem i skiver eller terninger og lag en spansk tortilla (omelett).

En liten skalk bacon til gode? Skjær den i små terninger, sprøstek og strø på toppen av et stykke dampet, hvit fisk.

Rekeskall etter rekemiddagen? Kok rekekraft, og frys ned i porsjoner til en god suppe eller skalldyrsaus.

Sitronene er juicet, men hva gjør du med skallet? Lag limoncello til jul!

---

---

Unngå julematsvinn

Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for forebygging og redusering av matsvinn. Dette er deres råd for å unngå matsvinn i jula:

Den typiske julematen er fet og derfor metter godt. I tillegg fyller saus og tilbehør også godt opp. Pass derfor på å ikke beregne for store porsjoner.

Følg oppskriiften, ikke lag til åtte personer hvis dere bare er seks.

For eksempel er 300 gram ribbe per person er nok, eller 250 gram om man har julepølse og medisterkaker til.

Prøv også å beregne mat ut fra hvem du har til bords. Barn og eldre spiser for eksempel ofte små porsjoner.

Planlegg slik at du kan bruk tilbehøret til julematen i flere ulike retter.

Er du fortsatt redd for ikke å lage nok mat til julemiddagene? Husk at det skal være plass til dessert og kaker også!

Selv med god planlegging blir det gjerne rester til overs. Legg opp til julebuffet eller brukopp-måltider i løpet av romjula, der du utnytter restene i supper, smørbrød og eller kanskje som niste på tur.

Til mange kakeoppskrifter trenger du stivpiskede eggehviter, som gjør at du får eggeplommer til overs. Disse kan for eksempel brukes til hjemmelaget is og andre desserter, eller i sauser. De kan også røres inn i havregrøt og smoothier.

Husk at maten holder seg best om temperaturen i kjøleskapet er maks fire grader.

---