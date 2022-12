Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

Partene i staten har blitt enig om justeringer i satser for reiser både innenlands og utenlands.

Det er ikke store endringer som er gjort, bortsett fra på ett viktig område: Kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil økes med 45 øre per kilometer.

Reiseavtalene for inn- og utland forhandles mellom partene i staten skal med jevne mellomrom. Satsene skal likevel forhandles om årlig. Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2023 og ut året.

Det er ikke bare de 160.000 statsansatte som leser resultatet med lupe når avtalene offentliggjøres.

Disse avtalene blir gjerne kopiert i stor grad av alle sektorer.

Tøffe forhandlinger

Som vanlig var det tøffe forhandlinger. Spesielt er kilometergodtgjørelsen ved bruk av egen bil et en stor diskusjon. Her ble det også uttelling. Den økes nemlig fra 4.03 til 4.48 kroner per kilometer.

Ifølge tall hentet fra Norges Bilbransjeforbund fra 2021 koster det i gjennomsnitt 5,30 kroner per kilometer å kjøre elbil. Bensinbiler koster 6,56 kroner. Dette innebærer alt av utgifter til bilen, som vedlikehold, forsikringer og drivstoff.

Likevel er det en seier, ifølge forhandlingsansvarlig Vibecke Solhaug i LO Stat.

– Vi ser at godtgjørelsen fortsatt er for lav i den forstand, spesielt med tanke på drivstoffprisene vi ser nå. Men vi er veldig fornøyde med tanke på at vi kom til forhandlingene med så ulike utgangspunkt, sier hun.

Hun forteller at mens staten kom til bordet med ønske om å få satsen ned, ville LO Stat få den opp. Og det klarte de.

– Har vært for lav lenge

En økning på 11,17 prosent er mye, ifølge Solhaug.

– Jeg kan ikke huske at man har fått et såpass stort hopp i en enkelt forhandlingsrunde. Det henger nok sammen med at arbeidstakersiden har fokusert spesielt på denne satsen. Den har vært for lav lenge, sier Vibecke Solhaug.

Hun sier også at det er flere satser som ikke er justert i årets forhandlinger, nettopp fordi kilometersatsen ble prioritert. Derfor er satsene like for blant annet båt og snøscooter.

– Så er det nok fortsatt noen som mener at denne satsen bør videre opp. Og jeg er ikke uenig med dem. Dette blir nok et viktig tema når hele avtalen skal reforhandles i slutten av 2023, sier hun.

I den såkalte satsforskriften er det bestemt at alt under 3,50 kroner i kilometergodtgjørelse er skattefritt. Det vil si at satsen i Statens særavtale medfører at ansatte må skatte av den delen som overstiger dette. Dette utgjør 98 øre per kilometer.

