Lager tv-serie om Shabanas kamp mot kreften

Filmselskapet Graham Film har nå fått 500.000 i støtte fra Fritt Ord til å fullføre en dokumentarserie om komikeren og samfunnsdebattanten Shabana Rehman (46). Det siste året har Rehman gått gjennom flere runder kreftbehandling, etter at hun i januar fikk diagnosen kreft i bukspyttkjertelen. I april fikk hun beskjed om at helsevesenet bare kunne gi smertelindrende behandling videre. Da startet venner og familie innsamling slik at Shabana Rehman kunne oppsøke immunterapi i Tyskland.

– Da Shabana fikk kreftdiagnosen i januar, avtalte vi å følge henne gjennom sykdomsforløpet. Da ga legene henne bare noen måneder å leve. Vi har fulgt henne gjennom den første tiden på Ahus, den alternative kreftbehandlingen i Tyskland, og den videre behandlingen her hjemme, forteller produsent Anders Graham.

Lager tv-dokumentar om Shabana Rehman: Fra v. regissør Vegard Aase, produsent og medregissør Rabea Junge Wold, Shabana Rehman, produsent Anders Graham. Her på Kulturhuset under utdeling av Ossietzky-prisen 15. november 2022. (Graham Film)

Serien er planlagt til fire episoder på 30 minutter hver. Serien er solgt for visning på Altibox, og produsentene er i samtaler med andre visningsplattformer. Fritt Ord kunngjorde tildelingen til serien sist uke. Regissører på serien er Vegar Aase og Rabea Junge Wold. De tre første episodene ferdigstilles i januar, ifølge tildelingen fra Fritt Ord.

– Vi filmer henne så lenge vi føler det er riktig, og vi lager serien ferdig uansett hvordan det går. Vi vet ikke hvordan det vil gå, men vi tenker positivt. Til siste episoden håper vi at hun er kvitt kreften, forteller produsent Anders Graham.

– Vi følger henne i kampen mot kreften. Hun er svært åpen. TV-serien er også historien om Shabanas liv i Norge, fra hun kom til Norge som to-åring, ble utsatt for sosial kontroll i tenårene, og fant humoren som en måte å drive sitt arbeid på, forteller produsent Anders Graham.

Innsats for ytringsfriheten

Shabana Rehman har fortalt om kreftsykdommen gjennom jevnlige spalter i Nettavisen, på sin Instagram-konto, på NRK TVs «Lindmo», og i flere andre medier. Aftenposten startet sist uke podkastserien «Shabanas verden - et liv i kamp».

I oktober sto Shabana Rehman på scenen i Jakobskirken, i sin første sceneopptreden siden hun fikk kreftdiagnosen, sammen med sin samboer Petter Simonsen.

– Kampen er ikke over. Jeg har smerteanfall ennå. Men jeg har fått framtidsbildene tilbake. Nå planlegger jeg for framtida, sa Rehman fra scenen.

Shabana Rehman, på scenen i Jakobskirken 5. oktober 2022, i intervju med Alf van der Hagen. (Bernt Erik Pedersen)

I høst ble Shabana Rehman tildelt Ossietzky-prisen av Norsk PEN for «sin særlige og særegne innsats for ytringsfriheten». Hun var tilstede ved utdelingen 15. november. Under Tranmælfestivalen i oktober ble hun tildelt den nyopprettede Tranmælprisen, som Trond Giske overrakte Shabana Rehman denne helgen.

Shabana Rehman er oppvokst på Holmlia i Oslo, og slo gjennom i norsk offentlighet som stand up-komiker midt på 1990-tallet. Siden har hun vært en markant deltaker i debatten rundt innvandring, integrering og kvinners rettigheter, som skribent, forfatter, foredragsholder og artist. I 2020 ble hun oppnevnt til den statlige Ytringsfrihetskommisjonen.

– Dette blir en serie om Shabana Rehman og hennes viktige arbeid i norsk offentlighet gjennom over 20 år, sier produsent Anders Graham.

Født Fri holder pressekonferanse om IMDIs gransking Oslo 20201006. Shabana Rehman, daglig leder i stiftelsen Født Fri under pressekonferansen der hun tilbakeviser kritikken om dårlig økonomistyring og ber om at IMDis vedtak om å stanse finansieringen omgjøres. (Heiko Junge/NTB)

Snakker ut om Født Fri

I 2017 startet Shabana Rehman stiftelsen Født Fri, med formålet å jobbe mot sosial kontroll og æresvold i innvandrermiljøer. Stiftelsen fikk årlig støtte over statsbudsjettet, men ble fratatt støtten i 2020 etter at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet krevde gransking av stiftelsens økonomistyring. I 2021 ble stiftelsen erklært konkurs. Rehman har gjentatte ganger avvist at stiftelsen brukte statlige støttemidler i strid med retningslinjene. Født Fri-saken er en av grunnene til at Rehman har ønsket å stille opp på en tv-dokumentar, ifølge tildelingen fra Fritt Ord.

– Født Fri-konflikten har vært en tøff sak for Shabana. Hun har behov for å fortelle sin versjon. Den vil være tema i en av episodene, sier produsent Anders Graham.

Dagsavisen har vært i kontakt med Shabana Rehman, som ikke ønsker å gi ytterligere kommentar til dokumentarprosjektet og Født Fri-saken.

I Fritt Ords kunngjøring om tildelingen til tv-serien sier Shabana Rehman: «Alt i Født Fri-stormen er jo ikke kommet frem da jeg sto midt i det og kjempet. Rettssikkerheten min ble tilsidesatt og opplevelsen av å plutselig ikke ha den samme ytringsfriheten som de som startet dette hadde, gjorde at jeg nå kommer til å fortelle åpent alt om hva som skjedde bak kulissene».

