Ett år etter at han ble olympisk mester på tremil fellesstart med skibytte ser Krüger ut til å måte følge kampen om VM-medaljene på samme distanse gjennom TV-skjermen. Emil Iversen, Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo har fått klarsignal til å gå skibyttedistansen i Seefeld av landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

De tre førstnevnte utgjorde pallen på NM-tremila i Meråker nylig, der Krüger ble nummer fire. Forrige sesongs dobbelte OL-mester tror VM-plassen glapp nettopp der.

– Etter NM var jeg forberedt på at det kunne bli sånn. Jeg hadde en litt dårlig magefølelse. Nå er det en ukes tiden jeg fikk beskjed, så jeg har hatt litt tid til å tenke gjennom den, men jeg skal ikke legge skjul på at jeg ble skuffet og lei meg, sier han til NTB.

25-åringen har følelsen av at ørsmå marginer bikket mot ham i uttaket.

– Hadde jeg vært én eller to plasser lenger framme på den NM-tremila, og det føler jeg at jeg hadde vært god nok til dersom jeg hadde gjort de rette valgene mot slutten, hadde jeg kanskje vært inne på laget, sier OL-mesteren.

Sjefen sov dårlig

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum bekrefter over NTB at NM-tremila fikk betydning for uttaket.

– Den som i forkant av det skirennet måtte slå seg litt inn på laget, var Emil. Han hadde vel en andreplass som dårligst i klassisk i vinter, men hadde til gode å vise et virkelig godt skøyterenn, sier han.

– Iversen gikk seg inn på VM-laget med NM-gullet?

– Ja, jeg juger ikke hvis jeg sier det, svarer Nossum.

Det å skulle vrake den regjerende olympiske mesteren var samtidig ikke enkelt. Landslagstreneren ble overrasket over sin egen reaksjon underveis i prosessen.

– Det var ekstremt vanskelig. Jeg kan vel egentlig gå så langt som å si at jeg ikke trodde jeg skulle bli så påvirket av det. Jeg trodde jeg skulle klare å være mer svart-hvit og pragmatisk, sier Nossum.

De tre døgnene han endte opp med å bruke på å gruble over uttaket kaller han tøffe.

– Jeg måtte ha meg noen skiturer og ha noen diskusjonsrunder med kona og det øvrige støtteapparatet. Jeg sov dårlig, men det er loddet med å ha denne posisjonen, sier Nossum.

OL-gullet er trøst

For Krüger var VM-tremila et av hovedmålene for sesongen. Lyn-løperen sier han har «en viss forståelse» for laguttaket, og hevder han mest av alt er irritert over at han selv ikke klarte å tippe uttaket i sin favør under NM.

På spørsmål om han synes uttaket er rettferdig, svarer han:

– Når jeg er midt oppe i det, er det vanskelig å godta at det var rettferdig. Men hadde én av de andre blitt satt utenfor laget, tror jeg ikke han hadde følt det rettferdig heller. Det var litt den situasjonen vi var i, og vi var fem løpere som var klar over det.

Krüger ser samtidig det absurde i at den regjerende OL-mesteren havner på sidelinjen i Seefeld.

– Jeg er enig i det, og jeg føler ikke jeg er noe dårligere skiløper enn for ett år siden. Det er det som gjør dette vanskelig, men eksepsjonelt mange i den norske troppen har levert toppresultater, sier 25-åringen.

– Finner du trøst i OL-gullet forrige sesong?

– Ja, jeg gjør for så vidt det. Det var en milepæl, og det er ikke alle forunt å ta et mesterskapsgull. Det har jeg klart, men det gjør jo ikke at jeg er noe mindre sugen på å få det til igjen. Men det å kunne se tilbake og faktisk ha det gullet er godt. Den vil ingen kunne ta fra meg, smiler Krüger.

Gir ikke opp medaljedrømmen

Lyn-løperen har heller ikke på noen måte slått fra seg å ta en VM-medalje i Seefeld. Femmila anser han seg selv som et relativt sikkert kort på.

– Laget er ikke tatt ut ennå, men så lenge formen er der og jeg er frisk, er jeg ganske trygg på at jeg er på start der. I tillegg har jeg ambisjoner om å gå en stafettetappe for Norge. Jeg har ikke gitt opp det håpet. Selv om jeg er ute av tremilslaget, er kanskje ti kilometer skøyting det jeg er aller best på, sier Krüger.

På femmila kan kanskje også frustrasjonen over tremilsvrakingen få utløp.

– Det kan godt hende jeg kan bruke litt aggresjon når det er som mest vondt mot slutten. VM kan ende bra likevel. Jeg har ikke gitt opp å reise hjem med en medalje, smiler 25-åringen.

Tremila i Seefeld-VM går lørdag 23. februar. (NTB)

