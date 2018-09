Han la opp i pausen

Sport

N.F.L. er ligaen for amerikansk football, USAs aller største sport og spillerne er helter for millioner av fans.

Å få spille i ligaen er en drøm ytterst få kan leve ut.

Et lag som er blant de aller dårligste i ligaen er tidligere storlag Buffalo Bills.

Sesongoppkjøringen var skuffende og i helgen møtte Buffalo Bills Los Angeles Chargers.

Lei av det hele

Ved pause lå Bulls under 28-6. Da var en av lagets aller største stjerner, cornerback Vontae Davis, lei av det hele, skriver The New York Times.

Han la rett og slett opp i pausen. Ifølge trener Sean McDermott ville ikke Davis spille mer.

– Han trakk seg fra kampen, sa McDermott.

Men Davis gjorde altså mer enn som så.

– Han fortalte oss at han var ferdig, forklarte McDermott.

– Han var ikke skadet, la han til.

Fått nok

På Instagram forklarte Davis at han rett og slett har fått nok.

Det var ikke slik jeg så for meg å legge opp.

Men etter flere skader i sin tiårige karriere skrev han:

I dag traff virkeligheten meg: Jeg burde ikke være utpå her lenger.

Og slik la altså Vontae Davis opp.

Men lagkamerater er forbanna.

Linebacker Lorenzo Alexander kritiserte Davis for å gi seg midt i matchen.

– Jeg har aldri sett noe lignende. Det er bare fullstendig respektløst mot oss andre spillere, sa Alexander.

Nasjonalsang

Kneling under nasjonalsangen har vært en del av en aksjon mot politivold og rasediskriminering siden mars 2016.

Det startet med at daværende San Francisco 49ers-spiller Colin Kaepernick gikk ned på ett kne i protest mot politiets behandling av minoriteter.

Trump ble forbanna, mens en rekke utøvere støttet Kaeperncik, som da var blitt såkalt free agent, altså at han kan står fritt til å signere med hvilken klubb han vil.

Men ingen vil signere Kaepernick etter hans kneling under nasjonalsangen.

Dermed har Kaepernick gått til sak og hevder alle eierne i NFL har blitt enige om å ikke signere han, skriver New York Times.

Nå er Kaepernick et av ansiktene som Nike sponser og det har skapt reaksjoner blant noen, men Nike-salget økte med 31 prosent etter kampanjen, melder NTB.

