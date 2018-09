Han satt seg på ett kne under nasjonalsangen – nå får han ikke jobb

Sport

Kneling under nasjonalsangen har vært en del av en aksjon mot politivold og rasediskriminering siden mars 2016.

Det startet med at daværende San Francisco 49ers-spiller Colin Kaepernick gikk ned på ett kne i protest mot politiets behandling av minoriteter.

Trump ble forbanna, mens en rekke utøvere støttet Kaeperncik, som da var blitt såkalt free agent, altså at han kan står fritt til å signere med hvilken klubb han vil. Men ingen vil signere Kaepernick etter hans kneling under nasjonalsangen.

Dermed har Kaepernick gått til sak og hevder alle eierne i NFL har blitt enige om å ikke signere han, skriver New York Times.

Tar han i forsvar

Tenisspiller Serena Williams hyller Colin Kaepernick og går ut og forsvarer han, og tidligere spiller Eric Reid, som startet hele protesten.

Hun hyllet både Colin Kaepernick og Eric Reid for deres aksjoner under nasjonalangen på fotballstadioner.

– Jeg mener alle idrettsutøvere, et hvert menneske og i hvert fall alle afroamerikanere bør være takknemlige og beæret over hva Colin og Eric gjør for oss alle, sa Williams.

Reid har lagt opp mens Colin Kaepernick altså fortsatt står uten jobb etter at 49-ers ikke forlenget kontrakten hans.

Ny quarterback

Flere lag har signert ny quarterback, og ifølge amerikanske eksperter er mange av disse dårligere enn Kaepernick. Dette er også grunnlaget for de rettslige skrittene Kaepernick nå tar.

Det blir rettsssak etter en kjennelse torsdag. NFL har hevdet det ikke finnes bevis for noe samarbeid lagene imellom, mens voldgiftsdommer Stephen B. Burbank mener det er grunnlag for en sak.

NFL-sesongen starter neste uke og både Kaepernick og kneling under nasjonalsangen er en verkebyll for eiere og klubber. Der i gården frykter de annonsefall og dalende publikumsinteresse.

John Elway i Denver Broncos hevder de kom med et tilbud til Kaepernick våren 2016, men at han avslo dette.

– Han kunne fått sjansen hos oss, sa Elway.

Ifølge USA Today innebar kontrakten et kutt i lønnen og da valgte heller Kaepernick å bli i 49ers.

Kritisk

Mange har vært kritiske til ligaen og lagene som ikke tør å signere Kaepernick.

Andre, som Donald Trump vil ikke se kneling under nasjonalsangen i det hele tatt.

I sommer gikk Trump ut på Twitter med forslag til straffer for dem som protesterer under nasjonalsangen.

«Første gang knelende, ut av kampen. Andre gang knelende, ut av sesongen/ingen lønn», tvitret Trump i sommer.

Basketballspiller og en av verdens aller største idrettsstjerner, LeBron James, har lenge vært åpen i sin kritikk av Trump. Han føler presidenten har bidratt til at spenningen mellom USAs ulike befolkningsgrupper har økt, skriver NTB.

– De siste månedene har jeg lagt merke til at han bruker sport som et virkemiddel til å splitte oss, og det er ikke noe jeg kan relatere meg til.

Jeg kan ikke sitte stille og la være å si noe, sier NBA-stjernen i et intervju gjort av CNNs Don Lemon.

Trump, som tidligere har foreslått å sparke spillere som «ikke respekterer nasjonalsangen», kom senere med egne forslag til straffer for dem som protesterer under nasjonalsangen.

– Debatten om NFL og nasjonalsangen er i live igjen – jeg kan ikke tro det. Er det ikke i spillernes kontrakt at de må stå akt med hånden på hjertet? spør presidenten på Twitter.

