I en uttalelse mandag kveld sa Trump at noen spillere på laget som vant Super Bowl, «er uenige med deres president fordi han insisterer på at de stolt skal stå under nasjonalsangen, med hånden på hjertet, for å hedre kvinner og menn i militæret og det amerikanske folk».

Donald Trump hedrer nasjonalhymnen. Foto: Jim Watson/NTB scanpix



Annen seremoni

Han forteller at laget hadde tenkt å sende en mindre delegasjon til Washington i dag (tirsdag), men mener at «de tusenvis av fans som hadde tenkt å delta på arrangementet fortjener bedre».

I stedet vil presidenten holde en annen type seremoni med the United States Marine Band og the United States Army Chorus, som ifølge ham «vil hedre vårt fantastiske land, hylle heltene som kjemper for å forsvare det, og høyt og stolt spille nasjonalsangen».

Aksjon mot politivold og diskriminering

Kneling når nasjonalsangen spilles, har vært en del av en aksjon mot politivold og rasediskriminering siden i 2016. Det startet med at den fargede San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick gikk ned på ett kne i protest mot politiets behandling av minoriteter.

Men ifølge en avtale inngått forrige uke, må spillerne nå stå når nasjonalsangen spilles – eller holde seg i garderoben. Avtalen fikk stor støtte fra presidenten.

– Du må stå stolt under nasjonalsangen. Om ikke bør du kanskje ikke spille, eller være der. Og kanskje du ikke burde være i landet, uttalte Trump etter at avtalen ble klar.

