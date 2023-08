Kan Ødegaard og Arsenal tukte Haalands historiejagende Manchester City?

Fredag kveld starter årets Premier League-sesong, når de regjerende mesterne Manchester City drar på besøk til klubblegende og Burnley-trener Vincent Kompany. Erling Braut Haaland ble toppscorer forrige sesong, mens Martin Ødegaard hadde sin beste sesong i karrieren. Sistnevnte gikk seirende ut av sesongens første duell i Community Shield forrige helg, men slik tipper vi årets sesong går:

1) Manchester City

Enn så lenge Premier Leagues sak mot Manchester City ikke har resultert i poengstraff eller at de blir kastet ut av ligaen, har Pep Guardiola ligaens beste mannskap. Har byttet Ilkay Gündogan med Mateo Kovacic, som er et klart steg ned. Har også mistet Riyad Mahrez, som bidrar med målpoeng, men har fortsatt enormt med talent på alle plasser på laget. Har forsterket i bakre firer med Josko Gvardiol.

Så lenge Pep ikke overtenker og klarer å holde sulten oppe, er City fortsatt favoritt til å bli historiske. Forrige sesong tangerte de byrival Manchester Uniteds tre strake ligagull, men ingen har vunnet fire på rad. Med Erling Braut Haaland i spiss for et enestående godt lag, tror vi den blå delen av Manchester vil kunne juble igjen.

2) Arsenal

Leverte en fantastisk sesong i fjor, til det raknet helt på tampen. Det kan tilskrives flere faktorer, som blant annet det at ingen på laget faktisk har vunnet så mye før i tillegg til at stallen ble for tynn mot slutten. Har i Mikel Arteta og signeringene fra Manchester City folk som vet hvordan de skal vinne, men må klare å ta det siste steget og bevise at de faktisk kan slå Pep Guardiolas mannskap over en hel sesong.

Har forsterket seg med Kai Havertz, Jurrien Timber og Declan Rice, der spesielt de to sistnevnte vil heve laget kraftig. Med en skadeplaget Gabriel Jesus på topp, er det fortsatt et spørsmål om laget har den toppspissen som skal til for å score målene når det gjelder. Utrolig spennende midtbane med Rice, Martinelli, Saka og Ødegaard, som må bevise at de kan reprodusere fjorårets form.

3) Manchester United

Tar steg for steg under Erik ten Hag, som levert en godkjent første sesong med tredjeplass og et trofé. Har forsterket laget med ny keeper i André Onana, og hentet inn Mason Mount og Rasmus Højlund som man håper skal bli Citys svar på Erling Braut Haaland. Den skandinaviske duellen må imidlertid vente litt, da danske Højlund starter sin United-karriere skadet.

Jakter fortsatt et par brikker, blant annet ny stopper og defensiv midtbanespiller, men bygger et lag som kan utfordre om tittelen. Trenger nok kanskje en sesong eller to på seg, men har en spennende stamme i Onana, Varane/Martinez som stopperpar, Casemiro, Bruno Fernandes, Marcus Rashford og Alejandro Garnacho. Avhengig av at Jadon Sancho og Antony bidrar mer enn i fjor, men er på vei mot noe.

4) Liverpool

Fikk seg en knekk forrige sesong, etter et par briljante sesonger. Har måttet bygge om midtbanen litt, der kaptein Jordan Henderson og Fabinho har dratt til Saudi-Arabia. Ut har også Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain og James Milner gått, som gjør at det kanskje så litt tynt på midten selv med gode forsterkninger i Alexis Mac Allister og Dominik Szoboszlai. Moises Caicedo ryktes inn, og det vil hjelpe kraftig på en midtbane med en del ungt som Curtis Jones og Stefan Bajcetic.

Forrige sesong slapp laget inn overraskende mye mål, mens Diogo Jota og Luis Diaz var mye ute med skade. Det gjorde at det ble mye ansvar på Mohamed Salah, da Darwin Nunez ikke helt innfridde. Uruguyaneren har fått et år til å tilpasse seg, og kan sammen med Cody Gakpo og resten av Liverpools angrepsrekke bite bedre fra seg denne sesongen. Men må finne en bedre balanse i laget.

5) Chelsea

Har solgt unna et helt Premier League-lag med spillere, som er for mange til å ramse opp her. Trodde de endelig hadde fått seg den midtspissen de har jaktet i flere år, bare for at Christopher Nkunku har pådratt seg en alvorlig kneskade og er ute i flere måneder. Har imidlertid også hentet inn Nicholas Jackson, som har sett veldig spennende ut i oppkjøringskampene.

Med Mauricio Pochettino inn som trener, og en litt slankere og bedre strukturert tropp, er Chelsea nødt til å ta steg denne sesongen. Kan umulig prestere like dårlig som i fjor, og vil skyte oppover tabellen i kampen om den siste Champions League-plassen.

6) Newcastle

Har mistet publikumsfavoritt Allan Saint-Maximin til Saudi-Arabia, men hentet inn gode forsterkninger i Harvey Barnes og ikke minst Sandro Tonali. Sistnevnte blir det veldig spennende å se på midtbanen sammen med Bruno Guimaraes. Miguel Almiron hadde en utrolig sesong sist, og må sammen med Callum Wilson og Alexander Isak reprodusere fjorårets poengproduksjon om Newcastle skal fortsette å klatre.

Kvalifiserte seg for Champions League for første gang siden 1997, og vi tror at den ekstra kampbelastningen kombinert med at de andre lagene rundt dem forsterker seg, gjør at det kan bli et steg eller to ned denne sesongen. Men har jo finansielle muskler nok til å forsterke seg enda mer de også.

7) Tottenham

Var veldig svake forrige sesong, som endte med ny trenersparking. Inn har Angelos Postecoglou, og laget har sett langt friskere ut i oppkjøringen enn de har gjort på lenge. James Maddison er et veldig godt kjøp, og Micky van de Veen kan også vise seg om en god signering for å tette et skjørt forsvar.

Det meste av Tottenhams sesong er selvsagt bundet opp i om Harry Kane blir værende eller ikke. Han har vært klubbens talisman i en årrekke nå, er klubbens toppscorer gjennom tidene og garantist for 20-30 mål i ligaen hver sesong. Å miste han vil være et tungt steg, som kan sende de enda lenger ned, men det er likevel mye offensiv kraft i dette Tottenham-laget, så lenge de forsvarer seg bedre enn de gjorde i fjor.

8) Brighton

Forrige sesongs overraskelsepakke. Gjorde det så bra under Roberto de Zerbi at de kvalifiserte seg for Europaspill for første gang i klubbens historie. Ekstremt flinke til å finne unge og talentfulle spillere som går under radaren til andre klubber, og få dem til å skinne i Brighton. Det er også litt av hemskoen til Brighton, som har mistet blant andre Alexis Mac Allister til Liverpool.

Har igjen handlet smart i Dortmunds Mahmoud Dahoud, og hentet Joao Pedro fra Watford. James Milner kan bidra med rutine og løpskraft, men det gjenstår å se hvordan de takler å kjempe på flere fronter. Har enn så lenge klart å beholde Moises Caicedo, som er en viktig faktor i hvor bra laget gjør det, men de siste ryktene sier at Liverpool vant den budkrigen. Det vil i så fall være et tungt slag for Brighton på kort sikt denne sesongen.

Kaoru Mitoma (t.v.) og Moises Caicedo (t.h.) er sentrale brikker for Brighton, men det er mye som tyder på at bare én av dem faktisk vil spille for Brighton i årets sesong. (GLYN KIRK/AFP)

9) Aston Villa

Etter at de sparket Steven Gerrard og ansatte Unai Emery skjøt de oppover tabellen, og var et av ligaens klart beste formlag det siste halve året. Har forsterket seg med gode signeringer som stopper Pau Torres, Youri Tielemans og Moussa Diaby, og hvis Ollie Watkins fortsetter å score mål i forrige sesongs tempo blir det nok en sesong i kampen om europacupplassene.

10) West Ham

Det var en spesiell sesong for West Ham forrige sesong. Laget gjorde det fryktelig dårlig i ligaen, og lå i lange perioder an til nedrykk, men endte opp med å berge plassen greit og sikre lagets første trofé på 43 år. Det ble også det siste Declan Rice gjorde i klubben, og han vil naturlig nok bli kraftig savnet.

Har også solgt Scamacca, fristilt Lanzini og er i forhandlinger med Manchester City om å selge Lucas Paqueta for 100 millioner euro. Det betyr at det skal være mulig også for West Ham å få signert noen, og både Harry Maguire, Scott McTominay og frisparkspesialist James Ward-Prowse ryktes inn.

11) Brentford

Nok et lag som imponerte kraftig forrige sesong. Usedvanlig godt organisert, og med en angrepsrekke i Ivan Toney og Bryan Mbeumo som skapte problemer for nesten alle lag. Før årets sesong har Thomas Frank mistet førstekeeper David Raya til Arsenal, og Ivan Toney må stå over første halvdel på grunn av brudd på bettingreglementet. Fremstår svekket, men hjemme på Gtech Community Stadium er de uansett vanskelige å slå.

12) Fulham

Kollapset litt forrige sesong etter at Aleksandar Mitrovic ble suspendert i åtte kamper, og Andreas Pereira ble skadet, men leverte før det en av Fulhams bedre sesonger på veldig lang tid. Mitrovic’ overgang til Saudi-Arabia har nå strandet, og heller ikke Willians overgang ser ut til å bli noe av. Håper å få blåst liv i karrieren til Raul Jimenez igjen, og hvis de får det har Fulham en solid angrepsrekke ved Themsens bredd.

Britain Soccer Premier League Aleksandar Mitrovic (midten) og Andreas Pereira (t.v.) var nøkkelspillere under Fulhams gode periode forrige sesong. (Alberto Pezzali/AP)

13) Crystal Palace

Det har vært litt opp og ned med Palace de siste årene, da Patrick Vieira først hadde ganske stor sukess med laget, før han mistet jobben og Roy Hodgson igjen kom inn på trenerbenken. Veteranen tar ett år til, som gjør at laget blir utrolig vanskelige å score på og kommer til å holde seg fint unna nedrykkstriden.

Har mistet Wilfried Zaha etter mange år, men har spillere i Eberechi Eze og Michael Olise som kan veie opp for det tapet. Mangler fortsatt den målscoreren de har gjort i mange år, og har en keeper i Vicente Guaita som ikke vil spille mer for klubben. Det blir viktig å holde på danske Joachim Andersen, som det er interesse for høyere opp i ligaen.

14) Burnley

Vincent Kompanys lag suste gjennom Championship forrige sesong, og vant omtrent like overlegent som Wolverhampton noen år tidligere. Har signert ni nye spillere inn mot årets sesong, deriblant Sander Berge. Blir spennende å se keepersituasjonen, og om nyankomne James Trafford kan forsterke en lagdel som kanskje kan være en svakhet.

15) Everton

Har kjempet for å unngå nedrykk de siste årene, og det kan fort skje i år igjen. Har kvittet seg med en rekke spillere, og erstatte dem med Ashley Young og Arnaut Danjumi. Sistnevnte kan vise seg å bli en meget god signering, og hvis Dominic Calvert-Lewin ikke er skada hele sesongen igjen kan det være nok til å sende Everton opp til en litt mer komfortabel tabellplassering.

16) Nottingham Forest

Satte vel omtrent verdensrekord da de kjøpte inn 23 spillere forrige sesong, men fikk på nesten mirakuløst vis spilte de nok sammen til å berge plassen. Har hentet inn Matt Turner og Anthony Elanga i år, og ikke vært like kjøpsgale.

Mange har også forlatt City Ground, så laget er nok litt mer samspilte i starten av denne sesongen enn den forrige. Avhengige av at enkeltspillere står fram, og er blant lagene som er i faresonen for den siste nedrykksplassen.

17) Wolverhampton

Står nærmest ribbet igjen, uten spillere og med en trener som sa opp seks dager før sesongstart. Har på ingen måte hatt en ideell sommer, der laget har mistet sine beste spillere i Ruben Neves, Joao Moutinho, Raul Jimenez, Conor Coady og Diego Costa for å nevne noen. Spesielt førstnevnte var veldig viktig.

Står igjen med en rekke spillere med nokså spennende ferdigheter, men også en rekke spillere som ikke har bevist at de klarer å presterte stabilt nok over tid. Vi tror det kan bli nedrykk, men at mange nok av enkeltspillerne kan glimte til slik at det akkurat blir ny kontrakt på Molineux.

18) Bournemouth

Gjennomførte en mer enn godkjent sesong med 15. plass forrige sesong, og har mye av det samme laget. Hentet spennende spillere i Justin Kluivert, Hamed Traore og Andrei Radu fra Inter. Vi frykter likevel at det blir for tynt, og at de andre lagene i nedrykksstriden er hakket hvassere over en hel sesong.

19) Sheffield United

Nyopprykket igjen etter å ha tatt Premier League med storm, før det ble nedrykk i 2021. Solgte nettopp Sander Berge, og har et nokså tynt mannskap. Spesielt fremover på banen er det vanskelig å se at spillerne skal være gode nok til å score nok mål for at Sheffield United skal berge seg.

20) Luton

For første gang i Premier League, og oppe i det beste selskap igjen for første gang på over 30 år. I likhet med fasiliteten på Kenilworth Road, som ikke er de aller beste, er heller ikke stallen det. Ross Barkley er en god signering, men Luton er den største dumpekandidaten hos de aller fleste av en grunn.

