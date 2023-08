Berge klar for Burnley: – Passer meg perfekt

Det bekrefter den engelske fotballklubben i sine mediekanaler onsdag.

Tidligere denne uken ble det rapportert at Burnley var i samtaler med Sheffield United om en overgang for den norske midtbanespilleren. Nå er avtalen klar.

– Jeg har hørt mye bra om klubben og jeg tror det er et bra prosjekt på gang her. Det er et flott miljø fullt av unge talenter fra hele verden. Jeg mener dette passer meg perfekt, sier Berge.

Nordmannens kontrakt strekker seg til sommeren 2027.

TV 2 meldte tidligere onsdag at Burnley betaler Sheffield United tett opp mot 200 millioner norske kroner for midtbanespilleren. I tillegg skal det ligge en ikke ubetydelig videresalgsklausul i avtalen.

Burnley innleder Premier League-sesongen mot Erling Braut Haalands Manchester City fredag kveld. Det kan bli Berges første opptreden for hans nye arbeidsgiver.

Berge gjorde i januar 2020 overgang fra belgiske Genk til Sheffield United. Siden den tid har nordmannen notert seg for 15 mål og 12 målgivende på 109 kamper for klubben.

25-åringen er også en viktig brikke i Ståle Solbakkens landslag. Berge står med ett mål og én målgivende på 36 A-landskamper for Norge.

Både Sheffield United og Burnley rykket opp til Premier League forrige sesong. Kompanys menn vant mesterskapsserien, ti poeng foran Berge og lagkameratene.

Berge er Burnleys sjuende overgang denne sommeren. Fra før har Zeki Amdouni (Basel), James Trafford (Manchester City), Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach), Dara O’Shea (West Brom), Michael Obafemi (Swansea) og Luca Koleosho (Espanyol) knyttet seg til klubben.

[ Medier: Burnley i samtaler om Berge ]