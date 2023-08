Skade-varsku for Højlund – trolig mange uker unna kampform

Ifølge avisen Daily Mail skal klubben ta utfordringene på stort alvor. Det kan gå opp til seks uker før Højlund er friskmeldt og klar. Daily Mail henviser til «sentrale kilder i klubben» i sin artikkel.

Højlund har spilt toppfotball siden han var 17 år. Og med et ikke ferdig utviklet skjelett, kan dette føre til en såkalt stressfraktur (tretthetsbrudd). For dansken er det snakk om korsryggen.

En MR-undersøkelse gjennomført i forrige uke skal ha vist at Højlund har et punkt som kan utvikle seg til et lite brudd om det ikke følges opp med treningsøvelser og mindre kamplik aktivitet en periode.

Højlund er meldt uaktuell for de to første Premier League-kampene mot Wolverhampton og Tottenham. United har allerede kommunisert at det vil ta flere uker før Højlund er i kampform.

I 2019-20-sesongen mistet Manchester Uniteds Marcus Rashford flere måneder av sesongen på grunn av en dobbel stressfraktur i ryggen.

Premier League-sesongen starter denne uken, men United serieåpner først mandag.

