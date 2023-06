Rice fikk legendestatus før hektisk sommer: – La oss vente og se

Rice kom til West Ham i 2014 etter å ha vært knyttet til Chelseas ungdomsakademi. Etter ni år i Øst-London greide han å gjennomføre sitt største ønske: Å løfte et trofé for «The Hammers».

– Jeg er i sjokk. Jeg elsker denne klubben. Den har gjort meg til en av sine egne, sa kaptein Rice etter finaleseieren.

Midtbaneprofilen har vært koblet bort fra West Ham i flere år, men til sommeren er det ventet at en klubb setter inn nådestøtet og lokker 24-åringen bort. West Ham-manager David Moyes sa forrige måned at det var stor sjanse for at Rice forsvinner.

– Det er interesse fra andre klubber. La oss vente og se. Hvem vet? sa Rice onsdag.

Med 2-1-seieren over Fiorentina ble Rice kun den tredje spiller til å løfte et trofé for klubben. Bobby Moore vant FA-cupfinalen i 1964 og cupvinnercupen året etter, mens Billy Bonds løftet trofeene da West Ham vant FA-cupen i 1975 og 1980.

Nå tar Rice steget inn blant de to som har legendestatus i klubben.

[ West Ham tok sitt første trofé på 43 år – Bowen avgjorde i siste minutt ]