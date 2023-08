Premier League etterforsker Chelsea for mulige økonomiske regelbrudd

Ifølge The Times og Sky Sports har Chelseas eiere rapportert sin egen klubb inn til Det engelske fotballforbundet (FA), Premier League og Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Bakgrunnen er transaksjoner mellom 2011 og 2019 som kom fram i lyset under overtakelsen i fjor. Abramovitsj eide Chelsea i 19 år fram til han ble tvunget til å selge da krigen i Ukraina brøt ut. Et konsortium ledet av Todd Boehly tok over styringen av klubben etter Abramovitsj.

I etterforskningen står også betalinger til offshore-firmaer sentralt. Det er også en betaling til en spillers familie, skriver The Times.

Chelsea har ikke blitt anklaget for brudd, men om klubben finnes skyldig kan de bli ilagt strenge bøter og poengtrekk.

I juli måtte Chelsea betale rundt 130 millioner kroner i bot for brudd på Uefas Financial Fair Play-regler. De bruddene skal ha skjedd under Abramovitsj.

