Ødegaard forårsaket straffespark da Arsenal fikk juling av Crystal Palace

Arsenal hadde vunnet seks av sine sju siste kamper før mandagens byderby, men kom kraftig ned på jorda mot et Palace-mannskap som klatret til niendeplass på tabellen.

Patrick Vieiras formsterke spillere er nå ubeseiret på fem kamper.

Mandag startet hjemmelaget sterkt og tok ledelsen allerede etter 16 minutters spill. Den franske spissen Jean-Philippe Mateta brukte hodet da han satte inn sitt fjerde ligamål for sesongen etter å ha fått ballen på litt heldig av midtstopper Joachim Andersen.

Nærmest uten å vite det stanget den danske forsvarsprofilen ballen inn i feltet med bakhodet etter at et frispark ble slått mot bakerste stolpe.

Ny smell

Danske Andersen var samtidig ikke ferdig med assistere. Etter drøyt halvspilt omgang sendte dansken av gårde en perfekt stikker til Jordan Ayew. Palace-spissen skar inn mellom to Arsenal-forsvarere og satte ballen sikkert i hjørnet bak keeper Aaron Ramsdale.

Scoringen var Ayews andre i ligaen denne sesongen.

Etter pause forsatte elendigheten for Arsenal. Manager Mikel Arteta forsøkte å gjøre flere bytter for å blåse liv i kampen, men fikk i stedet ytterligere et baklengsmål i fleisen.

Martin Ødegaard var riktignok nær ved å redusere til 1-2, men kvarteret før slutt gjorde nordmannen seg i stedet bemerket i motsatt ende av tabellen. Ødegaard hektet Palace-spiss Wilfried Zaha i eget felt, og måtte se dommeren blåse straffespark.

Fra krittmerket var Zaha sikker som banken.

Fordel for Tottenham

Arsenal kom aldri nærmere scoring enn et skudd i tverrliggeren fra innbytter Eddie Nketiah. Dermed ble det en helsvart kveld for London-klubben.

Resultatet var samtidig godt nytt for flere av de øvrige lagene i topp fire-kampen i Premier League. Fjerdeplasserte Tottenham holder seg foran Arsenal på målforskjell, men Ødegaard & co. har en kamp tilgode på rivalen.

West Ham og Manchester United er begge bare tre poeng bak Arsenal, men har også henholdsvis to og én kamp mer spilt.

