West Ham vant slitekamp mot Everton – Bowen matchvinner

Bowen måtte ut med skade da West Ham tapte 0-1 for Liverpool 5. mars, og siden har London-klubben måttet klare seg uten engelskmannen. Mot Everton var han tilbake fra start og bidro til tre viktige poeng for «The Hammers» i kampen om plassene som gir spill i europacupene.

Etter en halvtimes spill vant Bowen et frispark i farlig posisjon. Aaron Cresswell plasserte ballen i krysset, og etter pause scoret Bowen det som til slutt ble vinnermålet.

For like etter at Mason Holgate hadde utlignet for Everton, var Bowen først på en retur fra Jordan Pickford. Rett i forkant hadde Michail Antonio misset alene med keeper.

Det var Bowens niende ligamål for sesongen. Han ble byttet ut etter 71 minutter og er klar til West Hams første kvartfinalekamp i europaligaen mot Lyon torsdag.

Michael Keane ble utvist etter to gule kort i søndagens oppgjør. Dermed måtte Everton spille en halv omgang med ti mann.

Til midtuken har Everton en hengekamp mot Burnley. Det blir en særdeles viktig duell mellom to nedrykkstruede lag.

KAMPFAKTA

Premier League menn søndag, 31. runde:

West Ham – Everton 2-1 (1-0)

Mål: 1-0 Aaron Cresswell (32), 1-1 Mason Holgate (53), 2-1 Jarrod Bowen (58).

Gult kort: Aaron Cresswell, West Ham, Michael Keane, Mason Holgate, Everton.

Rødt kort: Michael Keane (65, to gule), Everton.

Lagene:

West Ham (4-2-3-1): Lukasz Fabianski – Ryan Fredericks, Craig Dawson, Kurt Zouma, Aaron Cresswell – Tomás Soucek, Declan Rice – Jarrod Bowen (Mark Noble fra 70.), Saïd Benrahma (Andrij Jarmolenko fra 82.), Pablo Fornals – Michail Antonio.

Everton (4-4-2): Jordan Pickford – Jonjoe Kenny, Ben Godfrey, Michael Keane, Vitalij Mykolenko – Alex Iwobi, Abdoulaye Doucouré, Mason Holgate, Demarai Gray – Richarlison, Dominic Calvert-Lewin (Anthony Gordon fra 78.).