Hegerberg inviterer Ødegaard til diskusjon om likestilling

Ødegaard rykket ut i sosiale medier etter at Hegerberg rettet kritikk mot Norges Fotballforbund i et intervju med Josimar for snart tre år siden. Arsenal-stjernen mente Lyon-spissen forstyrret landslagets oppladning til VM den sommeren.

– Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM? De har kvalifisert seg til VM med landet sitt (noe av det absolutt største en fotballspiller kan oppleve), og allerede fått nok negativ oppmerksomhet, skrev Ødegaard på Instagram.

Mandag vedgikk Hegerberg at hun reagerte på det Premier League-profilen skrev.

– Det er klart noe jeg reagerte på. Det intervjuet var gjort seks måneder tidligere, og var et svært viktig intervju om norsk kvinnefotball, sa Hegerberg.

– Uten at han kanskje har gått helt i dybden, tok han valget om å gå ut i sosiale medier. Menn står ikke overfor de samme utfordringene som kvinner gjør, samtidig er dette tre år siden. Vi er begge landslagsspillere og ønsker én ting, det er å gå i riktig retning. Hvis Martin Ødegaard har lyst til å ta en prat om likestilling, er døren min åpen for det, fortsatte hun.

De to har ikke snakket sammen siden krangelen.

– Vi har ikke gjort det, men det er klart vi får muligheten til det framover, sa Hegerberg.

