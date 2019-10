Dette er forutsetningene for å få Norge til EM

Av Sjur Natvig

Helst bør Norge slå den spanske gruppefavoritten på Ullevaal stadion lørdag for å beholde et reelt håp om å avslutte kvalifiseringen på 2.-plass og kvittere ut EM-billett uten å måtte gå veien om nasjonsligaomspill.

Selv da vil ikke utfallet være i egne hender. Vinner Norge resten av sine kamper, vil Lars Lagerbäcks lag garantert legge Romania bak seg, men fortsatt må man håpe at Sverige avgir minst tre poeng på sine fire gjenstående kamper.

Det er et reelt håp. Sverige møter Spania hjemme tirsdag og Romania borte i november og kan langt fra være sikker på seier i noen av de kampene.

– Det står veldig mye på spill lørdag fordi vi kastet bort fire poeng i kampene mot Sverige og Romania, sa Joshua King fredag, og han har rett. Hadde Norge forsvart 2-0-ledelsen i de to hjemmekampene, ville veien til EM vært rett og slak.

Avhengig av hjelp

Om Norge avgir poeng lørdag, blir det behov for mye hjelp resten av høsten. Vinner Spania, blir Norge avhengig av poengtap for både Sverige og Romania i novemberkampene selv om det norske laget selv vinner i Bucuresti tirsdag og avslutter med seks poeng i november.

Slik er stillingen blant de fire reelle kandidatene til EM-plass før lørdagens kamper: 1) Spania 18, 2) Sverige 11, 3) Romania 10, 4) Norge 9.

Lørdag spiller Romania borte mot Færøyene og Sverige borte mot Malta. Det ender ganske sikkert med tre poeng til hver av dem. Norge må derfor slå Spania for å opprettholde avstanden. Med uavgjort taper Norge to poeng til hver av rivalene, med tap øker avstanden til fem (Sverige) og fire poeng (Romania).

I så fall vil Norge være på fjerdeplass selv om det skulle bli borteseier i Romania tirsdag og Sverige skulle tape hjemme for Spania. Norges avsluttende kamper er hjemme mot Færøyene og borte mot Malta, men selv seks poeng der vil da være for lite dersom Sverige vinner sine to siste kamper borte mot Romania og hjemme mot Færøyene.

Forutsetninger

Dette er forutsetningene for at Norge sikrer EM-plass i høst, ved ulike utfall av Spania-kampen og under forutsetning av norsk seier i de tre siste kampene:

Norsk seier: Minst tre avgitte poeng for Sverige.

Uavgjort: Minst fem avgitte poeng for Sverige.

Norsk tap: Minst seks avgitte poeng for Sverige, minst to avgitte poeng for Romania i tillegg til det forutsatte tapet for Norge.

Dette er lagenes gjenstående kamper, Spania: 12/10 Norge (b), 15/10 Sverige (b), 15/11 Malta (h), 18/11 Romania (h).

Sverige: 12/10 Malta (b), 15/10 Spania (h), 15/11 Romania (b), 18/11 Færøyene (h).

Romania: 12/10 Færøyene (b), 15/10 Norge (h), 15/11 Sverige (h), 18/11 Spania (b).

Norge: 12/10 Spania (h), 15/10 Romania (b), 15/11 Færøyene (h), 18/11 Malta (b).